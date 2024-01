Шесть лет назад жители Гавайев пережили "ядерный апокалипсис"

Замри, умри, воскресни

6 лет назад этот земной рай ненадолго стал адом. В 8.07 утра каждому гавайцу пришла эсэмэска: Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter! - "К Гавайям приближается баллистическая ракета. Немедленно ищите убежище!" За месяц до этих событий Северная Корея провела успешное испытание ракеты, способной, как считают американцы, пролететь 7400 км, то есть достать до Гавайев. Зачем кому-то атаковать рай? Рай-то раем, но архипелаг изрядно милитаризирован: аэродромы, много военных баз, включая знаменитый Пёрл-Харбор, а также главный ракетный полигон Америки и штаб Тихоокеанского флота. Наконец, на Гавайях центры шпионажа планетарного масштаба - вспомните, откуда сбежал Эдвард Сноуден.

В общем, военных объектов много, и здесь проводят тренировки: запускают системы оповещения. Но только на этот раз в конце предупреждения, что по Гавайям вот-вот ударит ракета, значилось: This is not a drill - "Это не учебная тревога!"