Торговать или воевать: куда смогли доплыть викинги

Практически на протяжении трех столетий викинги совершали набеги как минимум на четырех континентах. Ученым стало интересно, до каких наиболее далёких мест смогли добраться эти воины.

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Шотландский профессор средневековой археологии в Университете Хайленда Александра Санмарк (Alexandra Sanmark) считает, что викинги путешествовали в иные страны ради власти и богатств. Ее слова приводит LiveScience.

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"Викинги были прекрасно осведомлены о том, что происходило в Англии и на континенте в то время. Они знали, что есть богатство, и они торговали с англичанами в течение долгого времени. Затем до них, кажется, дошло, что им больше не нужно торговать. Они могли просто взять это силой", – отметила профессор.

Она добавила, что с 793 по 1066 годы нашей эры викинги в летний сезон собирали флот и отправлялись в набеги. Осенью они возвращались в Скандинавию уже с добычей. Постепенно завоеватели начали поселяться на новых территориях, перевозить туда свои семьи. Викинги основывали поселения и стоянки на важных маршрутах.

Приблизительно в 1000 году викинги доплыли до Гренландии, после чего добрались до берегов современной Канады. То есть отправившись из Норвегии, они преодолели приблизительно 3900 км. Однако археологические находки указывают на то, что викинги недолгое время жили в поселениях в Северной Америке.

Археолог из Музея истории культуры в Осло Эллен Нэсс (Ellen Nӕss) отметила, что, за исключением Империи Северного Моря короля Кнуда (в XI веке включала в себя Англию, Норвегию и Данию), под контролем викингов хоть и были большие территории, но нельзя утверждать, что это было одно государство. Отдельные правители контролировали свои земли. Каждый лидер гнался за реализацией собственной власти и пытался получить как можно больше богатств.

Профессор Санмарк утверждает, что наиболее ранние экспедиции викингов на запад привели их к северной части Шотландии. Оттуда были возможны дальнейшие короткие путешествия к близлежащим Гебридским и Фарерским островам. Затем, примерно в 870 году, викинги приплыли в Исландию. Затем важной территорией стала Гренландия, поскольку на острове было много ценных ресурсов.

"Одним из важных ресурсов, которые они нашли в Гренландии, был морж, на которого они охотились ради ценных зубов и шкур", – отметила Нэсс.

Викинги организовывали походы не только на запад. Они также двигались на восток. Например, они пересекли Балтийское море и затем перемещались по внутренним рекам Восточной Европы и России. В результате в 900-х годах воины через Киев и Новгород достигли Константинополя (ныне Стамбул) и Багдада (сейчас столица Ирака).

"Существовала огромная разница в типе цивилизации, и я уверена, что они были очень впечатлены, увидев местную архитектуру и одежду. Здесь викинги сосредоточились на торговле, а не набегах. Они поселились среди местного населения и стали очень могущественными", – сказала Санмарк.

Ученые предполагают, что викинги со временем еще дальше ушли на восток, но археологи пока не могут это доказать. На это указывают артефакты времен викингов, которые были найдены в Швеции и Норвегии. Профессор Санмарк утверждает, что норвежские воины могли достичь даже Индии или Китая.

Викинги также плавали в сторону юга. Им удалось достичь побережья Франции, Португалии и Испании. В начале XI века они добрались до северного побережья Африки. Однако из-за сурового климата и отсутствия водных путей скандинавы не стали пересекать Сахару и перемещаться на остальную часть континента.

Ученые рассказали, что эпоха викингов завершилась примерно в середине XI столетия. Из-за политического развития, взаимодействия с иными культурами и распространения христианства изменились социальные отношения.

Археолог Нэсс утверждает, что, если смотреть на расстояния, то поселения в Канаде – это наиболее далекое место, которого достигли викинги. Однако возможно, что они исследовали и Азию, но это пока не удалось подтвердить.