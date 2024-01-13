День в истории, 13 января: знаменательные события

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"Рамблер" расскажет, какими событиями мировой истории запомнилась дата 13 января.

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Папа признал рыцарей-тамплиеров

13 января 1128 года папа Гонорий II дает папскую санкцию военному ордену, известному как тамплиеры, объявляя его армией Бога.

Возглавляемая французом Хьюзом де Пейеном организация рыцарей-тамплиеров была основана в 1118 году. Ее добровольно взятая на себя миссия заключалась в защите христианских паломников на пути в Святую Землю и обратно во время крестовых походов — серии военных экспедиций, направленных на разгром мусульман в Палестине. Некоторое время тамплиеры насчитывали всего девять членов, в основном из-за их жестких правил. Помимо благородного происхождения, рыцари должны были принять строгие обеты бедности, послушания и целомудрия. В 1127 году тамплиерам удалось убедить многих дворян присоединиться к ордену, постепенно увеличивая его размер и влияние.

К тому времени, когда крестовые походы закончились неудачно в начале 14 века, орден стал чрезвычайно богатым, вызывая зависть как религиозных, так и светских властей. В 1307 году король Франции Филипп IV и папа Климент V объединились, чтобы свергнуть рыцарей-тамплиеров, арестовав великого магистра Жака де Моле по обвинению в ереси, святотатстве и сатанизме. Под пытками Моле и другие ведущие тамплиеры признались и в конечном итоге были сожжены на костре. Климент распустил тамплиеров в 1312 году.

Современная католическая церковь признала, что преследование рыцарей-тамплиеров было неоправданным, и заявила, что светские правители оказали давление на Папу Климента, чтобы тот распустил орден. На протяжении веков мифы и легенды о тамплиерах росли, включая веру в то, что они, возможно, обнаружили на Храмовой горе святые реликвии, в том числе Святой Грааль, Ковчег Завета или части креста от распятия Христа. Воображаемые тайны тамплиеров легли в основу написания различных книг и фильмов, в том числе романа-блокбастера и фильма «Код да Винчи» .

Советы бойкотируют Совет Безопасности ООН — 1950 год

Второй раз за неделю Яков Малик, представитель СССР в ООН, выбегает с заседания Совета Безопасности, на этот раз в ответ на провал его предложения об изгнании представителя Китая-националиста. В то же время он заявил о намерении Советского Союза бойкотировать дальнейшие заседания Совета Безопасности.

За несколько дней до встречи 13 января Малик вышел, чтобы выразить свое недовольство отказом ООН свергнуть националистическую китайскую делегацию. Советский Союз признал коммунистическую Китайскую Народную Республику (КНР) как истинное китайское правительство и хотел, чтобы КНР заменила националистическую китайскую делегацию в Организации Объединенных Наций.

Однако Малик вернулся 13 января, чтобы проголосовать за советскую резолюцию об изгнании националистического Китая. Шесть стран – США, националистический Китай, Куба, Эквадор и Египет – проголосовали против резолюции, а три – Советский Союз, Югославия и Индия – проголосовали за нее. Малик немедленно покинул встречу, заявив, что Соединенные Штаты «поощряют беззаконие», отказываясь признать «незаконное присутствие» представителей националистического Китая. Он пришел к выводу, что «даже самые убежденные реакционеры» должны признать справедливость советской резолюции, и поклялся, что Советский Союз не будет связан никакими решениями, принятыми Советом Безопасности, если представитель Китая останется. Надеясь предотвратить любые будущие действия Совета Безопасности, Малик объявил, что Советский Союз больше не будет присутствовать на его заседаниях. Остальные члены Совета Безопасности решили продолжать работу, несмотря на советский бойкот.