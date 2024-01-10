Какие сокровища испанской короны находят в трюмах погибших галеонов

За многовековую историю мореплавания в Мировом океане по разным причинам погибли десятки тысяч кораблей. Многие из них пошли на дно с грузом золота и драгоценных камней. Поиск сокровищ, реальных или мифических, во все времена для кого-то был хобби и приключением, а для кого-то – бизнесом.

© Wikimedia Commons // Картина Бакхуйзена «Битва в бухте Виго»

Золото с “Nuestra Señora de Atocha”

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Золото с Nuestra Señora de Atocha

В метрополию под конвоем

Пожалуй, заветная мечта кладоискателя – найти погибший испанский галеон. С высокой долей вероятности в его трюмах может находиться золото, награбленное у индейцев. Кораблями этого класса Испания и Португалия обзавелись в первой четверти XVI века.

Средний галеон имел водоизмещение около 300 испанских тонн (одна испанская тонна равна 920 кг), водоизмещение крупных достигало 800 и даже 1000 т. По своим мореходным качествам эти корабли превосходили предшественников – каравеллы и каракки, что позволило организовать регулярные трансатлантические рейсы.

Таким образом, благодаря налаженной логистике Испания в первой половине XVI века превратилась из бедного королевства в богатейшую колониальную империю. Только из вице-королевства Новая Испания (владения в Северной и Центральной Америке) в метрополию вывезли богатства на $1,5 млрд.

Из дальних уголков Испанской Америки золото, серебро, драгоценные камни доставлялись в строго охраняемые хранилища, расположенные в укрепленных портах Веракрус, Номбре-де-Диос или Портобело (Панама) и Картахена (Колумбия). Через Тихий океан с Филиппин в мексиканский порт Акапулько приходили «манильские галеоны» с китайским фарфором и шелками, пряностями и благовониями. По суше товары перевозили мулами в порты атлантического побережья, чтобы погрузить на суда, следовавшие в метрополию.

Золото с Nuestra Señora de Atocha

Самый ценный груз – золото, серебро, изумруды, жемчуг – из портов Мексиканского залива и Карибского моря переправляли в кубинский порт Гавана, из которого дважды в год уходили конвои в Севилью и Кадис с заходом на Канарские острова. Известно, что до 1622 года драгоценные металлы отправлялись в метрополию в слитках, позже на месте чеканили золотые и серебряные монеты, которые могли составлять до 20% груза.

Организация конвоев была вынужденной мерой, поскольку на следовавшие в одиночку «золотые» галеоны шла настоящая охота. В поисках добычи в водах Атлантики рыскали пираты, испанских моряков подстерегали и вражеские корабли под английскими, французскими и голландскими флагами.

Непреодолимые 16 метров

Однако главной опасностью для парусников были штормы и ураганы. Конвои выходили в Испанию из Гаваны в конце лета, маршрут пролегал через Флоридский пролив вдоль окруженной коралловыми рифами цепочки островов Флорида-Кис. На этом участке долгого пути галеоны подхватывало течение Гольфстрим. Обогнув Багамские острова, корабли брали курс на восток.

В конце лета – начале осени в морях у Кубы, Флориды и Багамских островов обычно свирепствуют тропические ураганы. Множество галеонов гибло на рифах Флорида-Кис или Багам. Наверное, самый знаменитый из них – «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Nuestra Señora de Atocha), затонувший 6 сентября 1622 года в районе островов Флорида-Кис. Вместе с ним в том шторме на дно пошли еще три судна, перевозивших сокровища испанской короны.

На борту «Нуэстра Сеньора де Аточа» находились: экипаж из 133 моряков, 82 солдата и 48 пассажиров. Спаслись только четверо. Ценный груз – 901 серебряный и 161 золотой слиток, 255 тыс. серебряных монет, 15 т меди – пошел на дно.

Золотой слиток, поднятый с Nuestra Señora de Atocha. Музей в Мадриде

На протяжении 19 лет – до 1641 года – испанцы неоднократно предпринимали попытки найти ценности. Они использовали чернокожих рабов-ныряльщиков и индейцев – ловцов жемчуга, даже бронзовый водолазный колокол. Задача, казалось, была выполнимой, ведь галеон затонул на глубине около 16 м.

Однако корпус корабля полностью разрушился, сокровища занесло песком, так что по горячим следам ничего найти не удалось. В качестве утешительного приза испанцы подняли 350 слитков серебра, несколько тысяч монет, пушки и медные изделия с погибшего в том урагане галеона «Санта Маргарита».

