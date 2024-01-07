Как русские казаки из Турции 300 лет хранят традиции

Предки казаков-некрасовцев жили на Дону больше 300 лет назад. Их путешествие, затянувшееся на несколько сотен лет, началось в 1708 году. Казаки под предводительством Игната Некрасова стремились найти место, где они смогут хранить свои традиции и свою веру. В конце XVIII века они оказались в Турции. В 1962 году почти тысяча казаков-некрасовцев на теплоходе вернулась в Советский Союз и обосновалась в Левокумском районе Ставрополья

Вернувшиеся из "Туречшины"

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Родители казачки Ольги Кузиной были в числе некрасовцев, которые вернулись на теплоходе из Турции. В семье было четверо детей, самой младшей дочке — полгода. Ольга Яковлевна родилась уже на Ставрополье.

"Моей маме сейчас 91 год, но она до сих пор вспоминает, как было "в Туречшине". Они когда сюда приехали, говорили вроде по-русски, но на старославянском. Местные вообще не понимали, что они говорят. Ученые приезжали, были в таком восторге. Я была самая маленькая, не понимала, что они там все пишут", — рассказывает казачка.

И для некрасовцев, и для советских жителей Ставрополья теплоход стал машиной времени. Казаки-старообрядцы хранили свои традиции более 300 лет.

"Они действительно приехали как на машине времени. Когда они вернулись, родители и по-турецки между собой разговаривали, если не хотели, чтобы дети поняли, о чем идет разговор. Мы спрашивали, почему они ругаются. Мама отвечала, что они вовсе не ругаются, а говорят по-турецки", — смеется Ольга Яковлевна.

На Ставрополье некрасовцы осели в поселке Новокумском, многие из них живут здесь до сих пор. В поселке создали Центр традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан.

"Мы пытаемся сохранить и донести до нынешнего поколения традиции, обычаи, быт — то, как жили в Турции казаки-некрасовцы. В дни Рождества показываем сказки казаков-некрасовцев, проводим фольклорные программы. Иногда для гостей демонстрируем традиционные блюда — вареники с рыбой, плящинду, ярмик", — поясняет директор центра Оксана Шепелеева.

Платья из бабушкиного сундука

Перед празднованием Рождества некрасовцы держат пост — с конца ноября и до 7 января. В эти дни главная цель — очищение души. Казаки молятся, исповедуются, причащаются, помогают ближним. Накануне и в сам праздник некрасовцы вместе идут на службу в храм.

"Носители культуры, особенно те, кто пришел из Турции и у кого здоровье позволяет, всегда посещают службы и во время поста, и в Рождество. Это неизменно, они знают все молитвы. Ходят в церковь их дети и внуки. Сейчас увеличивается число молодежи, которая стремится на службы, держит посты", — поясняет Оксана Шепелеева.

В поселке, где живут некрасовцы, службы проводят в старообрядческом храме Успения Пресвятой Богородицы. В Турции тоже были свои храмы.

"Наши жили своим селом, обособленно от турков. У них было две церкви — одна Троицкая, одна Успенская. Когда наши вернулись в Россию, турки не разрушили эти церкви, они так и стоят в нашем селе. Очень уважительно относятся", — рассказывает Ольга Кузина.

Праздничная служба в Рождество в Новокумском — одна из самых торжественных и красивых. Многие некрасовцы приходят на нее в своих традиционных костюмах.

"Когда ехали сюда из Турции, у каждой женщины был сундук с нарядами, они все это хранили. И до сих пор, хоть и 60 лет прошло, у многих есть эти костюмы. Приезжают дети на Рождество — бабушки достают платья, наряжают дочку, внучек, нарядные идут в церковь. Дети с удовольствием надевают", — улыбается Ольга Кузина.

Казачий торт

После службы в церкви некрасовцы отправляются домой, чтобы вместе с близкими отметить праздник. Накануне хозяйки готовят традиционные блюда — выпечку плящинду, горький перец горчичку, рыбу-медник и другое.

"У нас мама любила "копытца" печь. Это пышки, которые замешивают на кефире и смазывают вареньем. Варенье тоже варится особым образом, чтобы не растекалось, с мукой. Пышку раскатали, вареньем намазали и выпекают. Напекут пышек 15, когда нужно на стол — смазывают сметаной, ставят в печку, потом разрезают, получается как торт", — делится рецептом Ольга Яковлевна.

Многие блюда некрасовцев остались неизменными с тех пор, как их предки жили на Дону. Правда, сейчас появилась возможность собирать праздничный стол чаще, чем в Турции.

"Тогда чуть победнее жили люди, готовили такие блюда реже. Сейчас уже чаще — на праздники и когда гости приходят. Наши дети повырастали, многие в другие города уехали. И часто говорят — а мы тоже плящинду печем, тоже "копытца" печем. Они помнят эту кухню, интересуются. Нам часто пишут в этнодеревню — покажите такой-то рецепт, а как готовить такое блюдо", — рассказывает Ольга Кузина.

Рецепты от желающих никто не скрывает.

Ярмик. Продукты: стакан манки, стакан простокваши, два яйца, соль и сода — по щепотке. Для сиропа: стакан воды, стакан сахара. Манную крупу залить простоквашей и дать настояться. Взбить яйца с щепоткой соли, добавить соду и соединить с манкой. Смесь залить в смазанную маслом форму и выпекать в духовке. Сварить сироп из сахара и воды. Готовый ярмик нарезать ромбами и залить частью сиропа. Дать настояться, когда ярмик пропитается, залить оставшийся сироп.

Плящинда. Для теста: два стакана воды, мука и три столовые ложки растительного масла. Замесить упругое тесто. Разделить его на кусочки и сформировать шарики, которые нужно раскатать в тонкие пышки. Для начинки: полкило творога, 250 г сметаны, два стакана сахара и пачка растопленного маргарина. Получившейся смесью смазать каждую пышку и свернуть рулеты. Плотно уложить их в смазанную маслом сковородку, сверху посыпать сахаром. Выпекать в духовке сначала на сильном жаре, через полчаса перевести на среднюю температуру.

После разговения в старину по домам некрасовцев ходил батюшка с певчими — они пели христославение. Сейчас эта традиция встречается реже, но в Новокумском иногда тоже исполняют старинные церковные песнопения для сохранения традиций.

Удача на год вперед

Одной из новостей для вернувшихся из Турции казаков было празднование Нового года 31 декабря.

"Пока некрасовцы жили в Турции, они знали только старый Новый год. Нового года в современном понимании у них не было, они жили по старому летоисчислению. Конечно, это было новостью и удивлением. Но когда они приехали, здесь все было новостью и удивлением, все было по-другому и в новинку. Новый год, наверное, легче всего было принять", — смеется Ольга Кузина.

Сейчас все уже привыкли, отмечают обе даты. Старый Новый год у них больше ассоциировался с праздником Василия Великого. Накануне праздника выпекают каныш — многослойный пирог из смазанных лепешек. Между ними закладывают монетку. После церковной службы 14 января каныш ставится в центр стола.

"Нас в семье было пятеро детей и мама с отцом. Глава семьи разрезал каныш, его крутили три раза по солнцу, по часовой стрелке. На кого какой кусок глядит, тот и берешь. Если вдруг попадется монетка — значит, в этом году будет удача. Когда резали каныш, всегда вспоминали, кому досталась монетка в прошлом году и что у этого человека за год случилось", — рассказывает казачка.

Некрасовцы пекут каныш только раз в году — накануне старого Нового года. Если монетка не попалась в этот раз — значит, придется подождать еще год, надеясь не на удачу, а в основном на себя.