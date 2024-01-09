«Оружие последнего шанса»: как в России появилась первая массовая винтовка

Берданка — первая массовая винтовка русской армии, мостик от эпохи кремневых ружей к атомной эре. Участница Русско-турецкой, Русско-японской и других войн. Она косвенно связана и с Линкольном, и со Сталиным. Но сегодня ее помнят лишь как оружие сторожей на пенсии. «Лента.ру» изучила историю создания русской четырехлинейки.

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Промозглым мартовским днем 1869 года хоронили русского офицера. Толпа перешептывалась: «Какой молодой…», «И чего ему не хватало, вон какой пост занял?!.», «Говорят, самоубийца, грех-то какой!» — «Что ты, бог с тобой! Окстись! Кто самоубийцу-то на лютеранском хоронить станет?» Гроб сопровождал цесаревич Александр, будущий император Александр III. Он был явно чем-то озабочен.

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Покойный был одной из первых скрипок программы перевооружения русской императорской армии, агентом по закупке технологий в США. За год до его смерти он был назначен указом Александра II начальником нового патронного завода в Петербурге (сейчас — Завод имени М.И. Калинина). Речь о Карле Ивановиче Гунниусе, русском шведе, герое нескольких войн, сыне лютеранского пастора. Последние пару лет жизни он занимался «локализацией» винтовки Хайрема Бердана, а после планировал взяться за пулеметы.

В архиве Музея артиллерийских войск хранится некролог, но ясности он не прибавляет: «Он [Карл Гунниус] скоропостижно скончался от непомерной и непосильной работы в марте 1869 года, ему было всего 32 года. Не был женат, в отпусках и вне службы не был. Смерть его сильно замедлила внедрение в России производства металлических патронов».

Расследованием причин смерти, по велению Александра II, не занимались.

Официальная причина смерти — несчастный случай. Но ходили слухи, что к делу причастен цесаревич Александр. Впрочем, скажи кто-нибудь это вслух, поплатился бы свободой.

В 1899 году в американском журнале The Atlantic Monthly опубликовали «Записки революционера» Петра Кропоткина. Среди прочего там говорилось о Карле Гунниусе: накануне гибели он имел неприятный разговор с цесаревичем Александром, в ходе которого цесаревич Гунниуса оскорбил. Не имея права на ответную грубость, и при условии, что дуэли в то время были запрещены, Гунниус выбрал «японскую дуэль», или харакири. Но в русском стиле.

Офицер принадлежал к тому типу вполне верноподданных людей, держащихся, однако, с достоинством, какой часто встречается среди шведских дворян в России. Он немедленно ушел и послал цесаревичу письмо, в котором требовал, чтобы Александр Александрович извинился. Офицер прибавлял, что если через двадцать четыре часа извинения не будет, то [он] застрелится. Это был род японской дуэли. Александр Александрович не извинился, и офицер сдержал свое слово. Я видел его у моего близкого друга в тот день, когда он ежеминутно ждал, что прибудет извинение Петр Кропоткин «Записки революционера»

Некоторые источники указывают на то, что цесаревич раскритиковал винтовку Бердана № 1 образца 1868 года, к судьбе которой Карл Гунниус был напрямую причастен, — сказал, что оружие, мол, дрянное. Гунниус, в свою очередь, указал на некомпетентность цесаревича, за что и был «обложен по матушке», а затем выставлен взашей. Гунниус потребовал у цесаревича сатисфакции, не получил ее, после чего застрелился из своего пистолета.

Почему тогда самоубийцу похоронили на кладбище, ведь это противоречит христианским традициям? Есть версия, что Александр II был взбешен поступком своего отпрыска, поскольку Карл Гунниус был ценнейшим оружейником. Но поскольку честь царского рода была важнее, император дело замял: избавил сына от кривотолков и спас Гунниуса от забвения и посмертной судьбы самоубийцы.

Русский солдат с винтовкой Бердана № 2. 1892 год

Защитники Александра III считают, что все это ложь. Но в любом случае внезапная смерть человека, который до этого не жаловался на здоровье, да еще в 32 года, выглядит странно. Примечательно и то, что Александр III, вступив на трон, распорядился вернуть дуэли как законное средство разрешения споров между офицерами. В июне 1894 года царь подписал «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде».

