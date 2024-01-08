Династии «нефтянки»: как выбор профессии стал основой семейной преемственности
История освоения недр Западной Сибири началась в XX веке. В ту пору внимание советских жителей было приковано к геологоразведчикам: их имена до сих пор на слуху – Рауль-Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Виктор Муравленко... За этими людьми шли тысячи рабочих, многие из которых сегодня взрастили собственные династии нефтяников и газовиков. О семейной преемственности в нефтегазовой промышленности в наши дни отраслевики рассказали «ФедералПресс».
«Как папа и дед»
Истории фамильной преемственности профессии у современных нефтяников начинаются в XX веке. Большинство из них прибыло на освоение Западной Сибири из Башкирии, где уже вовсю бурлила нефтедобыча. Так же открылась родословная династии Повх. Легендарный буровой мастер Степан Ананьевич прибыл в поселок Нижневартовский, где вместе с товарищами пробурил первую эксплуатационную скважину Самотлора.
«Собралось четыре семьи – четыре бурильщика из Башкирии – С. А. Повх, И. А. Ретиков, Е. П. Гечь и И. А. Ромашевский, которые решили ехать на Север. Мужья уехали в начале августа в Тюмень, где погрузили все необходимое на баржи и поплыли в поселок Нижневартовский. Выгрузились на берег и стали подготавливать место для балков и бани. Работы по специальности еще не было, так как оборудование для бурения находилось в пути – шло на барже из Тюмени», – поделилась воспоминаниями о тех событиях с «Тюменскими известиями» супруга легендарного первопроходца Татьяна Степановна.
Они сами построили себе жилье, затем перевезли семьи и прошли вместе сквозь все трудности освоения Западной Сибири.
«Север встретил нас сурово, было очень холодно. Вместо аэропорта стоял маленький домик, куда мы и зашли погреться. На грузовой машине отвезли нас к новому жилищу. Отогрели одну квартиру, переночевали. Школа, магазин были в Старом Вартовске, а барак наш стоял на месте теперешнего СУ-14. Воду носили из Оби, а дрова – из лесу. Домик наш окружали вековые кедры, березы», – вспоминает Татьяна Повх.
Из книги Н. М. Юрасовой «Нефтяник»: «Утром 27 января 1969 года бригада Степана Повха начала бурить первую скважину под номером 200. Стояли крепкие морозы. Буровая тонула в сизом мареве, в клубах пара. Горно-технический инспектор записал в вахтенном журнале: «Свыше 40 градусов мороза. Работы воспрещаются. Актированный день». Буровики решили: «Работать!»
Современники рассказывали, что при жизни Степан Ананьевич говорил: «Пройдет 8–10 лет, Самотлор даст сотни миллионов тонн нефти, покроется дорогами и промысловыми объектами». Так и случилось.
Степан Повх запомнился СССР как отличник нефтяной промышленности, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награжденный медалью «За доблестный труд». За выполнение восьмого пятилетнего плана ему вручен орден Октябрьской революции. Сегодня в Когалыме и Нижневартовске в честь бурового мастера названы улица и средняя школа.
Дело отца продолжил сын Владимир. Вместе с товарищами, тоже сыновьями первооткрывателей, Повх поехал учиться нефтяному делу в Москву, откуда вернулся дипломированным инженером-технологом. Дело отца Повх-младший продолжил в УБР-1 (сегодня – ЗАО «Нижневартовскбурнефть». – Прим. ред.). За годы работы Владимир Степанович изобрел наклонное бурение и турбобур с оригинальной комбинацией ступеней.
Но вот что удивительно. Хранится в семейном фотоальбоме архивный очерк Галины Кузнецовой от 7 ноября 1984 года «Давайте познакомимся, соседи». Тогда сыну Владимира Степе исполнилось четыре года, а малец уже знал родословную Повхов и поведал журналисту планы на жизнь.
— Знаешь, у моего папы тоже есть своя буровая, – шепотом сообщил Степан-младший, – только она далеко.
— Кем будешь, Степан, когда вырастешь?
— Сначала буду пилотом, танкистом, вертолетчиком, а потом работником.
— Это как?
— Как папа и дед.
Степан слово сдержал. После окончания Уфимского газонефтяного университета в должности оператора по добыче нефти начал трудовую жизнь представитель третьего поколения. Сегодня он трудится на посту технического директора ЗАО «Нижневартовскбурнефть». Говорит, что быть сыном и внуком знаменитостей – дело ответственное.
«Говорим на одном языке»
Историю своей династии нефтяников «ФедералПресс» рассказал 33-летний инженер по бурению «Газпромнефть-Ямала» Азат Дашкин. Дед Касим Закирович работал в нефтяной отрасли во времена ее становления в Поволжье. Тогда, на этапе развития, очень сильно требовались рабочие руки, и работа нефтяником была весьма перспективной, государство активно стимулировало интерес к ней.
