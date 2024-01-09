Ученые объяснили загадочные древние отпечатки рук в европейских пещерах

Они оставлены примерно 20-30 тысяч лет назад в пещерах и, возможно, были частью ритуала с жертвоприношением.

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Отпечатки рук, на которых не хватает фаланг или пальцев, в разные годы были обнаружены на стенах пещер во Франции и Испании. Ученые считают, что их оставили представители граветтской культуры, жившие в позднем палеолите, то есть, около 20-30 тысяч лет назад. Однако оставалось непонятным, как удалось это сделать. Древние люди подгибали пальцы, чтобы передать послание, или исполняли какой-то ритуал? А может быть, у них действительно были увечья?

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Последняя гипотеза, имеющая ряд подтверждений, озвучена канадскими учеными: они считают, что кроманьонцы, оставившие следы, проводили ритуальные ампутации. Данные приводит портал Arkeonews.

Для начала профессор Марк Коллард и кандидат наук Бреа МакКоли с факультета археологии Университета Саймона Фрейзера (Канада) проанализировали сотни отпечатков, найденных в европейских пещерах. В Гроте де Гаргас во Франции зафиксирован 231 отпечаток (их оставили около 45-50 человек), на 114 из них не хватает одной или нескольких фаланг или даже пальцев полностью. В пещере Коскер (также во Франции) покалечены 28 из 49 отпечатанных рук. В Мальтравьесо (Испания) увечья зафиксированы на 61 из 71 изображений.

Коллард и МакКоли не согласились с двумя популярными гипотезами, которые гласят, что древние художники или подгибали пальцы для рисунков, или лишились их из-за обморожения.

«Мы, люди, во многом полагаемся на свои руки. А значит, это было бы исключительной неосторожностью со стороны древних людей, допустить такие потери случайно. Поскольку ампутация пальцев не была редкостью в некоторых культурах и обществах, исследователи задавались вопросом, можно ли найти какую-либо связь, которая могла бы объяснить изображения рук верхнего палеолита», — отмечается в статье.

Ученые проанализировали материалы по более чем 100 культурам со всего мира, у которых есть ритуал ампутации пальцев, и выделили основные мотивы, по которым это делается. Более того, столкнувшись с убеждением, что чаще всего ампутируют менее функциональные мизинцы, они специально выбрали свидетельства об удалении других пальцев.

Исследователи пришли к выводу, что представители граветтской культуры, скорее всего, обрезали пальцы в ходе религиозного ритуала — как жертвоприношение ради помощи от высших сил. Или же это делали во время социального ритуала, который укреплял связи и лояльность внутри общины и способствовал враждебности по отношению к посторонним.

Однако допускаются и другие мотивы. Например, могло быть так, что роль художников отводилась людям, которые по какой-то причине потеряли пальцы. Или ампутация была намеренной, но проводилась в наказание или как знак траура.