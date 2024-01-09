Шесть лет назад жители Гавайев пережили "ядерный апокалипсис"

Утром 13 января 2018 года гавайцам сообщили, что по острову нанесен ядерный удар.

© Соцсети

Замри, умри, воскресни

Видео дня

Гавайи - архипелаг вулканического происхождения в Тихом океане. В 1959 году принят в США на правах штата, 50-го по счету. Здесь живут 1,4 млн человек плюс за год приезжают 9-10 млн туристов. Самая высокая продолжительность жизни в США, родина серфинга. А еще здесь несчетно бомжей со всей Америки. Власти устроили им райскую жизнь: любому бездомному платят $700 в месяц, бесплатно лечат и не облагают налогами. Зимы нет, можно круглый год жить в палатке. Или, когда нет дождя, просто валяться под пальмами.

6 лет назад этот земной рай ненадолго стал адом. В 8.07 утра каждому гавайцу пришла эсэмэска: Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter! - "К Гавайям приближается баллистическая ракета. Немедленно ищите убежище!" За месяц до этих событий Северная Корея провела успешное испытание ракеты, способной, как считают американцы, пролететь 7400 км, то есть достать до Гавайев. Зачем кому-то атаковать рай? Рай-то раем, но архипелаг изрядно милитаризирован: аэродромы, много военных баз, включая знаменитый Пёрл-Харбор, а также главный ракетный полигон Америки и штаб Тихоокеанского флота. Наконец, на Гавайях центры шпионажа планетарного масштаба - вспомните, откуда сбежал Эдвард Сноуден.

В общем, военных объектов много, и здесь проводят тренировки: запускают системы оповещения. Но только на этот раз в конце предупреждения, что по Гавайям вот-вот ударит ракета, значилось: This is not a drill - "Это не учебная тревога!"

Каждому на Гавайях в тот день пришла эсэмэска: "Летит ракета, ищите убежище! Это не учебная тревога". Фото: KHON

А теперь представьте: сообщение мгновенно продублировали в соцсетях, по радио, на уличных информационных стендах. По телевизору информацию бесконечно повторяют: и голосом, и баннером. Воют сирены. Спасайся кто может! А еще психоз нагнетали инструкциями: "Если вы находитесь в помещении, оставайтесь в помещении. Если вы находитесь на улице, немедленно найдите убежище в здании. Оставайтесь в помещении, подальше от окон. Если вы за рулем, съезжайте на обочину и найдите укрытие в здании или лягте на пол".

Голливудская звезда Джим Керри отдыхал тогда на Гавайях - загорал на пляже. Он вспоминает, что позвонил помощник и, рыдая, заорал в трубку: "На нас летит ядерная ракета, мы все умрем через 10 минут!"

Успеть за 38 минут

По официальной версии, сотрудник HI-EMA, это что-то вроде нашего МЧС, заступая утром на дежурство, спросонья нажал не на ту кнопку. Сразу позвонили в Вашингтон, но оказалось, что президент (тогда Дональд Трамп) проводит уик-енд во Флориде. Играет в гольф. Нашли, доложили, стали выяснять. Пентагон обнадежил: никаких ракет в сторону США не летит!

Губернатор Гавайев пытался исправить ситуацию на месте: разместить в соцсетях сообщение, что тревога ложная. Не вышло. Оказалось, в "момент Ч" он забыл пароль к своему аккаунту. Ситуация усугубилась 38-минутным разрывом между первоначальным предупреждением и последующим оповещением о том, что предупреждение о ракетах было ошибкой. Вроде немного, но эти минуты навсегда останутся в памяти миллионов американцев. Люди полагали, что жить им осталось считаные минуты, бросились искать убежище и в последний раз попрощаться с близкими. Началась паника. Джим Керри вспоминает, что схватил свою дочь в охапку, затащил в машину и куда-то бесцельно мчался. Потом взял себя в руки, понял, что уходить в мир иной надо не так. Успокоился, стал вспоминать прожитое...

Командный центр Гавайского агентства по чрезвычайным ситуациям. Находится в столице штата - Гонолулу. Отсюда запустили ложное оповещение. Фото: KHON

Но так поступили далеко не все. Воспоминания "переживших" покруче иных остросюжетных романов. Некоторые пошли обниматься с близкими, другие рванулись в драку. Зачем? А вспомнили старые обиды - если мир вот-вот в труху, то когда же еще помахать кулаками? Кто-то истерил, кто-то молился. Были и те, кто занялся сексом. Прямо там, где застала беда. А что терять, конец света же!

Один парень грустно вспоминает, что ему "ядерный апокалипсис" дорого обошелся, причем буквально. Получив известие, что жить осталось недолго, он на байке пробил стеклянную стену винного магазина и стал пить все, что было на полках. Когда "апокалипсис" закончился - пришлось оплачивать ремонт и выпитое.

Родители спасали маленьких детей: кто-то укрывал их в ванной, другие сбрасывали в канализационные люки (чтобы уберечь от ядерной вспышки). Кто-то побежал всей семьей в горы. В общем, впечатлений хватило всем.

Если завтра война

Губернатор штата Гавайи извинился перед населением, пообещав, что впредь подобное не повторится. Президент Трамп в тот день отмолчался, а пресс-секретарь Белого дома заявила, что федеральное правительство никак не причастно к инциденту. Вроде как местные власти напортачили, с них и спрос.

Так что же это было? В Америке не все верят в официальную версию о том, что "оператор перепутал кнопки". Его фамилию решили засекретить. Известно лишь, что человек опытный, с 10-летним стажем. Но вот просто взял и перепутал? Бывает, конечно. Но почему все вокруг вдруг стали слепыми и глухими? Его начальники больше получаса ничего не делали. Один лишь губернатор захотел исправить, да память подвела.

Губернатор Гавайев Дэвид Айдж сказал, что ложное оповещение о том, что ракета направляется к Гавайям, было "неудачным и достойным сожаления". Фото: Hawaii Emergency Management Agency

Может, и так. А может, у кого-то возник соблазн посмотреть, как поведут себя люди перед "концом света"? Это как на гибнущем "Титанике": пока корабль на плаву - все герои, кавалеры, леди и джентльмены. А когда надо выбирать между жизнью и смертью...

"РГ" в свое время писала о презабавнейшем инциденте в Канаде. В 1942 году там провели учения с легендой: целый город захвачен фашистами. Народ поверил и... Начали стучать на соседей, сдавать в комендатуру евреев, выдали "гитлеровцам" своего бургомистра, а еще выстроилась очередь из желающих вступить в СС или стать полицаем.

Впрочем, у канадцев было 11 часов "оккупации", они много успели. На Гавайях за 38 минут, конечно, все было не так. Но картинка того, как поведут себя простые американцы, если завтра ядерная война, - перед глазами.

Кстати

Тайны следствия

Сотрудника, объявившего тревогу на Гавайях, как и его начальника, наказали. Их... просто уволили. Первоначально сообщалось, что виновник ЧП "просто ошибся". Но в докладе по итогам расследования было заявлено, что он неправильно понял своего начальника. Был уверен, что Гавайи на самом деле атакуют, т.е. вполне намеренно объявил тревогу. Проверить невозможно. В 2020-м этот человек вдруг пошел в шторм покататься на серфе и... утонул.

Руководитель Гавайского агентства по чрезвычайным происшествиям носит погоны бригадного генерала.