День посадки внутреннего дерева и День горячего чая: какие праздники отмечают в России и в мире 12 января
В мире и в России в частности в пятницу, 12 января, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни.
В мире в эту дату празднуют День работника прокуратуры РФ, День горячего чая, а также День посадки внутреннего дерева.
День работника прокуратуры России
Прокуратура осуществляет деятельность на основе Конституции, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ. В свой профессиональный праздник все работники и ветераны органов прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.
День горячего чая
Праздник отмечает богатую культуру и историю, разнообразные виды, пользу для здоровья и успокаивающие качества напитка. Чтобы отметить этот праздник, можно выпить чашку чая и опубликовать эстетически приятную фотографию в социальных сетях. Кроме того, можно попробовать какой-нибудь новый вкус чая, ведь на сегодняшний день их существует около полутора тысяч.
День посадки внутреннего дерева
12 января отмечается День посадки внутреннего дерева, также известный как День посадки души, или День пробуждения. Этот праздник имеет глубокие корни в древних традициях Востока, основанных на учениях о духовном развитии и внутреннем преображении. В этот день люди отмечают важность самообновления и работы над собой. Это время, когда можно задуматься о своих внутренних качествах и стремлениях, а также принять решение о своем личностном росте и духовном развитии.