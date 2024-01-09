День в истории, 9 января: знаменательные события

Каждый день в истории пишется новая страница события с мировой важностью случаются каждый день.

© Кадр из фильма "Рокки"

"Рамблер" расскажет, что необычного и знаменательного случалось в мире 9 января.

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Колумб увидел "русалок"

9 января 1493 года исследователь Христофор Колумб , проплывая недалеко от территории нынешней Доминиканской Республики, увидел трёх «русалок» — на самом деле ламантинов — и описал их как «и вполовину не таких красивых, как их малюют». За шесть месяцев до этого Колумб (1451–1506) отправился из Испании через Атлантический океан на судах «Нина», «Пинта» и «Санта-Мария» , надеясь найти западный торговый путь в Азию. Вместо этого его путешествие, первое из четырех, которые он совершил, привело его в Америку, или «Новый Свет».

Русалки, мифические существа-полуженщины-полурыбы, существовали в преданиях мореплавателей, по крайней мере, со времен древних греков. Обычно русалки изображаются с женской головой и туловищем, с рыбьим хвостом вместо ног, с зеркалом и расческой в руках. Русалки живут в океане и, согласно некоторым легендам, могут принимать человеческий облик и выходить замуж за смертных мужчин. Русалки тесно связаны с сиренами, еще одним фольклорным персонажем, наполовину женщиной, наполовину птицей, которые живут на островах и поют соблазнительные песни, чтобы заманить моряков на смерть.

Русалки, которых видели моряки, скорее всего были ламантины, дюгони или стеллеровы морские коровы (которые вымерли к 1760-м годам из-за чрезмерной охоты). Ламантины — медлительные водные млекопитающие с человеческими глазами, выпуклыми лицами и веслообразными хвостами. Вполне вероятно, что ламантины произошли от общего со слоном предка. Т

Ламантины живут в дикой природе в среднем от 50 до 60 лет и сейчас являются вымирающим видом.

Стив Джобс представляет iPhone

9 января 2007 года генеральный директор Apple Inc. Стив Джобс представляет iPhone — мобильный телефон с сенсорным экраном, iPod, камерой и возможностями просмотра веб-страниц, среди других функций — на конференции Macworld в Сан-Франциско . Джобс, одетый в свои привычные джинсы и черную водолазку, назвал iPhone «революционным и волшебным продуктом, который буквально на пять лет опережает любой другой мобильный телефон». Когда шесть месяцев спустя, 29 июня, он поступил в продажу в США, на фоне огромной шумихи тысячи покупателей выстроились в очередь в магазинах Apple по всей стране, чтобы одними из первых купить iPhone.

В ноябре 2007 года, когда было продано более 1,4 миллиона iPhone, журнал Time назвал элегантное устройство, первоначально доступное в моделях с 4 ГБ памяти за 499 долларов и модели с 8 ГБ памяти за 599 долларов, изобретением года. iPhone поступил в продажу в некоторых частях Европы в конце 2007 года и в некоторых частях Азии в 2008 году. В июле 2008 года Apple запустила свой онлайн-магазин приложений, позволяющий людям загружать программные приложения, которые позволяют им использовать свои iPhone для игр, социальных сетей и т. д. планирование путешествий и постоянно растущий список других занятий. Apple выпустила более 10 обновленных моделей iPhone.

iPhone помог превратить Apple, которую Джобс (1955-2011) основал вместе со своим другом Стивеном Возняком в Калифорнии в 1976 году, в одну из самых дорогих корпораций планеты.

Сильвестр Сталлоне приступает к съемкам в «Рокки»

Классическая история в стиле «из грязи в князи» воплотилась в оскароносном фильме « Рокки», сценарий которого написал сам Сильвестр Сталлоне, а съемки начались 9 января 1976 года.

У Сталлоне была своя собственная история о «из грязи в князи»: «Рожденный». В суровом районе Нью-Йорка он был несовершеннолетним хулиганом, которого выгнали из нескольких школ, прежде чем ему исполнилось 15. После окончания средней школы в Филадельфии и изучения драмы в Университете Майами Сталлоне вернулся в Нью-Йорк. Йорк, а затем в Лос-Анджелес, мечтая стать актером.

Когда ему пришла в голову идея «Рокки», Сталлоне жил в захудалой квартирке в Голливуде со своей женой и собакой. Он начал писать сценарии, чтобы иметь возможность играть лучшие роли. По данным СМИ, Сталлоне написал весь сценарий «Рокки» за сумасшедшие три с половиной дня. После долгого переговорного процесса Сталлоне продал сценарий продюсерам Ирвину Винклеру и Роберту Чартоффу при условии, что он сам сыграет главного героя, боксера-аутсайдера Рокки Бальбоа. При этом его единственная предыдущая главная роль была в провалившемся малобюджетном фильме «Лорды Флэтбуша» (1974), а продюсеры хотели нанять актера с более высоким авторитетом, такого как Джеймс Каан, Берт Рейнольдс или Райан О'Нил.