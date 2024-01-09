9 января. Какой праздник сегодня

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день хореографа

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9 января в мире отмечается День хореографа. Праздник посвящен людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства.

Термин «хореография» вошел в оборот в XVIII веке, в переводе с греческого это слово означает «запись танца, пляски, хоровода». Это искусство сочинения и сценической постановки танца. В широком смысле под хореографией понимается всё танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца.

Профессия хореографа, несмотря на зарождение танцевального искусства еще в Древнем мире, появилась в XII веке – тогда возникла потребность в обучении танцу придворных дам и кавалеров. В России длительное время танцевальное искусство было представлено народными танцами. Системный подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Петербурге, когда была учреждена Танцевальная Ее Императорского Величества школа. Сейчас это учебное заведение известно как Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

9 января также отмечаются: День республики в Боснии,

День мученика в Панаме,

День путешествия на воздушном шаре,

День наведения порядка на рабочем столе,

День игры в прятки с зимой

События 9 января:

255 лет назад (1769 год) императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске бумажных ассигнаций.

232 года назад (1792 год) между Россией и Турцией был подписан Ясский мир.

147 лет назад (1877 год) в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Общества взаимного вспоможения русских артистов (ныне Союз театральных деятелей РФ).

119 лет назад (1905 год) в Петербурге произошли трагические события, получившие название «Кровавого воскресенья» и ставшие началом Первой русской революции.

73 года назад (1951 год) было официально открыто здание Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

57 лет назад (1967 год) в Тольятти (Самарская область) началось строительство Волжского автомобильного завода (ныне АО «АвтоВАЗ»).

Кто родился 9 января:

Чешский писатель Карел Чапек (1890 – 1938).

Французская писательница-феминистка Симона де Бовуар (1908 – 1986).

37-й президент США Ричард Никсон (1913 – 1994).

Советский армянский режиссер Сергей Параджанов (1924 – 1990).

Канадско-бельгийская певица Лара Фабиан (1970).