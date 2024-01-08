Династии «нефтянки»: как выбор профессии стал основой семейной преемственности

История освоения недр Западной Сибири началась в XX веке. В ту пору внимание советских жителей было приковано к геологоразведчикам: их имена до сих пор на слуху – Рауль-Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Виктор Муравленко... За этими людьми шли тысячи рабочих, многие из которых сегодня взрастили собственные династии нефтяников и газовиков. О семейной преемственности в нефтегазовой промышленности в наши дни отраслевики рассказали «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

«Как папа и дед»

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Истории фамильной преемственности профессии у современных нефтяников начинаются в XX веке. Большинство из них прибыло на освоение Западной Сибири из Башкирии, где уже вовсю бурлила нефтедобыча. Так же открылась родословная династии Повх. Легендарный буровой мастер Степан Ананьевич прибыл в поселок Нижневартовский, где вместе с товарищами пробурил первую эксплуатационную скважину Самотлора.

«Собралось четыре семьи – четыре бурильщика из Башкирии – С. А. Повх, И. А. Ретиков, Е. П. Гечь и И. А. Ромашевский, которые решили ехать на Север. Мужья уехали в начале августа в Тюмень, где погрузили все необходимое на баржи и поплыли в поселок Нижневартовский. Выгрузились на берег и стали подготавливать место для балков и бани. Работы по специальности еще не было, так как оборудование для бурения находилось в пути – шло на барже из Тюмени», – поделилась воспоминаниями о тех событиях с «Тюменскими известиями» супруга легендарного первопроходца Татьяна Степановна.

Они сами построили себе жилье, затем перевезли семьи и прошли вместе сквозь все трудности освоения Западной Сибири.

«Север встретил нас сурово, было очень холодно. Вместо аэропорта стоял маленький домик, куда мы и зашли погреться. На грузовой машине отвезли нас к новому жилищу. Отогрели одну квартиру, переночевали. Школа, магазин были в Старом Вартовске, а барак наш стоял на месте теперешнего СУ-14. Воду носили из Оби, а дрова – из лесу. Домик наш окружали вековые кедры, березы», – вспоминает Татьяна Повх.

Из книги Н. М. Юрасовой «Нефтяник»: «Утром 27 января 1969 года бригада Степана Повха начала бурить первую скважину под номером 200. Стояли крепкие морозы. Буровая тонула в сизом мареве, в клубах пара. Горно-технический инспектор записал в вахтенном журнале: «Свыше 40 градусов мороза. Работы воспрещаются. Актированный день». Буровики решили: «Работать!»

Современники рассказывали, что при жизни Степан Ананьевич говорил: «Пройдет 8–10 лет, Самотлор даст сотни миллионов тонн нефти, покроется дорогами и промысловыми объектами». Так и случилось.

Степан Повх запомнился СССР как отличник нефтяной промышленности, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награжденный медалью «За доблестный труд». За выполнение восьмого пятилетнего плана ему вручен орден Октябрьской революции. Сегодня в Когалыме и Нижневартовске в честь бурового мастера названы улица и средняя школа.

Дело отца продолжил сын Владимир. Вместе с товарищами, тоже сыновьями первооткрывателей, Повх поехал учиться нефтяному делу в Москву, откуда вернулся дипломированным инженером-технологом. Дело отца Повх-младший продолжил в УБР-1 (сегодня – ЗАО «Нижневартовскбурнефть». – Прим. ред.). За годы работы Владимир Степанович изобрел наклонное бурение и турбобур с оригинальной комбинацией ступеней.

Но вот что удивительно. Хранится в семейном фотоальбоме архивный очерк Галины Кузнецовой от 7 ноября 1984 года «Давайте познакомимся, соседи». Тогда сыну Владимира Степе исполнилось четыре года, а малец уже знал родословную Повхов и поведал журналисту планы на жизнь.

— Знаешь, у моего папы тоже есть своя буровая, – шепотом сообщил Степан-младший, – только она далеко.

— Кем будешь, Степан, когда вырастешь?

— Сначала буду пилотом, танкистом, вертолетчиком, а потом работником.

— Это как?

— Как папа и дед.

Степан слово сдержал. После окончания Уфимского газонефтяного университета в должности оператора по добыче нефти начал трудовую жизнь представитель третьего поколения. Сегодня он трудится на посту технического директора ЗАО «Нижневартовскбурнефть». Говорит, что быть сыном и внуком знаменитостей – дело ответственное.

«Говорим на одном языке»

Историю своей династии нефтяников «ФедералПресс» рассказал 33-летний инженер по бурению «Газпромнефть-Ямала» Азат Дашкин. Дед Касим Закирович работал в нефтяной отрасли во времена ее становления в Поволжье. Тогда, на этапе развития, очень сильно требовались рабочие руки, и работа нефтяником была весьма перспективной, государство активно стимулировало интерес к ней.

