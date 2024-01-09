«Объект 279»: как в СССР создавали танк «Судного дня»

Риск начала войны с использованием оружия массового поражения в середине XX века поставил перед конструкторами боевых машин совершенно новые задачи. От них потребовалось создать танк, который смог бы в условиях применения ядерного оружия выполнить поставленную задачу. Он должен был обладать как повышенной защищённостью, так и высокой проходимостью. Выполнить госзаказ советским разработчикам удалось к 1959 году. Тогда на планете появился танк «Судного дня» – «объект 279».

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Вызов принят

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Изначально советская стратегия в условиях Холодной войны предполагала лишь стремительный захват территории противника. Для этого у Москвы всего было достаточно – 500 тысяч солдат и несколько тысяч самых современных танков.

Правда, если враг решится на применение ядерного оружия, то ни о каком преимуществе говорить уже не приходилось. Дойти до побережья Атлантического океана войска просто не успеют. Поэтому и было решено приступить к созданию танка, который мог бы запросто преодолевать местность, испещрённую ямами и воронками от ядерных снарядов, весить не больше 60 тонн и обладать мощным вооружением.

За осуществление задуманного взялось конструкторское бюро Кировского завода. Опытный образец сотрудники представили в 1959 году. От аналогов «объект 279» отличался приплюснутым корпусом, чем-то напоминающим летающую тарелку. Считалось, что такая форма спасёт машину от переворачивания от ударной волны после ядерного взрыва. Передвигался танк «Судного дня» с помощью четырёх гусениц – по две с каждой стороны. Это позволяло развивать ему скорость до 55 км/ч. Кроме того, «объект 279» разработчики приспособили для преодоления водных преград. Танк мог «нырнуть» на глубину до 1,2 метра.

По последнему слову техники

Экипаж состоял из четырёх человек: командир, наводчик и заряжающий располагались в башне, а механик – в передней части корпуса. Все они находились под защитой довольно внушительной брони – до 319 миллиметров.

Ещё одно преимущество – огневая мощь. 130-миллиметровый ствол со скорострельностью до пяти выстрелов в минуту – даже сегодня этот показатель является неплохим. Дополнялось это 14,5-миллиметровым пулемётом на башне. В распоряжении экипажа находились новаторские по тем временам «примочки»: комплекс ночного видения, оптический дальномер, инфракрасный прожектор, система радиационной защиты.

Однако все вышеперечисленные преимущества не смогли перевесить недостатки. Сложность в эксплуатации, ремонте, высокое сопротивление повороту из-за наличия четырёх гусениц привели к тому, что на серийном выпуске был поставлен крест. А в 1960 году Никита Хрущёв и вовсе запретил создавать боевые машины массой свыше 37 тонн.