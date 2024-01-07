Каких женщин чукчи считали идеальными женами

Красота — понятие относительное. Даже у одного и того же народа или цивилизации оно меняется со временем. Поэтому нет ничего удивительного, что, например, женщины, считающиеся завидными невестами у северных народов, едва ли покажутся хоть сколь-нибудь симпатичными европейцам.

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Шире таз — меньше проблем

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Дородные и выносливые женщины с широким тазом пользовались успехом у мужчин-чукчей. Ведь роды проходили в суровых условиях при полном отсутствии какой-либо медицинской помощи. Вот что писал об этом этнограф Владимир Богораз:

«Роды у чукотских женщин происходят легко. Обычай строго запрещает чукчанкам стонать во время родов или вообще вслух выражать страдание. Равным образом не допускается помощь других женщин. Женщина, разрешившись от бремени, сама совершает все необходимое для себя и для новорожденного. Она сама отрезает пуповину и выбрасывает послед».

Естественно, что чем крупнее и выносливее женщина, тем с большей вероятностью она успешно выносит плод и родит без чьей-либо помощи. Неудивительно, что и в период ухаживания чукотские парни обычно хвалили дородность и широту бедер девушки. Еще одним критерием была густота и длина волос, что косвенно также является показателем здоровья потенциальной избранницы.

По спартанским обычаям

Как и у любого народа, живущего в непростых — практически первобытных — условиях, у чукчей существовали весьма суровые традиции в отношении детей. Так, если ребенок рождался слабым, то женщина самостоятельно убивала его. Ведь выходить такого в условиях Севера было бы крайне сложно. Если же у женщины несколько раз подряд рождались нежизнеспособные младенцы, она могла покончить жизнь самоубийством. Ведь получалось, что она не способна дать сильное потомство. ну а вина в таких случаях издревле всегда возлагалась именно на жену, а не на мужа.

Сильные и независимые