Что нельзя делать в Рождественский сочельник

6 января по народному календарю отмечается Рождественский сочельник. В этот день заканчивается Рождественский пост, который длился сорок дней. Название праздника связано со сладкой кашей, которую ставили 6 января на стол.

Каша называется сочиво или кутья. Ее готовили из риса или пшеницы. Предки добавляли в блюдо мед, мак, орехи и сухофрукты. Они начинали сочивом почти все приемы пищи в период с Рождества и до Крещения. Также кашу необходимо есть похоронах и поминках. В таком случае состав блюда иной. В сочельник стол нужно украсить белой скатертью из натуральной ткани. Под нее в старину укладывали сено, символизирующее ясли, на которых лежал Иисус после своего рождения. Помимо сочива, на праздничном столе должны быть запеченная или отварная рыба, борщ или грибной суп, кисель или густой компот. Количество угощений должно насчитывать 13. Такое число обозначает Иисуса и его 12 апостолов. После ужина начинались рождественские колядки. В основном колядовать ходили дети и молодежь. Во время них нужно прославлять Иисуса, поздравлять хозяев дома с его рождением и просить угощения. По поверью, в этот день следует танцевать вокруг елки, особенно на открытом воздухе.

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6 января запрещалось отмечать праздник в темных вещах. Верующие считали, если прийти в черной одежде, то они весь оставшийся год проведут в горестях и болезнях. Также запрещалось ткать и шить, иначе можно угодить несчастью и призвать его в свой дом. В Рождественский сочельник нельзя кормить птиц. На Руси верили, что у ослушавшихся они перероют весь огород. Кроме этого, не разрешалось есть до появления первой звезды. Нарушителю сулили голод и нищету. Запрещалось навещать могилы умерших, так как люди верили, что покойники в скором времени могут позвать к себе.