«Эффект Мпембы»: учёные не могут ответить на вопрос африканского школьника

Потому что в 1963 году школьник из Танганьики Эрасто Мпемба озадачил своего учителя вопросом о том, почему разогретая жидкость замерзает быстрее, чем холодная. Педагог отмахнулся от навязчивого школьника, сказав, что это «не всемирная физика, а физика Мпембы».

Эрасто о своем вопросе не забыл и позже спросил об этом же приехавшего с лекциями в университет Дар-эс-Салама английского физика Дениса Осборна. В отличие от школьного учителя, Осборн не только не стал смеяться над пытливым студентом, но провел вместе с ним ряд опытов, а в 1969 году совместно с Эрасто опубликовал статью в журнале Physics Education, где этот феномен и был назван «эффектом Мпембы», хотя над ним размышляли когда-то и Аристотель, и Фрэнсис Бэкон.