Какие мужские голоса способны гипнотизировать женщин

Один из важных аспектов в общении с людьми и с противоположным полом, в частности, это голос. Многие мужчины считают его довольно серьезным инструментом, который может иметь силу гипнотического влияния. И какой же тембр голоса на такое способен?

Максимально низкий голос

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Звучание голоса может расположить к себе собеседника, а в случае общения с женщиной, даже влюбить ее в себя. Это выяснил профессор Дэвид Фейнберг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он проводил исследование по заказу специалистов одного американского рекламного агентства.

Главной задачей был поиск мужских голосов с таким тембром, которому больше всего доверяли бы женщины. Профессор предоставил заказчику данные о том, что достаточно низкий голос инстинктивно считывается любой женщиной, как самый привлекательный. И это связано с тем, что мужчины с подобным тембром от природы обладают высоким уровнем тестостерона. А этот половой гормон свидетельствует о хороших сексуальных возможностях своего обладателя, а значит о его высоких шансах быстро стать отцом.

И все-таки профессор Фейнберг сделал пометку, что не все женщины готовы доверять мужчине с очень низким тембром голосом. Они также подсознательно догадываются, что человек с подобными данными, вероятнее всего желает добиться покорности и исполнительности, но вряд мечтает сделать женщину счастливой.

Бархатный баритон

Опытные мужчины-любовники прекрасно знают, что женщины обожают обладателей низкого голоса, но при этом таких, чтобы в их тембральных возможностях доминировали бархатные ноты. И на этот аспект обратили внимание американские психологи из Колледжа Олбрайт, расположенного в штате Пенсильвания. В своих исследованиях они зафиксировали, что в компании незнакомой красивой дамы одинокие кавалеры максимально понижают свои голоса для привлечения ее внимания, но при этом стараются придать тембру мягкое звучание.

На похожий момент обратил внимание французский математик, исследователь голосообразования, Рауль Юссон. Еще в начале прошлого века ученый пришел к выводу, что музыкально красивая работа голосовых складок человека осуществляется действием нервных импульсов, поступающих из коры головного мозга к голосовым мышцам. Наиболее «звучащим» тембром этот французский автор теории нейрохронаксического голосообразования считал бархатный баритон.

И, как выяснил Рауль Юссон, такой голос зависит не от уровня полового гормона тестостерона, а исключительно от умственной деятельности мужчины и его манеры общения. Исследователь писал, что в такой голос могут влюбиться все, он звучит завораживающе.