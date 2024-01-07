«Маленькая частица большой России»: как семьи Донбасса празднуют Рождество
Несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, сегодня в ДНР весь день шли рождественские службы. Жители, не теряя мужества и бодрости духа, встречают рождественский день в храме, а после собираются за праздничным столом. О праздновании в типичной донецкой семье рассказало Донецкое агентство новостей.
«Сегодня вся наша семья была на рождественской службе, и когда в конце службы отец Сергий поздравлял нас всех и прочитал нам поздравление от Патриарха Кирилла, вот в этот момент пришло такое ощущение, что мы маленькая частица большой России», – рассказала журналистам пожилая Елена Петровна.
Ее дочь, Наталья, рассказала о рождественской службе уже более подробно.
«Для нашей семьи это особый праздник. Детки наши сегодня все были в храме, причастились все. Несмотря на обстановку, на обстрелы, которые регулярно здесь происходят у нас мы ни на минуточку не сомневаемся идти ли в храм, или не идти на службу, праздник или не праздник. Наша вера укрепляет нас и стараемся своим примером также воспитывать наших деток. Благодаря таким светлым праздникам можно увидеть, что наш народ, наши дети все в единой вере, все в победе. И будут отмечать ее вместе в радости и в мире», – сообщила женщина.
Ранее ФедералПресс писал о том, как Сергей Кириенко и Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов ДНР.