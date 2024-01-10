На Земле восемь миллиардов человек. Мы разные по цвету кожи, вероисповеданию, благосостоянию и характеру. Но есть то, что нас объединяет. Мы любим. Любили. Хотим любить. Или наоборот — не можем. Что происходит с человеком, когда он влюбляется? Почему любовь вызывает зависимость и сводит с ума? В каких глубинах мозга она рождается? Поговорим об этом с научной точки зрения.

© Кадр из фильма «Реальная любовь»

Химия любви

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Все истории любви начинаются одинаково — с влюбленности. А запускается процесс химии романтического влечения на бессознательном неконтролируемом уровне нашей психики.

Считается, что мозгу достаточно от 30 до 60 секунд, чтобы принять решение, подходит нам человек или нет. И первое, что влияет на наш «имидж-эго» и возникновение симпатии — некий собирательный образ людей, которые оказали на нас сильное положительное влияние еще в раннем детстве. Каждого нового знакомого, хотим мы того или нет, мы сравниваем с этим «имидж-эго». И если по каким-то признакам происходит совпадение, своего рода «узнавание» — вспыхивает интерес.

Критерий первый: внешность

Внешность является первичным критерием восприятия нами другого человека. Причем мужчины больше внимания уделяют внешней привлекательности — улыбчивость, красота, правильные черты лица, хорошие волосы, чистая кожа и молодость. А девушки акцентируют внимание на «статусности» объекта — ухоженности, сильном теле, умных глазах. Это ставка на то, что мужчина будет в состоянии прокормить и защитить семью. И все это вполне объяснимо с точки зрения эволюции, ведь нами движет желание продолжения рода.

Критерий второй: запах

— Известно воспоминание Наполеона, который писал письмо своей возлюбленной: «Жозефина, не мойся, я еду» за две недели до того, как он приезжал. То есть, его привлекал запах ее тела, — невролог, д.м.н, профессор Алексей Данилов.

Ученые подтверждают, что запах партнера либо привлекает, либо отталкивает. Если запах не подходит, то никакие другие преимущества партнера не сработают. Причем то, что для одних людей является ароматом приятным и притягательным, для других может быть, напротив, отталкивающим.

Специфичность нашему запаху добавляют особые вещества, благодаря которым мы испытываем возбуждение. Еще недавно считалось, что эти вещества — так называемые феромоны. Однако ученые доказали, что в отличие от многих животных, ярко выраженных феромонов у человека нет.

Тем не менее, наш мозг, проанализировав запах другого человека, выдает решение: подходит этот партнер или нет. И основной критерий выбора — не в парфюме, а едва уловимом запахе пота, в котором содержатся специальные белки, отвечающие за так называемую гистосовместимость.

— Это белки, которые во многом определяют, как мы формируем иммунитет к разным заболеваниям. И они же определяют наш индивидуальный запах. И тут важно, чтобы иммунная система родителей компенсировала слабые места друг друга, тогда у ребенка будет сильный иммунитет, — д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.

Вы влюблены, если…

Эйфория, потеря аппетита и бессонница — симптомы влюбленности одинаковы у всех.

Последняя, впрочем, никак не сказывается на работоспособности, наоборот, человек в этот период готов «горы свернуть». Откуда же берутся силы?

С научной точки зрения романтическая любовь — это сложнейший биохимический процесс.

— Человек начинает ярко воспринимать жизнь, ему становится очень вкусно жить. Именно в этих состояниях, на сильном эмоциональном подъеме, он может даже не заметить, что он заболел. Это своеобразная форма мании, приподнятого состояния, которое дает силы, — к.п.н, клинический психолог Александрина Григорьева.

Научно доказано, что любовь — очень мощный биохимический взрыв, при котором некая изначально беспорядочная ситуация, выстраивается в красивый нейрохимический концерт, в котором, наподобие симфонического оркестра, в действие вступают со своей партией не музыкальные инструменты, а различные органы и отделы мозга. А так как активизация мозга всегда полезна, любовь можно назвать отличной тренировкой.

Как выглядит мозг влюбленного человека

Ученые смогли узнать это, «заглянув» внутрь черепной коробки благодаря развитию МРТ.

Исследования показали, что при влюбленности задействуются те же самые участки мозга, которые отвечают за формирование зависимости от алкоголя или наркотиков — вентральная область и хвостатое ядро.

При этом миндалевидное тело, которое отвечает за рациональное мышление, наоборот, показало пониженную активность. Влюбленный человек утрачивает способность адекватно мыслить и соотносить поступки объекта любви с реальностью, при этом еще дорисовывая образ и гиперболизируя положительные черты. Это еще один симптом влюбленности — так называемое «туннельное зрение», которое сужает зону видения.

Психологи, изучающие проблему зависимости, описали этот феномен, как чрезмерную концентрацию на объекте, будь то алкоголь, наркотики или другой человек. Идеализация партнера, свойственная влюбленности — это несколько искаженный фокус, при котором человек не замечает явных негативных моментов, а все его интересы подчинены только предмету вожделения.

Как на влюбленность реагирует наш организм

Первыми на влечение откликаются надпочечники. Они начинают вырабатывать гормоны адреналин и кортизол. Благодаря адреналину при виде объекта любви учащается сердцебиение, ускоряется кровоток. А кортизол увеличивает в поджелудочной железе выработку глюкозы, придавая организму больше энергии. В результате влюбленные теряют сон и аппетит. Он же ускоряет процесс расщепления жиров, поэтому от любви можно похудеть.

