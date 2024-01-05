У Шарлотты много друзей, а Луи любит озорничать: какими растут дети Кейт и Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются обеспечить детям настоящее детство.

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Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт воспитывают троих детей: 10-летнего Джорджа, 8-летнюю Шарлотту и 5-летнего Луи. Летом 2022 года семья перебралась из Лондона в Виндзор. Они сменили Кенсингтонский дворец на коттедж Аделаида, который находится в 10 минутах ходьбы от Виндзорского замка. Говорят, что их переезд связан с тем, что семья хочет растить детей вдали от суеты большого города. Так, наследники британского престола сменили школу Thomas’s Battersea на престижное частное учреждение Ламбрук в Беркшире.

Принц Джордж учится в 6 классе, принцесса Шарлотта — в 4, а принц Уильям проходит обучение в подготовительной школе. Уильям и Кейт не говорят детям об их статусе и всячески пытаются сделать так, чтобы наследники жили обычной жизнью, не лишая их настоящего детства.

«Кейт и Уильям сосредоточились на том, чтобы обеспечить всем троим их детям обычное детство без королевских титулов. Детство, которое ускользнуло от Уильяма и Гарри», — рассказывал королевский историк Роберт Лейси.

В школе очень хорошо отзываются о детях Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

«Они милые дети. Шарлотта такая добрая и дружелюбная. Другие дети ее обожают. Она очень добра к детям помладше и очень популярна. Джордж тоже кажется хорошим мальчиком. У маленького Луи очень много энергии», — передает источник.

Принц и принцесса стараются сфокусироваться на интересах своих детей и развитии их талантов. Они всегда находят время для того, чтобы забрать наследников из школы.