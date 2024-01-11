Хитрая бабка и любительница подсматривать: истории квартирантов, которых выжили хозяева

Не все могут позволить себе собственное жильё, особенно если переехали в город совсем недавно или только закончили учёбу. Найти приличную квартиру — это только половина удачи, иногда бывает сложно и с хозяевами. «Клопс» собрал истории, когда арендодатели вели себя странно.

© Клопс.Ru

«Я тихонько в комнате переночую и уйду»

Видео дня

Ольга поступила в университет вдали от родного города, а места общежитии быстро закончились. Родители решили снять дочери квартиру. Из удобных и недорогих вариантов попалась двушка, в которой уже жила третьекурсница того же вуза. Вторая комната была заперта на ключ, поэтому студенткам пришлось ютиться на соседних кроватях.

«Хозяйкой была старая женщина, лет под 80. Всё было хорошо первые пару месяцев, а потом эта бабушка повадилась к нам ходить: «Девочки, я тихонько в комнате переночую и уйду». Быстро это превратилось в практически ежедневные ночёвки с её громким телевизором допоздна, хотя сама она жила где-то поблизости», — рассказывает Ольга.

Вместе с неоговоренной заранее «сожительницей» начали поступать претензии родителям студенток. Девушки не делали ничего необычного — готовили еду и не устраивали шумные вечеринки.

Однажды эта бабушка пожаловалась моей маме, что мы тратим много воды.

Мама сначала подумала, что мы не платим за коммуналку, но всё мы делали вовремя. Соседка действительно любила часто принимать ванную. Но хозяйке-то какое дело? А та говорит: много, и всё тут. И вообще, можно же горячую воду не тратить, а греть в тазу на плите. В другой раз она маме звонит и жалуется, что стал часто захаживать друг в гости. Мама опять не поняла, что не так. А оказалось, логика у этой женщины такая: раз мальчик приходит, значит, мы с ним занимаемся сексом, скоро замуж выскочу, а мне рано! Вот соседке-третьекурснице уже пора, а мне ещё нет», — поделилась бывшая студентка.

Однажды девочки поехали к родителям на выходные. Вернувшись, они обнаружили в мусорном ведре пустую бутылку водки, на кухне был бардак, а на столе — пятна от стопок. Хозяйка сначала отнекивалась, но под двойным напором сдалась и призналась — наверное, заходил сын. «После этого мы уже точно решили съезжать, а тут женщина эта как раз заявила, что квартиру собирается продавать, мол, выселяйтесь. Мы обрадовались и тут же собрали быстро вещи, нашли другую квартиру, ещё и в центре. А спустя пару месяцев хозяйка звонит и спрашивает, нашли ли мы жильё, вдруг хотим вернуться. Кстати, сдавала она по цене квартиры однокомнатной, а не комнаты. Комнату с бабкой можно было снять куда дешевле. Хитрая она была», — вспоминает Ольга.

«Это путь к спасению»

В 2015 году Ева решила переехать в центр и сняла приличную однушку на Минской. Заселение стандартное — осмотр, беседа с хозяйкой, заключение договора. Арендодательница приветливо помогала решать все проблемы и даже иногда разрешала отстрочить оплату, если были трудности с деньгами. Но одна небольшая странность всё же была.

«Елена требовала отдавать деньги строго наличкой и всегда приходила за ними сама. Где-то на третий её визит я поняла, зачем это всё. Она оказалась одной из «Свидетелей Иеговы»*. Приходила за деньгами, раскладывала брошюрки свои, проводила часовые беседы и настаивала на том, что это путь к спасению. Пыталась заманить к ним до последнего, даже когда я уже съезжала», — вспоминает калининградка.

«Могла бы ещё весь подъезд позвать»

Марианна в студенческие годы несколько лет жила в Петербурге. Там ей попадались и коммуналки с ворчливыми соседями, и студии с унитазом в кухне, но сильнее всего запомнилась однушка в типовом ЖК. С самой квартирой всё было хорошо, но странности в поведении хозяйки были заметны с самого начала. Из-за цены девушка решила всё же закрыть глаза на разные «звоночки».