В 1969-м поиском «Нуэстра Сеньора де Аточа» занялся американец Мэл Фишер, до того успешно поднявший ценности и артефакты с испанских судов, затонувших у берегов Флориды в 1715 году. Неоценимую помощь кладоискателю оказал историк Юджин Лайонз, который, изучая испанские архивы, смог определить район гибели галеона.

Первые находки, подтвердившие, что кладоискатели на верном пути, датированы 1973 годом. К середине 1985-го достали драгоценностей (золотые и серебряные слитки, серебряные монеты, изумруды) на $450 млн. Добыча была оплачена тремя человеческими жизнями, среди жертв – сын Мэла Фишера.

Поднятая с Nuestra Señora de Atocha пушка. Севилья, Генеральные архивы Индии

Помимо драгоценностей, нашли бронзовые пушки, мушкеты, сабли и другое оружие и боеприпасы, а также астролябию в исправном состоянии. Все эти артефакты на аукционах стоят огромных денег. И все же большую часть (примерно на $500 млн) груза «Нуэстра Сеньора де Аточа» море не отдало.

По сей день энтузиасты продолжают поиски в надежде, что им, как Мэлу Фишеру, однажды улыбнется удача. Редкие успехи только подогревают интерес. В частности, в 2011 году появилась информация, что на месте кораблекрушения найдено старинное золотое кольцо с изумрудом в 10 карат стоимостью $500 тыс.

Сокровища из архивов

То, что море умеет хранить тайны, подтверждает история галеона «Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон» (Nuestra Señora de la Concepcion), затонувшего у берегов Гаити во время тропического урагана в 1641 году. На борту судна, согласно испанским архивам, находился «самый богатый груз, когда-либо отправлявшийся из Вест-Индии», – до 100 т золота, серебра и драгоценностей.

Некий Уильям Филе, искатель сокровищ из Массачусетса, сумел найти место кораблекрушения. В 1687 году с помощью индейцев – ловцов жемчуга ему удалось поднять со дна около 30 т серебра. После смерти кладоискателя следы «Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон» почти на три века были утрачены.

Серебряные слитки с Nuestra Señora de Atocha. Исторический музей в Майами

В начале 70-х годов прошлого века к поискам сокровищ подключился американец Берт Уэббер. Вместе с друзьями он проштудировал архивы Морского музея в Мадриде, Британского музея, Генеральный архив Индий в Севилье, где хранятся отчеты обо всех плаваниях и кораблекрушениях судов, перевозивших грузы из испанских колоний.

В одной из частных коллекций был найден судовой журнал британского корабля, участвовавшего в экспедиции Уильяма Филе. Записи помогли восстановить точные координаты места гибели «Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон».

За 11 месяцев участники подводной экспедиции Уэббера обнаружили и подняли со дна около 32 т серебряных слитков и монет, золотые украшения, китайский фарфор и многое другое. Однако остальные сокровища до сих пор скрыты в глубинах Атлантики.

В 1980-м в колумбийских территориальных водах на глубине нескольких сотен метров был обнаружен погибший в 1708 году в бою с британскими кораблями «золотой» галеон «Сан Хосе». На его борту, если верить архивам, находятся несметные сокровища (11 млн золотых и серебряных монет, изумруды), которые сегодня стоят несколько миллиардов долларов.

В декабре 2023-го СМИ сообщили, что правительство Колумбии планирует организовать экспедицию по подъему богатств. По словам министра культуры Хуана Давида Корреа, первые попытки могут быть предприняты в апреле – мае 2024 года.

Золото капитана Немо

«Золотые» галеоны гибли и у берегов Испании. Несметные богатства якобы таит бухта Виго, в которой союзный англо-голландский флот в октябре 1702 года потопил около двух десятков испанских и французских кораблей. Галеоны, по документам, доставили из колоний 3,4 тыс. т серебра и 200 т золота. Что-то успели переправить на берег и вывезти вглубь страны, но часть драгметаллов осталась на борту судов, погибших в бою или сожженных экипажами, чтобы не достались врагу.

За три с лишним века кладоискатели предприняли более десятка попыток отыскать сокровища. Результат едва ли можно считать удовлетворительным: удалось поднять ограниченное количество серебряных слитков. Где остальное богатство и было ли оно вообще – загадка.