Нейромедиатор мозга фенилэтиламин дает чувство легкого опьянения. А эйфорию перед любовным свиданием рождают так называемые гормоны счастья — дофамин и серотонин.

Но любые длительные мощные эмоции сильно изматывают и выбивают из колеи привычной жизни.

Если бы состояние влюбленности можно было бы растянуть на годы, наш организм не справился бы с такой нагрузкой. Поэтому она либо перерастает в большее — любовь, либо проходит без следа, сменившись разочарованием.

Можно ли «завести» любовь с помощью химии

В конце ХХ века ученые-химики решились на необычные эксперименты, попытавшись с помощью гормонов запустить чувство любви. Они провели множество опытов, перебирали комбинации ингредиентов, но безуспешно.

Потому что это любовь вызывает всплеск гормонов, а не всплеск гормонов порождает чувство. Чтобы влюбиться, требуется нечто большее. И это за гранью биохимии.

Безответное чувство

Ученые утверждают: неразделенная любовь меняет жизнь человека так же, как и синдром отмены при наркотической или алкогольной зависимости.

Она лишает цели в жизни, сна и аппетита.Это раздирающая душу тоска, отсутствие интереса к чему бы то ни было, кроме объекта любви, заниженная самооценка. На фоне такого подавленного состояния могут появиться суицидальные мысли.

Разочарованные в любви люди страдают депрессией. Это давно известно. А сегодня научно подтверждено, что уровень боли, которую испытывают отвергнутые люди, соответствует активации отделов мозга, ответственных за физическую боль. То есть, душевая боль с точки зрения нейробиологии сходна с физической.

В 2005 году официальный реестр серьезных заболеваний пополнился новым — под шифром F 63.9. Название болезни — «романтическая любовь». По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, это — психическое расстройство с «потенциально смертельным исходом».

Почему некоторые не умеют любить

Наряду с чрезмерной вовлеченностью в объект страсти, есть и другая крайность — неспособность к любви вообще. По некоторым оценкам, в мире около 10%, примерно 8 миллионов людей, которые никогда не влюблялись. Эта крайность присуща так называемому шизоидному типу личности. Такие люди эмоционально холодны, стремятся к изоляции и испытывают страх перед душевной близостью с другим человеком.

Иммануил Кант, которого современники называли «философом-отшельником», всю жизнь провел в Кенигсберге, в маленьком домике на окраине города, сторонясь людей. Он никогда не был влюблен и всю жизнь оставался холостяком. Однажды на одном из званых обедов он встретился с 23-летней красавицей Марией Шарлоттой, которая полюбила угрюмого профессора и написала ему письмо, где призналась в своих чувствах. Кант был возмущен дерзостью молодой дамы и предпочел оставить признание без ответа.

Можно ли сохранить любовь?

Средняя продолжительность романтической любви — от 18 месяцев до трех лет. Биологи объясняют это тем, что этого достаточно, чтобы ребенок родился и окреп. Если вы задержались с вашим партнером на более длительное время, значит, вас связывает нечто большее, чем просто химия.

Взаимный интерес, физическое влечение, совпадение взглядов и ценностей…. Психологи говорят еще о некой едва уловимой духовной связи.

— Если любовь — это дар, она всегда рождает еще что-то в человеке, и в этом смысле я все время что-то приношу в эту любовь: какое-то свое открытие, какое-то наблюдение, какое-то слова, какое-то переживание. Все, что угодно, если я приношу в эти отношения, то тем самым они действительно дают возможность делать жизнь этих людей огромной — по количеству, и по качеству. Это действительно лекарство. Духовное лекарство для личности, которое позволяет человеку стать человеком, превозмочь какие-то сложные обстоятельства, справиться с ними, сделать что-то очень важное в этой жизни, сделать то, чтобы он не смог сделать, если бы он не испытывал этого дара, — психолог Светлана Штукарева.

Но бывает и так, что через партнера мы пытаемся реализоваться сами. В поисках идеала предъявляем какие-то критерии, которые не реализовали сами.

— Партнер в данном случае является проекцией наших ценностей. Совсем не обязательно, что все они будут им реализованы. И тогда мы говорим: «Я его слепила из того, что было». И при этом продолжаем убеждать самих себя, что он хороший. А все потому, что не можем признать, что ошиблись в выборе. Человеку свойственна такая привычка — считать, что он прав, — антрополог, психолог Евгений Спирица.

Три признака истинной зрелой любви

1. Отсутствие ревности

Ревность — антипод любви, в некоторых случаях принимающий такую тяжелую форму, что требует обращения к психиатру, поскольку человек становится опасен не только для самого себя, но и для окружающих. В основе ревности — эгоизм, он развит до таких масштабов, что любимый человек воспринимается, как личная собственность.

2. Ответственность

Главный постулат — «Любить и в радости, и в горести, и в страданиях, и вместе преодолевать трудности». В любви всегда есть особая ответственность. А когда мы принимаем на себя отношения, любя человека, мы берем также на себя и заботу о нем, в любых его состояниях.

3. Саморазвитие

Настоящая любовь окрыляет, становится стимулом для развития, личностного и карьерного роста. Когда хочется сделать все для улучшения совместной жизни.