Как семьи Донбасса празднуют Рождество

«Для нашей семьи это особый праздник. Детки наши сегодня все были в храме, причастились все. Несмотря на обстановку, на обстрелы, которые регулярно здесь происходят у нас мы ни на минуточку не сомневаемся идти ли в храм, или не идти на службу, праздник или не праздник. Наша вера укрепляет нас и стараемся своим примером также воспитывать наших деток. Благодаря таким светлым праздникам можно увидеть, что наш народ, наши дети все в единой вере, все в победе. И будут отмечать ее вместе в радости и в мире», – сообщила женщина.