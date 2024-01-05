Имя Майкла Джексона нашли в скандальном списке сутенера Эпштейна

Имя Майкла Джексона вновь оказалось в центре скандала спустя 14 лет после его смерти. Появились сведения о том, что знаменитый певец посещал особняк Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сутенерстве. Об этом свидетельствуют судебные документы, опубликованные The Sun.

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На Джексона указала Джоанна Сьоберг, выступающая обвинителем по делу Эпштейна. Она утверждает, что встречала знаменитого исполнителя в доме сутенера на Палм-Бич.

Еще в 2001 году Сьоберг, ставшая в юном возрасте жертвой Эпштейна, обвинила в домогательствах британского принца Эндрю. О связи же Джексона с Джеффри женщина рассказала еще в 2016 году, но обнародовать эту информацию судья Лоретта Преска постановила лишь в 2024-м.

Финансиста Эпштейна обвиняют в создании публичного дома, в котором в период с 2002 по 2005 годы он принуждал несовершеннолетних девушек оказывать услуги сексуального характера обеспеченным мужчинам. Известно, что самой младшей жертве было 14 лет. Разбирательство по делу продолжается до сих пор.

Майкла Джексона неоднократно подозревали в педофилии, поэтому его связь с делом Эпштейна придает скандалу новый оборот. Впрочем, сама Сьоберг звезду ни в чем не обвиняет, сообщив, что ее не принуждали к связи с артистом.