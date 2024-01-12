Жених обиделся на родственников, выбравших ему некрасивую невесту

Житель Китая обиделся на своих родственников за то, что они выбрали ему некрасивую невесту.

Семья мужчины решила помочь ему, поскольку он не мог самостоятельно найти спутницу жизни из-за низкого дохода. Однако выбор членов семьи не понравился жениху. Он не отказался жениться на девушке, но всю церемонию выглядел расстроенным, сообщает World of Buzz.