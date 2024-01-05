Не выносите мусор и раздайте долги: народные приметы на 6 января
Православные христиане 6 января отмечают канун Рождества Христова. На Руси этот день называли Колядой.
Что нельзя делать в грядущую субботу?
Есть до появления первой звезды. Нарушителю грозит голод и нищета; Много болтать, находясь за праздничным столом, — на языке выскочит волдырь, который не будет долго заживать; Обижаться и брать деньги в долг, иначе весь год так и проведёшь — вечно недовольным и просящим взаймы; Посещать могилы умерших — усопшие вскоре могут к себе позвать; Если в дом постучались колядовщики, обязательно угостите их вкусностями. Нельзя прогонять гостей или ругать их — это может привлечь несчастья и большие проблемы; Выносить мусор, вязать и вышивать — всё это принесёт в дом скорбь и болезни.
Приметы погоды:
Если вьюга и мороз в этот день, весна ожидается тёплая; Звёзды считаются символом ягод, если созвездий на небосклоне много, ждите ягодный сезон; Метель говорит о том, что роение пчёл будет впечатляющим.