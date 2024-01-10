День в истории, 10 января: знаменательные события

10 января произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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«Рамблер» рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 10 января.

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Юлий Цезарь перешел Рубикон, 49 год до нашей эры

Генерал Юлий Цезарь вступил на римскую территорию, перейдя Рубикон, ручей на территории современной Северной Италии. Перейдя Рубикон, Цезарь начал гражданскую войну, которая стала сигналом к концу Римской республики. Юлий Цезарь был очень влиятельным военным и политическим лидером, который расширил границы Римской республики за счет территории современных Франции, Испании и острова Британия. Популярность и независимость Цезаря создавали напряженные отношения между ним и другими избранными должностными лицами в Риме. Рубикон — мелководная река, служившая границей между Римом и его провинциями. Цезарь перешел ее из части Галлии, где он служил губернатором. Пересекать римскую территорию с армией было противозаконно, и Цезарь знал об этом — он понимал, что начинает гражданскую войну. Возможно, переходя через ручей, он процитировал одну из своих любимых пьес — alea iacta est, «жребий брошен». (Римляне были знакомы с бросанием костей как азартной игрой). Последовавшая за этим гражданская война в Риме продолжалась пять лет. Она закончилась тем, что Цезарь был провозглашен пожизненным диктатором Рима. Спустя годы Римская республика распалась, и возникла Римская империя, первым императором которой стал приемный сын Цезаря, Август.

Открытие первой в мире линии метрополитена, 1863

Инженерный подвиг, лондонская линия метро Metropolitan стала первой в мире подземной железной дорогой, которая легла в основу лондонского метро и других мировых подземных систем. Избранная группа из 600-700 дам и джентльменов, приглашенных директорами, прибыла в Паддингтон и на двух поездах отправилась по новой линии в Фаррингдон.

Линия Metropolitan — старейшая подземная железная дорога в мире. В своем самом обширном виде она простиралась на 80 км в Бакингемшир, но после того, как в 1933 году она потеряла свою независимость и стала частью Лондонского транспорта (LT), обслуживание было сокращено. Сегодня она имеет 67 км путей и 34 станции, проходящие от Амершама и Чешама на северо-западе до Олдгейта на востоке Лондона, а также ветку до Уксбриджа.

Линия была призвана решить растущую транспортную проблему Лондона в 1860-х годах. Изначально паровая, она быстро распространилась в Мидлсексе и достигла Рикмансворта в 1887 году: электрификация началась в начале 1900-х годов, и поезда из Рикмансворта ходили даже после того, как в 1927 году город был переведен на электричество.

Подписание Версальского договора, 1920

Версальский договор — международное соглашение, подписанное в 1919 году в Версальском дворце и завершившее Первую мировую войну. В переговорах по нему участвовали в основном США, Великобритания и Франция, без участия проигравших войну сторон. Германия была вынуждена взять на себя вину за потери союзников и выплатить крупные репарации. Ее европейская территория сократилась примерно на 10 %, заморские владения были конфискованы, а военное ведомство сокращено. Хотя некоторые условия договора были смягчены в 1920-х годах, порожденная им озлобленность способствовала формированию обстановки, которая привела к росту фашизма в Италии и подъему нацистской партии в Германии. Договор также учредил Лигу Наций, Международную организацию труда и Постоянную палату международного правосудия (позднее Международный суд). Версальский договор дважды отклонялся Сенатом США — в 1919 и 1920 годах. В итоге Соединенные Штаты подписали отдельный мирный договор с Германией в 1921 году, хотя так и не вступили в Лигу Наций.

Первая сессия Генеральной ассамблеи ООН, 1946

Когда организация впервые созвала Генеральную ассамблею в январе 1946 года, она заседала в Лондоне, а не в Нью-Йорке, и в ее состав входило только 51 из сегодняшних 193 государств-членов.

Название «Организация Объединенных Наций» — его придумал президент США Франклин Д. Рузвельт — впервые появилось в декларации 1942 года, в которой двадцать восемь стран объединились для борьбы с Германией, Италией и Японией во Второй мировой войне. В 1945 году, когда война закончилась, представители пятидесяти стран собрались в Сан-Франциско, чтобы принять план создания нового международного органа, призванного обеспечить мир и стабильность во всем мире. К концу июня делегаты выработали устав новой организации.