Это лишь малый эпизод многолетней драмы «Рождение четырехлинейной винтовки». Берданка — памятник тем временам.

Посткрымская ружейная драма

В 1856 году Россия вышла из Крымской войны, где она практически в одиночку воевала с Турцией, Англией и Францией, изрядно потрепанной. И если героизм русских солдат и офицеров можно оценить на десятку по десятибалльной шкале, то техническое оснащение армии тянуло лишь на тройку. В правительстве понимали: если подобный конфликт вспыхнет еще раз, одним Парижским мирным договором Россия уже не отделается.

Оружейная промышленность и армия отставали от Европы лет на 20. Энная часть производства приходилась на частников и кустарей, заслуги отдельных мастеров тонули в дилетантизме и прожектерстве. Армия была слабо вооружена огнестрельным оружием. А те штуцеры, мушкеты, кремневые ружья, что имелись в наличии, были неэффективны в современном бою и проблемны в эксплуатации. Для большинства солдат и офицеров актуальным оставалось кредо ротного командира Лисинковского, героя «Севастопольских рассказов» Льва Толстого:

Ребята! Смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналий.

Увы, суворовская формула «пуля — дура, штык — молодец», даром что морально устарела, оставалась весьма популярна среди офицерства.

К счастью, в 1861 году пост военного министра получил прогрессист Дмитрий Милютин, с него и началась масштабная военная реформа. Не могла она обойти и винтовки.

Wikimedia // Дмитрий Милютин

Само понятие «винтовка» в России закрепилось только в 1856 году, до этого данный тип оружия именовали нарезными ружьями, штуцерами, винтовальными пищалями. В армии они были непопулярны, зато пользовались спросом у охотников. Почему? Потому что процесс заряжания штуцера требовал много времени и усилий. Заряд буквально заколачивался в дуло молоточком. Штуцер мог произвести один выстрел в две минуты в лучшем случае. Невозможно было стрелять из положения лежа, так как рассыпался порох. Штуцерам предпочитали гладкоствольные ружья и мушкеты: заряжались они быстрее. Но хромала дальнобойность и меткость.

Винтовка за счет нареза, обеспечивающего равномерное вращение пули, била точнее, за это ее и любили охотники. Французы и англичане имели на вооружении нарезные винтовки Тувенена и Энфильда, давшие им преимущество в Крымской войне.

Новая техника диктовала и новую тактику боя. В европейских армиях был введен расчлененный строй в бою, а сочетание передовых стрелковых цепей с колоннами стало характерной чертой современного боя. Реформа армии была немыслима без винтовки современного образца.

Литтихский штуцер

Но Россия, попытавшись догнать Европу, по словам министра Милютина, впала в ружейную драму. В чем она заключалась? Если в 1850-х в мире насчитывалось 17 систем винтовок, на которые можно ориентировался, в 1860-х их число достигло 130. На что ориентироваться? На винтовку Пибоди, Лэдли, Спенсера, Шасспо, Мильбанк-Амслера или Снайдера? Голова шла кругом даже у опытных оружейников. С 1856 по 1866 год в России перепробовали пять систем винтовок, так и не завершив перевооружение.

В условиях неспокойной внешнеполитической обстановки это была уже не драма, а катастрофа

Но с течением времени путем проб и ошибок начали приходить к следующим выводам: форма пули, как и строение патрона, определяет тип винтовки; нет — бумажному патрону, да — унитарному металлическому; винтовка должна обладать герметичным обтюратором (предотвращает прорыв пороховых газов); дульная система заряжания безнадежно устарела, будущее — за казенной; прогресс идет по пути уменьшения калибра; современной винтовке — современный прицел. От шести линий нужно переходить к четырем, пусть только-только перешли от восьми к шести.

И сотни других нюансов. Над этим работали десятки стран, включая Швецию, Швейцарию, Англию, Францию, Австрию и Пруссию, это был период изобретательского бума. Но если скупать у всех патенты — никакой казны не хватит. К тому же винтовка должна пройти все испытания, чтобы затем можно было закупить какую-то партию, параллельно наладив производство в России.

