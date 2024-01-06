Посмертные маски: как на самом деле появилась эта традиция

Для людей во все времена было важно сохранить образ близкого для них человека. Это сейчас, в XXI веке, у каждого из нас есть сотни или даже тысячи фотографий с родными и друзьями. Но раньше это было не так. Порой даже у всемирно известных людей не было портретных изображений. Так, например, мы не знаем, как выглядел Роберт Гук, а он был одним из важнейших ученых своего времени. И именно стремлением сохранить в веках очертания лица близкого человека и обусловлен такой культурный феномен, как снятие посмертной маски.

© Русская семерка

Посмертная маска: история обычая

Видео дня

Очевидно, что эта традиция достаточно давняя. Но изначально маски не обязаны были досконально повторять черты лица усопшего человека, а использовались для других целей.

В старину было не так много возможностей долгое время избегать разложения тел. Особенно в теплое время года или в жарком климате. Поэтому на похоронах на головы усопшим клали искусственные лица. Зачастую они вольно передавали черты умершего человека, но эстетически много приятней видеть перед собой медную или деревянную маску, чем искаженное гниением лицо близкого родственника.

Пожалуй, наибольшей известностью пользуются ранние посмертные маски, которыми сопровождали в иные миры правителей Древнего Египта.

Со временем искусство изготовления скульптурных изображений сделало большой шаг вперед и могло гарантировать почти фотографическую точность сделанных с лица слепков. Любопытно, кстати, что маску далеко не обязательно снимали именно с мертвеца. Ее могли сделать и с живого человека, если, например, возникала необходимость поставить ему прижизненный памятник.

Второе рождение старинная традиция пережила во Франции перед самым началом Революции. На этот период приходится время творчества известного скульптора Филиппа Кертиса, которому когда-то ассистировала сама Анна Тюссо, женщина, прославившаяся открытием первого в мире музея восковых фигур.

Любопытный факт: эти “посмертные” скульпторы чутко осознавали веяния времени, когда это было выгодно, общались с аристократией, а после революции переобулись и резко осознали свою принадлежность к угнетенным классам. Таким образом, одни и те же люди сумели сохранить до нашего времени как лица потомков старинных аристократических семей Франции, так и их политических противников.

Одно время среди аристократов стало очень модно заказывать посмертные маски, их было принято выставлять на всеобщее обозрение в дни памяти усопших родственников.

Посмертные маски в России

Первым русским, с лица которого сняли посмертную маску, был Петр Великий. Эту ответственную процедуру доверили проводить самому Растрелли, а слепок лица императора стал самым настоящим произведением искусства. Маска была изготовлена из бронзы, а грозные черты лица царя-реформатора несколько смягчены.

Маска с Пушкина была снята прямо в день его смерти, благодаря чему в лице поэта почти не считывается прикосновение смерти.

Посмертную маску с Гоголя снял художник Николай Рамазанов. И он может смело развеять все слухи, окружающую смерть великого писателя, что, якобы, Гоголь просто впал в летаргический сон, а в гроб его положили еще живым. Со слов скульптора этого явно никак не может быть, так как ко времени снятия посмертной маски лицо Гоголя уже успело немного разложиться.