Как Лев Яшин принимал Франца Беккенбауэра в Чапаевском переулке

8 января не стало великого немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра - ему было 78 лет.

© Семейный архив // Беккенбауэр в гостях у Яшина, 1986 год

Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер. На чемпионате 1966 года в Англии именно он забил победный гол в ворота сборной Советского Союза в полуфинале турнира. Никогда после ни советская, ни российская сборная не поднималась так высоко.

В конце 1980-х Беккенбауэр решил написать книгу о великих футболистах. Приехал и к Льву Ивановичу, в ворота которого забил в 1966-м. Франц уважал Льва как старшего товарища. И всегда с уважением отзывался о нашей стране.

Валентина Яшина рассказывала: муж сообщил о приезде гостя в последний момент, между делом. Угощение домой пришлось срочно заказывать через знакомых в валютном ресторане, чтоб не ударить в грязь лицом. Там пообещали и баварского пива. Но открыв коробку, хозяева и гости обнаружили чешский Prazdroj. Так что Беккенбауэр больше запомнил осетрину и икру.

И домом Яшиных в Чапаевском переулке немец поначалу впечатлился. Эту байку рассказывал бывший комментатор Первого канала и автор фильма о Яшине Константин Выборнов:

"Лев Иванович показал на дом: "Этот - мой". Беккенбауэр: "Большой! Но ты достоин, Лев.…" - "Тут наша квартира" - продолжил Яшин.

Франц покачал головой и улыбнулся.