И тут на выручку пришли США. Эта страна уже тогда умудрилась взять лучшее от Европы на оружейном поприще и превзойти всех по качеству и простоте.

Американская мечта и Россия

После того как Англия объявила США эмбарго, они сделали ставку на индустриализацию. Американские буржуа, как только им перекрыли европейские торговые пути, вложились в местное производство и технологии. Это позитивно повлияло и на оружейное дело. Теперь требовался выход на внешний рынок, и Россия оказалась тут как нельзя более кстати.

Параллельно разворачивалась личная драма нью-йоркского изобретателя Хайрема Бердана. Доверенное лицо Авраама Линкольна, один из лучших стрелков в стране, изобретатель пресса для дробления золотой руды и двигателей для подводных лодок, собиратель отрядов метких стрелков для армии Севера внезапно остался без военных заказов от правительства. Почему — история умалчивает.

Хайрем Бердан

В 1866 году он изобрел винтовку с откидным затвором, на следующий год придумал еще одну модификацию, но правительство не собиралось их у него покупать. На выручку пришли русские.

В поисках идеальной винтовки

26 мая 1865 года закончилась вторая гражданская война в США. Победу Севера во многом обеспечило введение новой тактики боя, а также применение современных винтовок. Для царского правительства это стало решающим аргументом, и в 1867 году снарядили «великое посольство в США» в лице Александра Горлова и Карла Гунниуса. Для Горлова, бывавшего там в 1865 и 1866-м, это было делом привычным.

Горлов и Гунниус считались экспертами по части современного оружия, и именно на них возложили миссию по выбору четырехлинейной винтовки, по лекалам которой можно было бы сделать современное русское стрелковое оружие. В штате Нью-Йорк русские агенты испытали десятки американских систем винтовок и патронов. Результат их не удовлетворил. На тот момент требования русской армии были сформулированы четко и недвусмысленно: винтовка должна быстро и легко заряжаться, обладать высокой скорострельностью и убойностью, системой экстракции (выброса) гильзы, при этом бить далеко и в цель; плюс желательно, чтобы это была магазинная винтовка. Ну и, наконец, легкость производства и взаимозаменяемость частей.

Карл Гунниус и Александр Горлов во время испытаний винтовки Бердана

Второй этап смотров-испытаний прошел в штате Вашингтон. Все магазинные винтовки — писк моды — не понравились Горлову и Гунниусу, и они сосредоточились на однозарядных. В конце концов им подвернулась винтовка Хайрема Бердана. Изобретатель обрадовался такой возможности подзаработать и дал согласие на то, что Горлов и Гунниус его винтовку малость переделают.

Почему берданка — это все-таки русская винтовка

Винтовка Хайрема Бердана существовала в двух вариантах, и оба они представляли собой полуфабрикат для русских оружейников.

«В то время существовало уже два образца винтовок Бердана — 1866 и 1867 годов. Оба они имели затвор, открывавшийся вверх и вперед, и наружный курок. У винтовки 1866 года были затвор и ударник, состоящие каждый из двух частей, что очень усложняло систему. Обе винтовки Бердана имели существенные недостатки: 1) наружный курок, явно устаревший в оружии всякого образца; 2) крайне затрудненное заряжание при стволе, поднятом вверх (в силу своей тяжести самопроизвольно падал затвор); 3) калибр 4,5 линии (11,43 мм), не обеспечивающий должные баллистические качества; 4) сложность, непрочность и дороговизну изготовления затвора», — писал оружейный историк Валентин Мавродин.

Александр Горлов и Карл Гунниус на себе испытали давление того цейтнота, в котором оказалась царская оружейная промышленность и армия. От них требовали немедленного решения, но идеала, некоего стандарта, который можно было бы принять на веру, не существовало. Даже Англия уже задумалась о покупке «берданов» у американцев. Приходилось идти опытным путем. Допустим, одна винтовка точно стреляла, но грешила прорывом пороховых газов, а другая была убойной, но давала осечки. Пришлось взяться за улучшение винтовки Бердана.

