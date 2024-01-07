Сокровища, которые археологи нашли в 2023 году

Среди множества находок, сделанных археологами в прошлом году, обращает на себя внимание большое количество настоящих кладов с золотыми и серебряными монетами и украшениями. Они представлены на портале Live Science.

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Во время строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Они датированы периодом между 175 годом до нашей эры и 1265 годом нашей эры.

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Подводные археологи в канале у средиземноморского побережья Египта нашли полный сокровищ подводный храм, относящийся к середине II века до нашей эры.

Редкая кельтская монета "радужный кубок", датируемая II или I веком до нашей эры, была обнаружена рядом с рекой Лех на юго-востоке Германии.

Более 700 монет времен Гражданской войны в США обнаружил мужчина, работавший на кукурузном поле в Кентукки. Тайник, получивший название "Великий клад Кентукки", содержал сотни золотых монет, отчеканенных между 1840 и 1863 годами, а также несколько серебряных монет.

Золотое украшение для волос археологи нашли в Уэльсе, изучая древнее захоронение останков человека, которые датировали I тысячелетием до нашей эры.

Археологи и волонтеры во время раскопок недалеко от Мирова (Германия) обнаружили коллекцию из 6000 серебряных монет и фрагменты семи мечей. Последние датирована бронзовым веком.

На севере Испании после схода оползня нашли два золотых ожерелья. Они были изготовлены примерно в 500 году до нашей эры.

В Пакистане археологи раскопали коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма. Монеты относятся к Кушанскому царству, период расцвета которого пришелся приблизительно на 105-250 годы нашей эры.