Ваучер: что можно было на самом деле купить на один приватизационный чек

«Отец» российской приватизации Анатолий Чубайс обещал, что на один ваучер можно будет купить пару автомобилей «Волга». Или долю в каком-нибудь нефтедобывающем предприятии, а на дивиденды едва ли не жить припеваючи всю оставшуюся жизнь. На деле же приватизационные чеки зачастую оценивались в пару бутылок водки и никак не дотягивали даже до своего очевидно заниженного номинала в 10 000 рублей.

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Тройной обман

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Сейчас даже либеральные экономисты все чаще называют приватизацию 90-х обманом. Причем, тройным. Во-первых, реальная стоимость национальных богатств страны была куда выше 1,4 триллиона рублей, в которые оценили их приватизаторы. А потому, если речь шла о честном дележе на всех, то следовало бы оценивать ваучер в 200-400 тысяч рублей. Наверное, тогда бы люди не стали расставаться с ними так легко.

Обезличенные бумажки

Во-вторых, приватизационные чеки были обезличенными, что опять же слишком легко позволяло их продавать и покупать — за пару бутылок водки, несколько килограммов сахара, набор гуманитарной помощи. Хотя перед глазами отечественных экономистов уже был опыт Венгрии или Чехии, где ранее проводились приватизационные реформы. При этом ваучеры были именными и продавались исключительно через нотариуса. А также они были купонными — то есть их можно было разделить на несколько частей и вложить в разные виды имущества.

Тотальная финансовая безграмотность

Ваучеры были типичными биржевыми ценными бумагами, на которые при умелом подходе можно было приобрести не две, а с десяток «Волг». Вот только в России 90-х это понимали единицы. И обращаться с ваучерами умели немногие. Эти немногие и сделали все для того, чтобы вскоре подавляющая масса приватизационных чеков оказалась в их руках. Причем за бесценок. И это опять же противоречило вышеупомянутому опыту Венгрии и Чехии, где десятилетие ушло на то, чтобы приватизировать около трети национальных богатств и предприятий. В России же все провернули за пару лет.

По рыночной стоимости

Вообще, вопрос о номинале и реальной стоимости приватизационных чеков весьма спорный, так как ваучер по сути лишь определял право его владельца купить что-то при приватизации. Конкретная же стоимость зависела от конкретной приватизационной ситуации на конкретном предприятии. То есть ваучер стал типичной ценной бумагой, распорядиться которой могли лишь опытные биржевые игроки, обладающие финансовыми инсайдами и вхожие в кабинеты к «нужным людям». К примеру, в Республике Марий Эл один ваучер обменивался на 5900 акций «Газпрома», а в Москве — всего лишь на 50.