Горлов и Гунниус отказались от американского калибра в 4,5 линии и сконструировали свой патрон 4,2 линии (10,75 миллиметра) с «бутылочной» гильзой. Один этот шаг позволил России выиграть у той же Англии три года форы.

В винтовку Бердана агенты-конструкторы внесли в общей сложности 25 изменений, по другим данным — 35.

Сравнительно с первоначальным типом, предложенным Берданом для переделки оружия в Америке и Англии, новейшая система потерпела весьма значительные изменения и не имела почти никакого сходства с прежним образцом Василий Экстен преподаватель артиллерии в Александровском военном училище

Получившаяся винтовка имеет несколько названий: Бердана № 1 образца 1868 года; cистема Горлова — Гунниуса; стрелковая винтовка образца 1868 года — такое название она получила при принятии на вооружение в Русской императорской армии. В Америке она пользовалась большим спросом, местные ее называли russian musket.

Потом были испытания, в ходе которых из берданок стреляли усиленными зарядами, пропиливали корпуса гильз (для проверки, насколько критичны будут прорывы пороховых газов), забивали ствол и поливали детали кислотой для имитации коррозии. В целом результаты удовлетворили комиссию по меткости, бесперебойности, дальности, надежности.

Album / Prisma / Legion-media

Винтовку утвердили и заказали заводу Кольта (Colt’s Patent Firearms Manufacturing Co.) 30 тысяч единиц, а заводу в Бриджпорте — 7,5 миллиона патронов. Поэтому в некоторых штатах ее иногда называют винтовкой Кольта — Бердана (Colt Berdan rifle), что исторически неверно.

Но на этом история не закончилась. Александр Горлов остался в США, ему поручили изучить образцы американской артиллерии. А Гунниуса вернули в Россию.

Тайна гибели конструктора берданки

То, что происходило дальше, — тайна, покрытая мраком. Если вкратце, случилось следующее: тандем Горлова — Гунниуса распался, американец Хайрем Бердан, приняв все конструкторские новации русских, взялся за создание винтовки Бердана № 2 со скользящим затвором, а после решил самостоятельно продать российскому правительству свою новую винтовку.

Александр Горлов, как пишет конструктор и историк оружия Владимир Федоров, критически отзывался о винтовке Бердана № 2. Среди недостатков он называл ненадежность закрывания казны, вызванную недоработкой скользящего механизма, непрочность коробки и затвора, а также хвостового винта и спусковой личинки.

«Горлов указывал, что при произведенной им стрельбе меткость винтовки Бердана № 2 оказалась ниже Бердана № 1 [доведенной до ума им и Гунниусом]. При испытании скользящего механизма на прочность в случае разрыва патрона были произведены опыты стрельбой патронами, пропиленными с двух противоположных сторон (...). При первом выстреле произошел незначительный погиб затвора кверху и правой стенки коробки в сторону», — писал Владимир Федоров.

Винтовка Бердана со скользящим затвором

В целом Горлов указывал на то, что винтовка Бердана № 2 требует массы доработок, в противном случае при возникновении нештатных ситуаций может доставить бойцу немало хлопот. Наверняка и Карл Гунниус хотел отстоять винтовку Бердана № 1, которую они вместе с Горловым, можно сказать, выстрадали.

И тут остается неясным один момент. Была ли это ревность с их стороны по отношению к Бердану, который в своей новой винтовке присвоил их ноу-хау, дополнил «фирменной штучкой» в виде скользящего затвора и поехал к русскому правительству договариваться напрямую, делать свой бизнес, или это действительно были переживания за общее дело.

Быть может, Карл Гунниус в тот злополучный мартовский день 1869 года сам находился в подвешенном состоянии, был измотан годами перевооружения, в котором он принимал деятельное участие. А цесаревич Александр, только-только занявший пост генерал-адъютанта своего отца Александра II, стремился повысить авторитет и с выражениями не церемонился. Поскольку все вопросы, касающиеся винтовок, на тот момент были дискуссионными и зачастую заходили в тупик по объективным причинам, градус аудиенции между цесаревичем и офицером достиг точки кипения, что и стало причиной самоубийства Гунниуса.

