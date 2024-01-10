Татьянин день в 2024 году: когда и как студенты в России отмечают этот праздник

Татьянин день — это, пожалуй, самые известные в России именины и один из наиболее популярных в народе церковных праздников. Это связано с тем, что 25 января не только поздравляют всех Татьян, но еще и отмечают День студента в России. О происхождении этого праздника, о его истории и связанных с ним традициях — в материале «Ленты.ру».

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Когда отмечают Татьянин день

Видео дня

в 2024 году

В 2024 году Татьянин день будут отмечать 25 января, как, впрочем, и во все другие годы — в календаре православных праздников у него фиксированная дата. На тот же день приходится День российского студенчества, официально признанный на государственном уровне. Кстати, этот праздник в России не совпадает с датой Международного дня студентов, который отмечают 17 ноября.

Двойным праздник стал просто из-за совпадения: именно в день святой Татианы Римской, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».

История святой Татианы

Римской

Святая мученица Татиана Риме. Благочестивая девушка решила посвятить себя служению христианской церкви, приняла сан диакониссы, благодаря которому имела право проповедовать Евангелие. Она много помогала бедным, ухаживала за больными.

Когда в Риме начались гонения на христиан, Татиану попытались принудить совершить жертвоприношение перед языческим идолом. Согласно поверью, девушка начала истово молиться, благодаря чему были разрушены языческие храмы богов Аполлона и Дианы, пал идол бога Зевса. Христианку подвергли жестоким пыткам, а затем казнили вместе с ее отцом.

Девять лет спустя Татиану причислили к лику святых. Католики ежегодно отмечают ее память 12 января, а православные — 25-го (как раз 12 января, если считать по старому стилю). Даты католическая церковь использует в своем богослужении григорианский календарь, а в православной церкви действует юлианская система летоисчисления.

Почему Татьянин день начали

отмечать российские студенты

В 1755 году, именно в Татьянин день, императрица Елизавета издала указ об учреждении Московского университета — с той поры свой собственный праздник появился у московских студентов.

Основателями и идейными вдохновителями будущего всемирно известного МГУ Михаил Васильевич Ломоносов и меценат, фаворит императрицы, генерал-адъютант Иван Иванович Шувалов. Образование высшего учебного заведения открыло новую эпоху в истории нашей страны.

Есть гипотеза, что дату выбрали с легкой руки Шувалова: Татьяной звали его мать. Сохранилась легенда, что в тот день он сказал ей: «Дарю тебе университет!»

А вот всероссийским День студента стал значительно позже, в 1850 году, при императоре Николае I, который приказал отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений Российской империи

Называть в честь святой Татьяны студенческий праздник стали после открытия в 1791 году при МГУ домового храма Мученицы Татианы.

Поскольку 25 января обычно приходится на конец зимней сессии, студенты считают святую Татьяну своей покровительницей и до сих пор просят о содействии успехам в учебе и о помощи в достижении высоких результатов на экзаменах.

В годы СССР церковь при МГУ была закрыта, а в ее здании разместился сначала клуб, а позже студенческий театр. Сам праздник переименовали в День пролетарского студента, он отмечался скромно и перестал быть массовым.

В 1995-м храм вернули церкви и вскоре вспомнили о традиции студенческого праздника. Однако прежний его масштаб возвратился только в XXI веке.

25 января 2005 года вышел указ президента «О дне российского студенчества»

С тех пор Татьянин день имеет снова свой прежний смысл — именины покровительницы всех «устремленных к свету знаний».

Традиции Татьянина дня

В царское время этот день начинали с обязательного посещения храма, где проходил молебен. К святой Татьяне молодые люди обращались с просьбами о помощи в обучении, о любви, а также о материальном благополучии, чтобы иметь возможность обеспечить себе и пропитание, и учебу.

Затем студенты переходили к светской части: слушали приветственную речь ректора, садились за накрытые столы.

К вечеру чаепитие традиционно переходило в возлияния другого рода

В дореволюционной России праздник всегда отмечался с размахом. В этот день студенты могли себе позволить больше, чем обычно — полиция имела негласные указания не задерживать хмельных учащихся, даже если некоторые их поступки выходили за рамки нормы.

Писатель Антон Павлович Чехов в одном из своих произведений писал, что в праздник 1885 года столичные студенты «выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла». Также он отмечал, что «это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам».

Как отмечают День студента

сегодня

В каждом университете, институте, академии есть свои традиции на День студента. Учащиеся принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах, радуются окончанию сессии, началу каникул, настраиваются на второй семестр учебного года. Праздничное настроение стараются создать и власти городов, которые устраивают в этот день концерты, ярмарки, спортивные соревнования. А руководство университетов организует студенческие балы, проводит викторины и состязания среди своих подопечных.

Например, в Волгограде в этот день ежегодно проводят выставку портретов самых разных Татьян, а в Белгородском техническом университете дают Татьянин бал в дворянском антураже.

Но с наибольшим размахом праздник отмечается, конечно же, в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, где этот день является еще и днем рождения знаменитого на весь мир вуза. Ответить на вопрос, какого числа был основан МГУ, благодаря Татьянину дню сегодня может даже тот, кто никогда не имел к университету никакого отношения.

В 1855 году, отмечая свой 100-летний юбилей, МГУ собрал на празднование многих своих выпускников разных лет. С тех пор те, кто когда-то окончил этот вуз, часто приезжают сюда отмечать Татьянин день.

В МГУ есть еще одна собственная традиция: за 40 дней до праздника здесь варят медовуху по старинному монастырскому рецепту, и 25 января ректор лично разливает ее по кружкам для студентов.

Приметы на Татьянин день

Разумеется, большинство примет связано с успехами в учебе. Вот некоторые из них:

Нужно высунуть голову в окно или выйти на балкон с зачетной книжкой, помахать ею и трижды прокричать: «Халява, приди!» Тем, кто проходит в этот момент мимо дома, полагается крикнуть в ответ: «Уже в пути!» Если повезет услышать такой ответ, отлично сданная сессия гарантирована. В Татьянин день следует нарисовать на последней странице зачетки домик с трубой и дымом. Чем более длинный получится дым — тем удачнее сложится учеба. Если 25 января забраться на самую высокую точку в городе и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Как поздравляют студентов

Многие учреждения проводят акции, посвященные студенческому празднику, например, предоставляют скидки всем учащимся или только тем из них, кто имеет пятерки в зачетке. Некоторые заведения культуры в этот день бесплатно пропускают на мероприятия всех Татьян.

В праздничный день в эфире выходят фильмы и программы, посвященные студенческой жизни, проводятся прямые трансляции вузовских мероприятий, для учащихся организуют мастер-классы, тренинги и консультации разных специалистов.

И, конечно, в этот день принято поздравлять с именинами всех Татьян. А уж если Татьяна еще и студентка, тут уж без подарка не обойтись. Подарки к Татьянину дню можно приготовить символические, но желательно необычные. Например, это могут быть: