Добавленная в бетон кофейная гуща на треть повышает его прочность

Австралийские ученые предложили добавлять кофейную гущу в бетон для повышения прочности
Исследователи из Австралии выяснили, что если добавлять кофейную гущу в бетон, то он может быть прочнее на 30%. Это также поможет решить проблему с переработкой органики.
Каждый год на свалки отправляется около 10 млрд килограммов кофейных отходов. Их опасность заключается в том, что они выделяют метан и углекислый газ, а это провоцирует изменения климата, объясняет инженер Университета RMIT Раджив Ройчанд.
Спрос на ресурсоемкий бетон в мире постоянно растет, что тоже негативно сказывается на экологической обстановке. Вместо природного песка в бетон можно добавлять органику, но не в исходном виде, иначе материал получится менее прочным.
Исследователи смешали бетон с нагретыми более чем на 350 градусов по Цельсию в безвоздушной среде кофейными отходами, то есть провели пиролиз. В процессе отходы стали пористыми и превратились в богатый углеродом древесный уголь – биочар. Нагревание отходов до 500 градусов не дало нужной прочности.
Полученный более прочный бетон еще предстоит протестировать при разных погодных условиях, а также определить, насколько долго он может служить.
Российские ученые ранее предлагали делать бетонное дорожное покрытие с добавлением отходов металлургических производств – оно бы подошло для холодного климата.