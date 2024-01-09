Первые концлагеря были созданы англичанами во время англо-бурской войны 1899–1902 годов, хотя бытует мнение, что они зародились в нацистской Германии, рассказал NEWS.ru историк, публицист Юрий Емельянов. По его словам, Гитлер некогда заявлял, что позаимствовал идею концлагерей из американской истории, когда прибывшие на новые земли «расправлялись с индейцами».

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Первые концлагеря были созданы англичанами во время англо-бурской войны с 1899 года. Хотя и бытует мнение, что они зародились в нацистской Германии, — говорит Емельянов.

Что касается американцев, то на самом деле они не столько занимались концлагерями, сколько резервациями, поясняет эксперт. Он также отметил, что в чем-то эти события действительно были схожи.

Они также старались загнать целый народ в огороженную территорию и поставить эту часть населения в очень тяжелое положение, — уточняет историк.

Емельянов обращает внимание на то, что США в 1942 году также использовали концлагеря, «загнав» туда около 150 тысяч японцев. Официально они назывались тогда «военными центрами перемещения».

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин высказал мнение, что западные элиты с целью сдерживания России тайно разрешили нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому создать в стране «концентрационный лагерь» для истребления полумиллиона украинцев. Именно этим он объясняет план по мобилизации 500 тысяч граждан.