"Шакалы режима": кто и как в России ищет террористов

Благодаря полицейским сериалам, которые «пачками» демонстрируют по отечественному ТВ, каждый россиянин знает – стражи порядка во время поиска наркотиков и взрывчатых средств используют служебных собак. Но, например, в аэропортах пассажиров встречают далеко не лучшие друзья человека. Их сумки обнюхивают… шакалы.

Милицейский заказ

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Конечно, на африканских или азиатских шакалов в своей работе российские полицейские не полагаются. Для поиска наркотиков они используют специально выведенную породу – собаку Сулимова или шалайку. Это гибрид шакала и немецкой оленегонной собаки.

Выведение этого животного происходило по специальному заказу МВД СССР, а поэтому встретить россиянина в парке, выгуливающего шалайку, практически невозможно. Перед выдающимся советским кинологом Климом Тимофеевичем Сулимовым была поставлена непростая задача – вывести породу собаки, обладающую сверхчувствительным обонянием и способную без ошибки вычислить человека, перевозящего наркотики.

Учёный в ходе многочисленных исследований пришёл к выводу, что из семейства псовых наиболее чувствительное обоняние имеют шакалы. Но брать их на службу Сулимов посчитал нецелесообразным, так как они не отличаются скоростью, ловкостью и выносливостью. В итоге через семь лет, в 1983 году, на свет появились шалайки, полностью соответствующие поставленным требованиям.

Достойный результат

То, что процесс занял довольно долгое время, объясняется взаимодействием в природе собак и шакалов – они являются непримиримыми врагами. Сулимову, чтобы исправить генетическую неприязнь, пришлось отдать на воспитание собаке детёнышей шакала.

Результат скрещивания превзошёл все ожидания. Собаки Сулимова могли не только безошибочно обнаружить большинство известных видов наркотических веществ, но и взрывчатку. Также шалайкам удавалось по запаху определять, кто совершил же то или иное преступление: мужчина или женщина.