Касим Дашкин работал буровым мастером в Башкирской АССР – в районе города Белебей на Шкаповском месторождении. А в 60-х годах переехал, как раньше говорили, «по зову партии» в Таджикскую ССР. Здесь нефтянику довелось добывать «черное золото» на месторождениях Северный Канибадам, Ниязбек, Ким, Айритан, Маданият.

«Отец, как и я, вырос в среде нефтяников и с детства видел в будущем себя в ней. Работа буровиком обладала большим потенциалом и использовала множество передовых технологий, что делало ее очень привлекательной. Отец окончил Кокандский нефтяной техникум и после армии поступил в МИНХиГП (Москва), позднее и я закончил этот вуз по той же специальности, но называется он теперь РГУНиГ им. Губкина», – рассказывает, как пошел по стопам отца, Азат.

После окончания института Наиль Дашкин попал в стройотряд Красноленинской экспедиции разведочного бурения, где и познакомился с будущей супругой, которая, в свою очередь, оказалась на Севере по распределению после окончания нефтяного техникума Лениногорска.

«Эти годы были наполнены романтикой и молодостью для них», – говорит Азат.

В середине 1990-х молодая семья, состоящая уже из четырех человек, переехала в Татарстан, где Наиль Дашкин продолжил работать в нефтяной отрасли в Лениногорском управлении буровых работ.

Сын, когда настала пора выбирать профессию, не задумываясь, пошел в «нефтянку».

«Считаю, что работать в текущих реалиях не сложнее, чем в прошлом. Слушая рассказы отца о прошлом, я понимаю, насколько далеко шагнула нефтяная отрасль с приходом новых методов и технологий. Моя позиция заключается в том, что каждому поколению предстоит пройти через испытания своего времени. Но я чувствую себя более комфортно из-за того, что мы разговариваем с отцом на одном языке и полностью понимаем друг друга. История моей семьи крепко связана с нефтяной отраслью, и, если мой сын однажды пожелает продолжить дело, я не буду препятствовать», – поделился мнением буровик.

«Фамилия тут не поможет»

Часто говорят, что в «нефтянку» можно залезть только по знакомству. Но для работы на тобольском предприятии «ЗапСибНефтехим» кумовство и родственные связи не помогут, утверждает старший менеджер по продвинутой аналитике компании Андрей Крюков. Его отец Олег Витальевич пришел на промплощадку слесарем-ремонтником, а на пенсию ушел с должности советника генерального директора знаменитой «дочки» СИБУРа. Крюкову-младшему пришлось добиваться признания самостоятельно.

«Не могу сказать, что должность отца не оказала влияния на мой карьерный трек. Вроде как меня и не продвигали, но все равно фамилия есть фамилия, то есть знали такого человека. Но начал я тоже с рабочей профессии. Достаточно быстро, буквально через полтора года, я ушел совершенно в другую структуру, неподконтрольную отцу. Туда, где он не мог оказать влияние. Я стал заниматься проектной деятельностью. И первый проект был у меня корпоративный, то есть под управлением Москвы. И назначение, и все решения принимались именно Москвой», – рассказал о личном опыте тоболяк.

Однако на выбор профессии все же повлияли именно родители: папа был примером для подражания, а мама Наталья, работая оператором центрального пункта управления, вовсе брала четырехлетнего Андрея на промплощадку. В школе мальчик твердо решил, что будет работать на Тобольском нефтехимическом комбинате: хотел быть как папа – начальником цеха.

«У меня образование один в один как у отца. Мы учились в одном институте, на одной и той же специальности, даже в одной и той же группе учились – одинаковый номер. Работу на производстве я начал, как отец, с рабочей специальности – машинист компрессорных установок», – пояснил герой публикации.

Все воспоминания Андрея связаны с заводом. Он знал, что на градообразующем предприятии его ждут стабильность, достойный заработок и наставничество отцовских коллег.

«Для молодого специалиста в период адаптации, в первый год, важно, чтобы был именно хороший качественный наставник, который подскажет. В это время у тебя формируется мировосприятие. И, соответственно, исходя из этого, строится дальнейший рабочий подход на протяжении всей жизни. Как мне кажется, мне как раз повезло, что у меня были наставники, которые настраивали: отсиживаться нельзя, надо шевелиться, надо двигаться, надо что-то менять, надо улучшать», – рассказал Андрей.

Сейчас мужчина занимается повышением эффективности производства. Эта специальность сегодня особенно востребована на российском рынке труда, потому родное предприятие бережет своего профессионала.