Добавленная в бетон кофейная гуща на треть повышает его прочность

Исследователи из Австралии выяснили, что если добавлять кофейную гущу в бетон, то он может быть прочнее на 30%. Это также поможет решить проблему с переработкой органики.

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Каждый год на свалки отправляется около 10 млрд килограммов кофейных отходов. Их опасность заключается в том, что они выделяют метан и углекислый газ, а это провоцирует изменения климата, объясняет инженер Университета RMIT Раджив Ройчанд.

Спрос на ресурсоемкий бетон в мире постоянно растет, что тоже негативно сказывается на экологической обстановке. Вместо природного песка в бетон можно добавлять органику, но не в исходном виде, иначе материал получится менее прочным.

Исследователи смешали бетон с нагретыми более чем на 350 градусов по Цельсию в безвоздушной среде кофейными отходами, то есть провели пиролиз. В процессе отходы стали пористыми и превратились в богатый углеродом древесный уголь – биочар. Нагревание отходов до 500 градусов не дало нужной прочности.

Полученный более прочный бетон еще предстоит протестировать при разных погодных условиях, а также определить, насколько долго он может служить.