Касим Дашкин работал буровым мастером в Башкирской АССР – в районе города Белебей на Шкаповском месторождении. А в 60-х годах переехал, как раньше говорили, «по зову партии» в Таджикскую ССР. Здесь нефтянику довелось добывать «черное золото» на месторождениях Северный Канибадам, Ниязбек, Ким, Айритан, Маданият.
«Отец, как и я, вырос в среде нефтяников и с детства видел в будущем себя в ней. Работа буровиком обладала большим потенциалом и использовала множество передовых технологий, что делало ее очень привлекательной. Отец окончил Кокандский нефтяной техникум и после армии поступил в МИНХиГП (Москва), позднее и я закончил этот вуз по той же специальности, но называется он теперь РГУНиГ им. Губкина», – рассказывает, как пошел по стопам отца, Азат.
После окончания института Наиль Дашкин попал в стройотряд Красноленинской экспедиции разведочного бурения, где и познакомился с будущей супругой, которая, в свою очередь, оказалась на Севере по распределению после окончания нефтяного техникума Лениногорска.
«Эти годы были наполнены романтикой и молодостью для них», – говорит Азат.
В середине 1990-х молодая семья, состоящая уже из четырех человек, переехала в Татарстан, где Наиль Дашкин продолжил работать в нефтяной отрасли в Лениногорском управлении буровых работ.
Сын, когда настала пора выбирать профессию, не задумываясь, пошел в «нефтянку».
«Считаю, что работать в текущих реалиях не сложнее, чем в прошлом. Слушая рассказы отца о прошлом, я понимаю, насколько далеко шагнула нефтяная отрасль с приходом новых методов и технологий. Моя позиция заключается в том, что каждому поколению предстоит пройти через испытания своего времени. Но я чувствую себя более комфортно из-за того, что мы разговариваем с отцом на одном языке и полностью понимаем друг друга. История моей семьи крепко связана с нефтяной отраслью, и, если мой сын однажды пожелает продолжить дело, я не буду препятствовать», – поделился мнением буровик.
«Фамилия тут не поможет»
Часто говорят, что в «нефтянку» можно залезть только по знакомству. Но для работы на тобольском предприятии «ЗапСибНефтехим» кумовство и родственные связи не помогут, утверждает старший менеджер по продвинутой аналитике компании Андрей Крюков. Его отец Олег Витальевич пришел на промплощадку слесарем-ремонтником, а на пенсию ушел с должности советника генерального директора знаменитой «дочки» СИБУРа. Крюкову-младшему пришлось добиваться признания самостоятельно.
«Не могу сказать, что должность отца не оказала влияния на мой карьерный трек. Вроде как меня и не продвигали, но все равно фамилия есть фамилия, то есть знали такого человека. Но начал я тоже с рабочей профессии. Достаточно быстро, буквально через полтора года, я ушел совершенно в другую структуру, неподконтрольную отцу. Туда, где он не мог оказать влияние. Я стал заниматься проектной деятельностью. И первый проект был у меня корпоративный, то есть под управлением Москвы. И назначение, и все решения принимались именно Москвой», – рассказал о личном опыте тоболяк.
Однако на выбор профессии все же повлияли именно родители: папа был примером для подражания, а мама Наталья, работая оператором центрального пункта управления, вовсе брала четырехлетнего Андрея на промплощадку. В школе мальчик твердо решил, что будет работать на Тобольском нефтехимическом комбинате: хотел быть как папа – начальником цеха.
«У меня образование один в один как у отца. Мы учились в одном институте, на одной и той же специальности, даже в одной и той же группе учились – одинаковый номер. Работу на производстве я начал, как отец, с рабочей специальности – машинист компрессорных установок», – пояснил герой публикации.
Все воспоминания Андрея связаны с заводом. Он знал, что на градообразующем предприятии его ждут стабильность, достойный заработок и наставничество отцовских коллег.
«Для молодого специалиста в период адаптации, в первый год, важно, чтобы был именно хороший качественный наставник, который подскажет. В это время у тебя формируется мировосприятие. И, соответственно, исходя из этого, строится дальнейший рабочий подход на протяжении всей жизни. Как мне кажется, мне как раз повезло, что у меня были наставники, которые настраивали: отсиживаться нельзя, надо шевелиться, надо двигаться, надо что-то менять, надо улучшать», – рассказал Андрей.
Сейчас мужчина занимается повышением эффективности производства. Эта специальность сегодня особенно востребована на российском рынке труда, потому родное предприятие бережет своего профессионала.
Отметим, что его младший брат Дмитрий Крюков тоже пошел работать в «ЗапСибНефтехим» аппаратчиком газоразделения на производстве бутадиена. Супруга Андрея Ирина Левитская стала инженером-технологом службы главного технолога. А на подходе третье поколении в династии нефтехимиков – четырехгодовалый Кирилл уже примерил униформу СИБУРа.