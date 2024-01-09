На дне Тихого океана найден новый Йеллоустон

В результате десятилетий исследований ученые обнаружили «мини-Йеллоустон» вблизи Галапагосского архипелага, расположенного у берегов Эквадора — сообщает «Новая наука». Этот объект представляет собой поле гидротермальных источников на глубине 2 500 метров — в складках дна Тихого океана.

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Супервулкан

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Йеллоустонский супервулкан считается одним из наиболее активных и опасных вулканов в мире. Его магматическая камера имеет размеры 90 км в длину и 20 км в ширину и находится на глубине от 2 до 15 км под кальдерой. Согласно исследованию 2017 года, этот супервулкан может проснуться раньше, чем ожидалось, и вызвать вулканическую зиму, которая продлится от нескольких месяцев до нескольких лет.

Плавится свинец

Ученые из Океанического института Шмидта (SOI) заметили «мини-Йеллоустон» в Тихом океане, вблизи экватора. Они изучали этот район с бота судна Falkor, оснащенного дистанционно управляемым подводным аппаратом SuBastian. В течение семи лет исследователи собирали информацию об этом поле гидротермальных источников, площадью 9,2 кв. км, которое включает пять дымоходов и три горячих источника. В одном из дымоходов температура достигала 288 градусов Цельсия. Для примера, столь высокого показателя почти достаточно для расплавления свинца.

Резервуар магмы

Вулканическая магма, обнаруженная на этой глубине, может объяснить такую высокую температуру. Галапагосский архипелаг, на котором расположены сотни вулканов, находится на стыке нескольких тектонических плит, что создает постоянную сейсмическую активность и условия для появления гидротермальных источников.

Мини-Йеллоустон

Для изучения феномена ученые использовали датчики, прикрепленные к длинному тросу и поднимаемые вверх и вниз, подобно йо-йо. Это позволило следить за изменениями температуры, прозрачности воды и химического состава воды, чтобы определить потенциальные места расположения гидротермальных источников. В целом оказалось, что обнаруженная аномалия обладает характеристиками, аналогичными Йеллоустонскому супервулкану, открытому в 1960-х годах в США. К счастью, размеры этого «мини-Йеллоустона» значительно меньше, чем у его американского аналога.