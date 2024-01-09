9 января. Какой праздник сегодня

Какой праздник сегодня, 9 января
«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
Международный день хореографа
9 января в мире отмечается День хореографа. Праздник посвящен людям, которые бережно хранят и преумножают технику и пластику танцевального искусства.
Термин «хореография» вошел в оборот в XVIII веке, в переводе с греческого это слово означает «запись танца, пляски, хоровода». Это искусство сочинения и сценической постановки танца. В широком смысле под хореографией понимается всё танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца.
Профессия хореографа, несмотря на зарождение танцевального искусства еще в Древнем мире, появилась в XII веке – тогда возникла потребность в обучении танцу придворных дам и кавалеров. В России длительное время танцевальное искусство было представлено народными танцами. Системный подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Петербурге, когда была учреждена Танцевальная Ее Императорского Величества школа. Сейчас это учебное заведение известно как Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.
9 января также отмечаются:
- День республики в Боснии,
- День мученика в Панаме,
- День путешествия на воздушном шаре,
- День наведения порядка на рабочем столе,
- День игры в прятки с зимой
События 9 января:
255 лет назад (1769 год) императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске бумажных ассигнаций.
232 года назад (1792 год) между Россией и Турцией был подписан Ясский мир.
147 лет назад (1877 год) в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Общества взаимного вспоможения русских артистов (ныне Союз театральных деятелей РФ).
119 лет назад (1905 год) в Петербурге произошли трагические события, получившие название «Кровавого воскресенья» и ставшие началом Первой русской революции.
73 года назад (1951 год) было официально открыто здание Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
57 лет назад (1967 год) в Тольятти (Самарская область) началось строительство Волжского автомобильного завода (ныне АО «АвтоВАЗ»).
Кто родился 9 января:
Чешский писатель Карел Чапек (1890 – 1938).
Французская писательница-феминистка Симона де Бовуар (1908 – 1986).
37-й президент США Ричард Никсон (1913 – 1994).
Советский армянский режиссер Сергей Параджанов (1924 – 1990).
Канадско-бельгийская певица Лара Фабиан (1970).
Принцесса Уэльская Кэтрин (1982).