Что почитать зимой-2024 — 5 интересных книг про зиму, снег и Новый год

Проведите несколько вечеров, закутавшись в пушистый плед, попивая тёплое какао и наслаждаясь интересными историями.

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Подготовили подборку самых зимних и самых уютных книг для праздничных домашних вечеров в кругу семьи.

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«Волшебный Новый год. Секреты радостных праздников без суеты и стресса»

Абстрагироваться от ненужной суеты, радоваться суете нужной и приятной, отдаться радости от праздничного сезона без остатка и организовать встречу Нового года так, как вы всегда мечтали, поможет книга Бет Кемптон «Волшебный Новый год. Секреты радостных праздников без суеты и стресса». Здесь найдутся полезные лайфхаки и для любителей подводить итоги, и для поклонников полезных подарков со смыслом.

«Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя «улитками», ужинала при свечах и читала на подоконнике»

Однажды журналистка Хелен Расселл бросила Лондон вместе с карьерой в Marie Claire и уехала жить в датский городок с населением в пару тысяч человек, скверной погодой и грабительскими налогами. Расселл неизбежно задалась вопросом: как при таких прелестях Дания год за годом возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира? Стала вести своеобразное журналистское расследование и рассказала миру про хюгге, скандинавское понятие, которое теперь знают все как синоним уюта, комфорта, домашнего благополучия. Ему и посвящена эта милая, забавная зимняя книга.

«Выше уровня снега. 22 зимние истории, которые согревают»

Новый год, Рождество, незабываемые зимние каникулы, хрустящий снег под ногами и свет фонаря на фоне тёмного зимнего неба. Время подарков, сюрпризов, долгих посиделок, незабываемых впечатлений о приключениях на морозном воздухе. А ещё волшебства. Каждая история этой книги — это мини-чудо, которое может случиться с любым, кто в него верит, то самое предвкушение радости, большого счастья, необъятного доброго мира, которое превращает нас в детей. Запасайтесь конфетами и чаем, приятного зимнего вечера за уютной книгой!

«Зима не будет вечной. Искусство восстановления после ударов судьбы»

Трогательная, чуткая книга-медитация о тихой красоте зимы, целительной силе отдыха и важности заботы о себе. Книгу написала журналистка Кэтрин Мэй. Она поделилась своим опытом «путешествия через мглу», чтобы поддержать других. Слова Мэй утешают и дают надежду: зима не будет вечной, каждый шаг в темноте ведёт нас к свету, а каждый час зимы приближает весну. Тёплое, глубокое эссе успокоит мечущийся ум, поддержит раненое сердце и придаст согревающей надежды, мудрости и покоя.

«Рождественская шкатулка: святочные рассказы русских классиков»