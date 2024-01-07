Сокровища, которые археологи нашли в 2023 году
Среди множества находок, сделанных археологами в прошлом году, обращает на себя внимание большое количество настоящих кладов с золотыми и серебряными монетами и украшениями. Они представлены на портале Live Science.
Во время строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Они датированы периодом между 175 годом до нашей эры и 1265 годом нашей эры.
Подводные археологи в канале у средиземноморского побережья Египта нашли полный сокровищ подводный храм, относящийся к середине II века до нашей эры.
Редкая кельтская монета "радужный кубок", датируемая II или I веком до нашей эры, была обнаружена рядом с рекой Лех на юго-востоке Германии.
Более 700 монет времен Гражданской войны в США обнаружил мужчина, работавший на кукурузном поле в Кентукки. Тайник, получивший название "Великий клад Кентукки", содержал сотни золотых монет, отчеканенных между 1840 и 1863 годами, а также несколько серебряных монет.
Золотое украшение для волос археологи нашли в Уэльсе, изучая древнее захоронение останков человека, которые датировали I тысячелетием до нашей эры.
Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Германия) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датирована бронзовым веком.
На севере Испании после схода оползня нашли два золотых ожерелья. Они были изготовлены примерно в 500 году до нашей эры.
В Пакистане археологи раскопали коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма. Монеты относятся к Кушанскому царству, период расцвета которого пришелся приблизительно на 105-250 годы нашей эры.
И, наконец, напомним о российской сенсации 2023 года , которая по разным причинам не попала в рейтинг портала Live Science. Это находка в Новгороде редкой монеты - сребреника князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Эти древнейшие русские монеты чеканились Владимиром в Киеве после принятия крещения Руси в 988 году. Они в основном встречаются в Южной Руси, на территории Киевского и Черниговского княжеств. В Новгороде за многие десятилетия раскопок найдены всего две такие монеты. Они говорят о контактах Новгорода и Киева, исторических связях севера и юга Руси.