«Мы снимали квартиру с парнем, о чём хозяйка знала. Подписали договор, где, как обычно, было указано, что арендодатель должен предупреждать о приходе заранее. Как-то раз вечером у нас была романтика, мы включили музыку и проводили время в постели. В пылу страсти, видимо, не услышали, как открылась входная дверь. В какой-то момент я замечаю, что на пороге стоит хозяйка со своим 30-летним сыночком-идиотом Миколой. Стоят уже в квартире, смотрят и молча по двери кулаком постукивают. Не знаю, зачем она сына притащила тогда — могла бы ещё весь подъезд позвать», — недоумевает девушка.

Вскоре с соседями по лестничной клетке завязался конфликт, и те пожаловались хозяйке, что в квартире всё это время якобы ещё один парень. Хозяйка без разбирательств тут же попросила освободить жильё.

Голый ребёнок в слезах, рядом орёт хозяйка в шубе

22-летняя Кристина только окончила университет и решила выпорхнуть из родительского гнезда, чтобы вкусить взрослую жизнь. Естественно, не обошлось без поисков съёмного жилья. выбор пал на Сельму. В новостройке был обычный евроремонт, но уже повидавшая многое мебель, «будто с дачи свезли всякий хлам». Сдавала жильё старушка, у которой были условия: никаких тусовок, животных, парней. По предварительному согласию она могла прийти и проконтролировать.

«В итоге хозяйка приходила, когда ей заблагорассудится, даже когда меня не было дома. Открывала дверь своими ключами, могла пошариться по вещам и потом ещё спокойно предъявить, что у меня в шкафах беспорядок», — поделилась Кристина.

Молодая девушка ещё плохо умела постоять за себя, поэтому просто терпела подобное поведение. Но однажды хозяйка вывела из себя даже робкую Кристину, когда к той приехала с ночёвкой младшая сестра из Балтийска.

«Катя пошла принять ванную, и тут без предупреждения приходит хозяйка. Я готовила на кухне, поэтому не услышала сначала. Выбежала уже на крик сестры и увидела такую картину: лежит обнажённая 15-летняя девочка в ванной, дверь к ней открыта, рядом с невозмутимым видом стоит взрослая тётка в обуви, в шубе и причитает, мол, «я квартиру проверить хотела, а это вообще кто тут?» Ребёнок в слезах и не понимает, что происходит, на меня начинает орать хозяйка, что я какую-то «зассыху» домой притащила», — с ужасом вспоминает калининградка.

Кристина быстро собрала вещи, но залог арендодательница возвращать отказывалась, заявив девушке, что та убила всю мебель. К счастью, в договоре все косяки были описаны, а в день заезда Кристина ещё и сделала фото.

Что говорят юристы?

Юридический консультант Иван Дыханов объяснил «Клопс», что в идеале к обычному договору, шаблон которого можно найти в интернете, желательно сделать два приложения:

Акт приёма-передачи квартиры. В нём обязательно вместе с хозяином укажите имущество (технику, мебель), его состояние, характерные изъяны. В этой же части укажите, что «стороны не имеют друг к другу претензий относительно передаваемого по договору имущества». Эта формулировка защищает от необоснованных претензий. Расписка о принятии денег, если расчёт производится наличными. Лист можно оформить в виде таблицы, в которую будут вноситься данные за каждый месяц оплаты: оплачиваемый период, переданная сумма, подписи нанимателя и наймодателя. Если расчёт производится переводом на карту, то оплату можно отследить и через банковское приложение.

Какие-то недочёты, поломки, неисправности вещей по возможности стоит сфотографировать.

«Также необходимо в самом договоре прописать сумму залога и обязательно указать условия её возврата, например, при отсутствии неисправностей/поломок, возникших по вине нанимателя. Зачастую бывает, что для устранения поломки требуется куда меньше средств, чем предусмотрено залогом. На этот случай можно указать, что если наниматель устранит возникшую поломку за свой счёт и своими силами, то сумма залога всё равно возвращается», — дополнил Дыханов.

Если при прекращении найма наймодатель не возвращает залог, ссылаясь на поломки мебели или техники, которые отражены в акте приёма-передачи, наниматель имеет полное право обращаться в суд. Если цена иска не превышает 50 000 рублей, спор будет рассматриваться мировым судьёй по месту жительства ответчика, а при превышении этой суммы — районным судом.