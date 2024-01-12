Какие праздники отмечают в России и в мире 12 января

В мире и в России в частности в пятницу, 12 января, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни.

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В мире в эту дату празднуют День работника прокуратуры РФ, День горячего чая, а также День посадки внутреннего дерева.

День работника прокуратуры России

Прокуратура осуществляет деятельность на основе Конституции, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ. В свой профессиональный праздник все работники и ветераны органов прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.

День горячего чая

Праздник отмечает богатую культуру и историю, разнообразные виды, пользу для здоровья и успокаивающие качества напитка. Чтобы отметить этот праздник, можно выпить чашку чая и опубликовать эстетически приятную фотографию в социальных сетях. Кроме того, можно попробовать какой-нибудь новый вкус чая, ведь на сегодняшний день их существует около полутора тысяч.

День посадки внутреннего дерева