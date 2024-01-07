Новогодние и рождественские праздники — один из самых сказочных периодов в году.

© Кадр из фильма "Лавка чудес"

«Рамблер» собрал истории о реальных рождественских чудесах в разных уголках света.

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Упасть с небоскреба

Вы можете верить или не верить в чудеса, но после падения с высоты в 144 метра с небоскреба в Нью-Йорке, сложно отрицать удачу.

Это случилось с мойщиком окон Алкидсом Морено, которого вместе с братом Эдгаром подняли в воздух на специальной платформе, кабели которой соскользнули из точки крепления. Мужчины упали с гигантской высоты.

Эдгар умер при ударе, но Алкидс был найден живым, и хотя он был в тяжелом критическом состоянии, он был в сознании и дышал.

Алкидс впал в кому и проснулся на Рождество в 2007 году со своей женой рядом.

"Если вы ищете медицинское чудо, это, безусловно, соответствует требованиям", - сказал доктор Герберт Пардес, тогдашний президент и генеральный директор Нью-Йоркской пресвитерианской больницы.

Корабль спас 14 000 беженцев с нулевыми жертвами

В декабре 1950 года, на пике Корейской войны, когда войска Командования Организации Объединенных Наций осуществляли тактический вывод своих войск из Северной Кореи, тысячи беженцев оказались в надежде, что они будут эвакуированы.

К сожалению, это не было санкционировано, и они остались бы в Северной Корее, если бы не судно, предназначенное для перевозки только 12 пассажиров с экипажем из 47 человек.

21 декабря команде удалось взять на борт 14 000 беженцев для поездки в Пусан. Не имея средств защиты, корабль вышел из дока, будучи разрушенным северокорейскими военными, передвигался по минным полям и переносил морозы.

Невероятно, но корабль добрался до Пусана на Рождество, в 1950 году, без потерь или травм. Размышляя о поездке, капитан корабля сказал:

"Я часто думаю об этом путешествии. Я думаю о том, как такое маленькое судно смогло вместить так много людей и преодолеть бесконечные опасности. И, как я думаю, ясное, безошибочное послание приходит ко мне, что в тот рождественский прилив, в мрачных и горьких водах у берегов Кореи, Божья рука была у руля моего корабля".

Чудесное рождение

Многие из нас долгго и усердно готовятся стать родителями и, поняв что ждут ребенка, долгие месяцы ждут пополнения. Но не все. Представьте, что вы не планировали ребенка и никогда не знали о беременности, но в один день вдруг у вас начались роды.

Это именно то, что случилось с Линн Картер, которой на момент рождения сына Джозефа на Рождество 2012 года был 21 год. У Линн не было никаких признаков беременности — ни роста, ни внутренних движений, ни изменений в ее менструальном цикле.

Только после того, как ее мама посоветовала ей пойти в больницу из-за сильных болей внизу живота, она узнала, что беременна! О невероятном событии Линн сказала: