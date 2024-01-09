У Земли обнаружили «встроенное ПВО» против астероидов

Недавнее исследование шведских астрономов подтверждает предположение о том, что Земля обладает собственной «системой противовоздушной обороны» от астероидов — пишет портал IXBT. Эта защита основана на гравитационном поле планеты, которое проявляется в том числе и в виде приливных сил.

Приливная защита

Исследователи обнаружили, что приливные силы достаточно мощны, чтобы разбить околоземные астероиды и предотвратить их столкновение с планетой. Проведенное компьютерное моделирование потенциальной «астероидной атаки» подтвердило теоретическую возможность приливного разрушения космических тел, пролетающих близ Земли.

Однако до недавнего времени не было прямых наблюдений, подтверждающих эту теорию. Новое исследование предоставляет доказательства того, что приливное разрушение околоземных астероидов может происходить во время их пересечения с траекториями Земли и Венеры.

Разорваны гравитацией

Исследователи из Швеции проанализировали данные, собранные в обзоре Catalina Sky Survey, и обнаружили астероиды, которые не столкнулись с Землей. В основном это были небольшие астероиды, вращающиеся на орбитах, близких к орбитам Земли и Венеры. Ученые предполагают, что эти космические тела представляют собой фрагменты более крупных астероидов, разорванных ранее силами гравитации.