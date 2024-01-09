Кто на самом деле строил пирамиды в Древнем Египте

Кто на самом деле строил пирамиды, почему фараоны женились на братьях и сестрах и как же все-таки умер Тутанхамон — об этом и других интересных моментах в истории Древнего Египта читаем дальше.

© bigpicture.ru

История Древнего Египта насчитывает почти 6 000 лет и разбита на несколько различных царств и периодов

Видео дня

Первый период называется додинастический, и некоторые историки считают, что он продолжался с 6000 по 3150 год до нашей эры.

Большой Сфинкс, построенный в период Древнего царства при фараоне Хефрене

Последний период в истории древнего Египта — птолемеевский, и он продолжался с 323 по 30 год до нашей эры. Выходит, что с начала первого до конца последнего прошло 5970 лет! Периоды принято делить на «царства» и «переходные периоды», чтобы подчеркнуть разницу в правлении.

В царствах, например, Древнем царстве, монарх правил централизованным государством, наблюдался экономический, социальный и культурный прогресс. Во время же переходных периодов, например, Первого переходного периода, наблюдался раскол в правлении, меньше прогресса и стабильности.

Пирамиды строили вовсе не рабы

Естественно, их же строили инопланетяне. А если серьезно: многие считают, что великие пирамиды построили с помощью рабов, тогда как на самом деле рабочая сила состояла из обычных египтян, которым даже платили за работу.

Край Великой пирамиды Гизы в Каире. Каждый блок весит около 1,5 тонны, а гранитные блоки, которые использовали для кровли погребальных камер, весят до 80 тонн каждый

Среди них также были квалифицированные мастера и архитекторы, которые руководили группами рабочих. Эти рабочие часто рисовали граффити — самые знаменитые, пожалуй, те, которые предпочли, чтобы их навсегда запомнили как «Друзей Хуфу».

Группы рабочих состояли из местных жителей, строителей и других временных рабочих, которые решили с пользой провести то время года, когда Нил выходил из берегов, и их обычное место работы оказывалось под водой. В Древнем Египте были рабы, но они скорее всего занимались работой по дому и сельскохозяйственным трудом.

Пирамиды есть не только в Гизе, но в сравнении с ними остальные меркнут

Хотя великие пирамиды Гизы самые известные в Египте, они далеко не единственные.

Пирамида Аменемхета I расположена в Лиште и построена основателем XII династии Египта Аменемхетом I

Были построены и другие: какие-то похожи на те, что в Гизе, другие — более узкие и наполовину развалились, а какие-то вообще больше похожи на холмы, чем пирамиды. Лучшими примерами разных стилей пирамид являются пирамида в Медуме и пирамида Аменемхета I в Лиште.

Клеопатра родилась ближе к цифровому веку, чем к строительству пирамид

Пирамиды и правление Клеопатры — самые популярные аспекты истории Древнего Египта, однако их разделяет гораздо больше времени, чем может показаться.

Портрет египетской царицы Клеопатры, был написан посмертно в I веке нашей эры

Как уже упоминалось выше, Египет расцветал в те периоды, когда правили фараоны, и именно фараоны Древнего царства построили первые пирамиды. Клеопатра же прославилась в птолемеевский период, когда соблазнила Юлия Цезаря и Марка Антония — и это произошло спустя аж 2500 лет после строительства пирамид, и всего за 1940 лет до цифровой революции в 1970-х.

Царские семьи в Древнем Египте нередко формировались из браков между братьями и сестрами

Каждая династия в истории Египта состояла из смешанных браков между членами королевской семьи. Чаще всего это были союзы между братьями и сестрами или браки между правителями и их племянниками.

Тутанхамон с женой и сводной сестрой Анхесенамон. Также считается, что Анхесенамон была замужем за своим отцом, а после смерти Тутанхамона вышла за своего дедушку по материнской линии

Историки считают, что это может быть связано с верой египтян, так как египетский бог Осирис женился на своей сестре Исиде, чтобы сохранить чистоту их рода. Поскольку фараоны считались живым воплощением богов, это оправдывало инцест. Существуют доказательства, что такие браки привели к физическим дефектам, самый яркий тому пример — Тутанхамон, у которого была заячья губа и искривленный позвоночник.

До сих пор неизвестно, как умер Тутанхамон

Раз уж мы заговорили о юном фараоне: точно неизвестно, как он умер, но споры ведутся до сих пор.

Маска египетского фараона Тутанхамона

Кто-то предполагает, что Тутанхамон мог умереть в результате аварии. Рисунки в гробнице показывают, что Тутанхамон был заядлым гонщиком на колесницах, и считается, что он сломал тазовую кость и ногу во время аварии, после чего умер от заражения крови.

Однако некоторые историки оспаривают эту версию и утверждают, что никаких доказательств этого несчастного случая нет, а скелет Тутанхамона могли повредить во время вскрытия его гробницы в 1922 году.

Некоторые историки полагают, что фараона убил бегемот — эту теорию подкрепляет любовь Тутанхамона к охоте на это животное, сломанные ребра и отсутствие в его теле сердца, хотя в тот период этот орган всегда оставляли во время бальзамирования.

У египтян было более 1500 божеств, однако они не всегда поклонялись сразу нескольким богам

Религия Древнего Египта была политеистической, что предполагает наличие множества божеств. В этом она была похожа на религию в Древнем Риме и Греции — разные божества олицетворяли различные социальные аспекты, которые были важны обществу.

Египетские боги Осирис, Анубис и Гор в гробнице фараона Хоремхеба

Свои божества были, например, у сельского хозяйства, у Нила, у дома и плодородия. Однако один фараон попытался положить этому конец. Аменхотеп IV сменил имя на Эхнатон и основал новую религию, в которой полагалось поклоняться только одному богу: богу солнца Атону.