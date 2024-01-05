Нострадамус предсказал России в 2024 году «танец с судьбой»

Грядущий год может стать решающим для России, ведь стране придется «станцевать с судьбой». Такой прогноз на 2024 год оставил величайший французский предсказатель Мишель Нострадамус.

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«России предстоит «танец с судьбой», от которого будет зависеть не только будущее страны, но и всего мира», – утверждал астролог.

Однако что именно хотел этим сказать француз, остается загадкой. Возможно, речь идет о новых вызовах, с которыми столкнется страна, и от успешности их преодоления будет ясно, каким путем она последует.

Кроме того, Нострадамус упоминал о некоем политике, которому удастся использовать свои ораторские способности, чтобы стать новым лидером России. В дальнейшем он станет правителем, которым будет восхищаться весь мир, передает портал «АБН24».