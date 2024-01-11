Нож выживания спецназа ГРУ: что входит в комплект «Эльф»

В начале XXI века на вооружение российских спецподразделений ГРУ поступил комплект средств выживания КРАГ-332559-002, более известный как «Эльф». Его разработчики постарались учесть все потребности, с которыми разведчики могут столкнуться в трудных климатических условиях или тылу врага. Удивительно, но «Эльф» состоит всего из одного предмета – ножа.

© Валерий Матыцин/ ТАСС

Как закалялась сталь

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Разработкой «Эльфа» в начале 90-х годов занялись конструкторы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в подмосковном Климовске.

«Эльф» – это универсальный нож. Лезвие шириной 2,7 см с небольшим изгибом у острия изготовлено из сверхпрочной стали высочайшего качества. Даже на данный момент её состав засекречен. Длина клинка – 16,2 см, а общая длина ножа с рукоятью составляет 29,7 см.

На сталь наносится двухслойное полуматовое чёрное покрытие, которое призвано защитить лезвие от коррозии. Также оно уменьшает блики во время использования ножа и сокращает силу трения.

Вкладывается такой нож в ножны из натуральной кожи, которые по форме напоминают катушку с намотанными прочными капроновыми шнурами (их длина – 0,8 и 5 метров).

Русская семерка

Нож, который не только нож

Всё-таки больше всего секретов в себе таит рукоятка ножа. Внутри размещается «носимый аварийный запас» (НАЗ). В таком герметичном «пенале» находятся вещи первой необходимости, помогающие выжить в экстремальных ситуациях. Это ватка для розжига костра, охотничьи спички с теркой, два кусочка бумаги и фольги (можно подать сигнал для эвакуации), пакетик с порошком марганца (обеззараживает раны), лейкопластырь, рыболовные снасти (леска, крючки и грузило), капроновый шнур, грифель и 2 булавки.

Такой необычный и уникальный нож, который, безусловно, спас много жизней, является частью экипировки первого поколения «Бармица». В неё входит 50-60 предметов, среди которых очки ночного видения «Наглазник», мини-навигатор, фильтр для очистки воды, лодка «Варяг», аптечка и маскировочный грим.