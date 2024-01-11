Названы 10 самых популярных фраз из советских и российских мультфильмов

Фразы из наших мультиков стали теперь современными мемами. Пусть и не сразу вспомнишь, были они сказаны, например, Винни-Пухом или Карлсоном, который живет на крыше. Впрочем, мультики, как и сказки - вообще отдельный жанр, построенный на народной мудрости, юморе, незлобивости и ненарочитых уроках добра.

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И мы уже и сами не замечаем, как произносим слова из них, чтобы подбодрить попавшего в беду друга, разрядить воинственную ситуацию или хотя бы - просто улыбнуться самому себе, когда на душе и в природе - тучи….

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А теперь телеканалы "Мосфильм. Золотая коллекция", "КиноМульт" и компания "Медиалогия" провели опрос, чтобы узнать, какие цитаты из мультиков мы чаще всего произносим в повседневной жизни. Или - используем при общении в социальных сетях.

Предсказуемо, что самой популярной стала фраза из серии мультфильмов про кота Леопольда сценариста Аркадия Хайта и художника-постановщика Вячеслава Назарука: "Ребята, давайте жить дружно!".

На втором - реплика "Маловато будет!" из мультфильма Александра Татарского "Падал прошлогодний снег". Несколько неожиданным выглядит появление на третьем месте вопроса: "Шо, опять?" из мультика "Жил-был пёс", но и ее появление в рейтингах тоже объяснимо. Не обошлось, конечно, и без фразы "Спокойствие, только спокойствие", которую часто любил повторять Карлсон, который живет на крыше - персонаж из книг Астрид Линдгрен. А вот еще одна его коронная реплика: "Я мужчина в самом расцвете сил" в топ-10 так и не попала….

Впрочем, в советских мультфильмах немало полезных и добродушных, жизнеутверждающих фраз, которые способны пригождаться нам и сегодня.

Вот их топ-10. А в правой строке - указание, сколько раз эти цитаты вспомнили в 2023-2024 годах опрошенные респонденты.

Фразы из отечественных мультфильмов, особенно популярные у сегодняшних зрителей:

1. "Ребята, давайте жить дружно!" ("Приключения кота Леопольда") - 177,1 тыс.

2. "Маловато будет!" ("Падал прошлогодний снег") - 153,5 тыс.

3. "Шо, опять?" ("Жил-был пёс") - 129,2 тыс.

4. "Спокойствие, только спокойствие!" ("Малыш и Карлсон") - 68,2 тыс.

5. "Щас спою" ("Жил-был пёс") - 19,3 тыс.

6. "Свободу попугаям!" ("Возвращение блудного попугая") - 17,1 тыс.

7. "Он улетел, но обещал вернуться" ("Карлсон вернулся") - 14,2 тыс.

8. "Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём" ("В синем море, в белой пене…") - 11,8 тыс.

9. "Нас и здесь неплохо кормят!" ("Возвращение блудного попугая") - 11,7 тыс.

10. "Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро" ("Винни-Пух идёт в гости") - 11,1 тыс.