Жених обиделся на родственников, выбравших ему некрасивую невесту

Жених из Китая обиделся на родственников за выбор некрасивой невесты
Житель Китая обиделся на своих родственников за то, что они выбрали ему некрасивую невесту.
Семья мужчины решила помочь ему, поскольку он не мог самостоятельно найти спутницу жизни из-за низкого дохода. Однако выбор членов семьи не понравился жениху. Он не отказался жениться на девушке, но всю церемонию выглядел расстроенным, сообщает World of Buzz.
«Это лучше, чем быть одиноким. По крайней мере, вы оба можете работать ради лучшего будущего и не волноваться о том, что скажут другие», – заявили родственники жениха.