В офицерской среде царила особая субкультура. Честь, которая часто была не чем иным, как проявлением обычной человеческой гордыни, считалась высшей ценностью. (...) Человек, проглотивший обиду и не бросивший обидчику перчатку, считался навсегда опозоренным. И как дуэль была, по сути, социально одобряемым убийством, так и самоубийство представлялось благородным способом ухода из жизни Евгений Мурзин священник

Что там было на самом деле — уже никто точно не скажет. Просто не следует забывать, что за разработкой любого оружия стоят судьбы людей, личные драмы и трагедии. Остается подвести итоги.

Оружие последнего шанса

Берданка существует в двух модификациях: винтовка Бердана № 1 1868 года системы Горлова — Гунниуса с откидным затвором и Бердана № 2 1870 года со скользящим затвором. Оружейная комиссия наряду с этими берданками подвергла испытаниям винтовку Вердера и вскоре пришла к выводу, что Бердана № 2 отвечает всем основным требованиям, более того — более удобна с точки зрения массового производства, а винтовка Вердера из гонки выпадает.

Сразу после этого на заводе в Бирмингеме заказали партию Берданов № 2, а через некоторое время наладили их массовое производство на местных заводах, в том числе в Туле. Винтовка Бердана № 1, произведенная на заводе Кольта, по большей части пошла на внутренний рынок США и долгое время пользовалась спросом среди американских охотников, прозвавших ее «русским мушкетом». Опыт использования продольно-скользящего затвора подтолкнул к изобретению магазинной винтовки.

В 1891 году, когда появилась по-настоящему образцовая магазинная винтовка Мосина, актуальность берданок резко упала

Несмотря на это винтовка Бердана № 2 получила признание как среди русских солдат, так и среди офицеров. В 70-х появились пехотная, казачья и драгунская модификация берданки. Эта винтовка сыграла большую роль в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов (стояла на вооружении гвардейских частей), активно использовалась армией в Русско-японской. В 1895 году часть резервных винтовок Бердана была модернизирована под новый трехлинейный 7,62-миллиметровый патрон с бездымным порохом от винтовки Мосина.

Альбом «Русская императорская армия», 1892

В дальнейшем, когда встал вопрос об утилизации берданок, их было решено не переплавлять, а выставить на продажу частникам. В 1910, 1911 и 1912 годах охотники покупали по пять тысяч берданок в год. В годы Первой мировой войны мобилизованных вооружали трехлинейками Мосина и четырехлинейками Бердана — Горлова — Гунниуса.

В годы Гражданской войны берданки были чем-то вроде оружия последнего шанса. Ими вооружали отряды народной милиции в Средней Азии. Даже в Великую Отечественную, когда на вооружении РККА уже стояло более совершенное оружие, берданки приходили на выручку: ими оснащали тыловые войска, с ними давали отпор фрицам советские партизаны.

Но, пожалуй, самая удивительная модификация берданки была осуществлена болгарами. В 1908-1913 годах в Болгарии разработали 70-миллиметровый гранатомет на базе Бердана № 2. Граната помещалась на цилиндрическую насадку и отстреливалась холостым выстрелом.

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В общей сложности было выпущено свыше трех миллионов берданок обеих модификаций. В 1891 году их официально сняли с вооружения, и с того времени они лежали на складах. Затем их стали продавать частникам. В первое десятилетие XX века появились официальные охотничьи модификации винтовок Бердана. Среди них — карабины Бутурлина и Маркевича.

Тульский оружейный завод выпускал охотничьи карабины собственной конструкции на базе винтовки Бердана. Существует также гибрид, ружье Мосина — Бердана, представляющее собой мосинку, оснащенную стволом берданки. В 1924 году в СССР появилось подразделение военизированной охраны (ВОХР), сотрудников которой обычно вооружали различными модификациями винтовок Бердана. Оттуда, видимо, и родился образ сторожа с берданкой. Поскольку ВОХР просуществовала до 1999 года, это не такая уж седая древность.

К вопросу о путанице. В 1920-е годы в СССР производились фроловки (по имени конструктора Фролова) — ружья, переделанные из бракованных и изношенных винтовок Мосина. Впоследствии фроловками стали называть любые старые винтовки, переделанные под ружья, в том числе и берданки.