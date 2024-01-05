Миллиардер-педофил возил звезд и политиков на тайный остров с детьми: кто там был

Федеральный окружной суд Манхэттена опубликовал новую часть документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми, в том числе подростками. Среди его клиентов оказались десятки знаменитостей: актеры, режиссеры и политики.

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Эпштейна судили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста 6 июля 2019 года в Нью-Йорке, в августе того же года, по официальной версии, он свел счеты с жизнью.

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Дополнительные 19 документов общим объемом около 300 страниц обнародованы 5 января после публикации других 40 список свыше чем из 150 человек, так или иначе фигурировавших в деле.

В список фигурирующих в деле Эпштейна лиц попали Стивен Хокинг и Майкл Джексон

В список людей, которые фигурируют в материалах дела, попали бывшие президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон, а также бывший губернатор американского штата Нью-Мехико Билл Ричардсон и сенатор Соединенных Штатов Джордж Митчелл.

Кроме того, в материалах дела появляются имена британского принца Эндрю, иллюзиониста Дэвида Копперфильда, астрофизика Стивена Хокинга, звезды сериала «Офис» актера Рэйна Уилсона, американского актера, сценариста и режиссера Сета Макфарлейна, а также певца Майкла Джексона.

Наличие этих людей в списке имен, фигурирующих в деле Эпштейна, не означает, что они были причастны к его преступлениям и их участие в секс-вечеринках и оргиях, которые организовывал миллиардер.

Экс-массажистка Эпштейна рассказала о сексуальной связи с британским принцем

Документы представляют собой материалы дела о клевете, поданном гражданкой США Вирджинией Джуффре к бывшей подруге Эпштейна Гислейн Максвелл.

Согласно документам, американка заявила, что в возрасте 17 лет она устроилась на работу к Эпштейну массажисткой, где ее вынуждали заниматься сексом с мужчинами из окружения миллиардера.

Джуффре также утверждает, что Максвелл заставила ее вступить в сексуальные отношения с неназванным принцем и «владельцем крупной сети отелей»

По ее словам, у нее была связь с принцем Великобритании Эндрю, бывшим губернатором Нью-Мехико Биллом Ричардсоном и американским экс-сенатором Джорджем Митчеллом.

Отмечается, что британский принц избежал разбирательства в связи с деятельностью миллиардера, поскольку в 2022 году его адвокаты сумели договориться с Джуффре. Кроме того, в деле фигурируют показания бывшей личной помощницы Эпштейна Джоанны Сьоберг.

Бывшая помощница Эпштейна рассказала о его связах с Биллом Клинтоном

Сьоберг работала у финансиста с 2001 по 2006 год. По ее показаниям, Эпштейн говорил с ней о бывшем президента США Билле Клинтоне.

Однажды он сказал, что Клинтону нравятся молоденькие, имея в виду девушек Джоанна Сьоберг бывшая помощница миллиардера Джеффри Эпштейна

Когда ее спросили, был ли Клинтон другом Эпштейна, она сказала, что у миллиардера были общие дела с бывшим американским лидером. Кроме того, Клинтон был назван среди пассажиров самолета Эпштейна, который в СМИ получил название «Экспресс Лолиты», поскольку часто использовался для перевозки гостей на частный карибский остров миллиардера Литтл-Сент-Джеймс.

Джеффри сказал, отлично, мы позвоним Трампу и пойдем в казино Джоанна Сьоберг бывшая помощница миллиардера Джеффри Эпштейна

Представители экс-главы Белого дома в 2019 году заявили, что бывший президент действительно летал на частном самолете Эпштейна, но ничего не знал об ужасных преступлениях финансиста, а с момента последних контактов Клинтона с Эпштейном прошло более 20 лет.

Эпштейн летал в казино к Трампу

В своих показаниях Сьоберг также вспомнила случай, когда она была с Эпштейном на одном из его самолетов, и пилоты сообщили, что им нужно приземлиться в Атлантик-Сити. Затем Эпштейн предложил им связаться с другим экс-президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в одном из документов с показаниями Сьоберг она утверждает, что ее никогда не просили вступать в сексуальные отношения с Трампом.

Стивена Хокинга уличили в участии в вечеринке Эпштейна

Среди обнародованных документов — электронное письмо Эпштейна, в котором он просил Максвелл подкупить людей, которые могут опровергнуть слова Джуффре об участии известного астрофизика Стивена Хокинга в оргиях с несовершеннолетними на Виргинских островах.

Известно, что Хокинг посетил частный остров финансиста в 2006 году за несколько месяцев до предъявления первого обвинения миллиардеру. Отмечается, что визит состоялся в рамках конференции, которая проходила на соседнем острове и была профинансирована Эпштейном.