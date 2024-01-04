Ветеран МВД рассказал о хищениях из посылок на Главпочтампе в СССР

На странице «Дело №...» мы рассказываем о резонансных преступлениях прошлых лет. Сегодня ветеран МВД, генерал-майор в отставке Виктор Вохминцев рассказывает о массовых хищениях вещей из посылок на Главпочтампе.

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В 1985–1986 году в дежурную часть Бауманского районного отдела внутренних дел «посыпались» заявления о краже вещей и денег из посылок, которые отправлялись со столичного Главпочтамта.

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— В середине 1980-х Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев издал Постановление об усилении мер борьбы с преступностью и хищениями, а тут сотнями в милицию начали поступать заявления о краже из посылок денег, — вспоминает генерал-майор Виктор Вохминцев. — Тогда общий ущерб составил более 50 тысяч рублей. Для сравнения: средняя зарплата тогда была в районе 150 рублей, машина «Запорожец» стоила 5600 рублей, «Москвич» — 7500, «Жигули» — 8000.

Заявления в милицию были как под копирку.

— Родители и родственники, чьи сыновья и внуки служили в армии, отправляли им письма, куда вкладывали по 5 или 10 рублей. А когда посылка поступала в воинскую часть — денег на месте не оказывалось, — рассказывает Вохминцев. — Вы можете спросить, почему же тогда деньги не отправили переводом, но для солдат это было большое неудобство. За денежным переводом нужно было идти лично на почту, а в увольнительные отпускали не часто, — объясняет Виктор Александрович. — А вот посылку почтальон приносил лично до части, и ее вручали по месту службы.

Суммы были не особо крупные, но по тем временам имели большое значение как для отправителей, так и для получателей посылок, особенно для тех, кто нес службу в труднодоступных районах СССР. Хотя помимо денег из посылок крали и вещи.

В то время Московский почтамт был закреплен за Отделом по борьбе с хищениями социалистической собственности Бауманского РУВД, который возглавлял Виктор Вохминцев. Через почтамт проходили тысячи посылок, направляемых по территории всего Союза.

— Эти хищения вызывали массу вопросов, прежде всего потому, что происходили под боком у ЦК, в самом центре столицы, — вспоминает генерал-майор. — Поэтому была сформирована рабочая группа с инспекцией Моспочтамта, оперативники стали анализировать маршруты транспорта, перевозящего посылки между Моспочтамтом и вокзалами, где посылки перегружали в почтовые вагоны, — вспоминает Виктор Александрович. Вскоре выяснилось, что на отдельных маршрутах некоторые водители приезжали с опозданием.

Как правило, фигурировали одни и те же водители Моспочтамта.

— И вот этих водителей взяли под постоянное наружное наблюдение, — вспоминает Вохминцев.

За каждой грузовой машиной была установлена «наружка». Оперативники следовали за почтовой грузовой машиной по пятам и выясняли много интересного. Например, что водители отклонялись от маршрутов и делали незапланированные по работе остановки. Водители открывали грузовой отсек машины и забирались внутрь. При этом находились там от 20 до 30 минут.

— Неужели они в кузове едят сухари, которые отсылают в армию солдатам? — съязвил как-то в легковушке оперативник, следивший за почтовой машиной.

Потом сотрудники почты как ни в чем не бывало выходили из кузова, переходили в кабину и ехали дальше. К слову сказать: в руках у водителя ничего не было.

— Мы отследили, какие посылки были отправлены в последний день, и переговорили с родителями солдат, чтобы они разрешили заложить внутрь химические ловушки — пиропатроны с красителем, которые при вскрытии посылки выстреливали трудносмываемой краской, — поясняет Виктор Александрович.

И вот начали следить за машиной, в которую положили несколько таких посылок. И для водителей попытка вскрыть такую посылку окончилась непредсказуемо: взрыв химловушки подействовал настолько сильно, что первые минуты задержанные не могли говорить.

— Когда преступников доставили в отдел, подвели к зеркалу и они увидели свое лицо в краске, те начали давать чистосердечные признания, — улыбается Виктор Александрович.

Так с поличным была задержана преступная группа, состоящая из водителей, в основном ночной смены, причастная к краже нескольких сотен почтовых отправлений.

— Помню, как работники Моспочтамта осуждали действия коллег и просили дать им реальные сроки, хотя в коллективах, как правило, просили ограничиться условным сроком, — вспоминает Вохминцев. — Подсудимые получили тогда от четырех до семи лет лишения свободы. А дело вызвало большой резонанс.

А КАК ЭТО БЫЛО...

А что родственники и друзья отправляли друг другу во времена СССР? С Дальнего Востока, например, слали кедровые орехи и шишки, облепиховое варенье, рыбий жир, вяленую оленину и рыбу. Из Белоруссии — трикотаж, сушеные грибы, домашнюю колбасу, из республик Прибалтики — ликеры, шпроты, парфюмерию и косметику, конфеты.