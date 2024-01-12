Падения, оговорки, позор: топ-5 курьезов с президентами США

Государственный лидер должен обладать множеством важных качеств. Среди них — умение держаться в обществе, выстраивать коммуникацию с разными людьми, быть находчивым и стрессоустойчивым. Если речь идет о президенте США, то эти характеристики вдвойне актуальны. Руководители этой сверхдержавы всегда под прицелом журналистов со всего мира: любая оговорка, ошибка, конфуз не пройдут незамеченными. Провалы этих пяти президентов встречались настолько часто, что сами политические деятели стали объектом шуток и мемов.

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Топ-5 конфузов американских лидеров — в материале «Вечерней Москвы».

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Джо Байден, 46-й президент США

Нынешнего руководителя США Джо Байдена часто подводит не только здоровье, но и память. Летом 2023 года он забыл имя президента Южной Кореи сразу после переговоров с коллегой. Во время пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейским президентом Байден предпринял попытку начать речь с приветствия, но потерпел неудачу на первой же фразе: не смог вспомнить имя недавнего собеседника.

— Сегодня мы приветствуем... А кого мы сегодня приветствуем? — спросил озадаченный Байден.

На помощь главе США пришел диктор, который по громкой связи объявил, что сегодня Байден приветствует почетного гостя — президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

— Мне понадобился «голос Бога», чтобы он сказал мне об этом, — попытался исправить положение неловкой шуткой президент.

Дональд Трамп, 45-й президент США

Дональд Трамп не раз грубо нарушал дипломатический этикет и допускал позорные оговорки в названиях некоторых стран. В ходе подготовки к встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2017 году миллиардер произнес Непал как «Ниппл» (nipple в переводе с английского — «сосок» — прим. «ВМ»). Тогда же Трамп перепутал название другой страны — Бутана, окрестив ее «Баттон» (button с английского — «кнопка» — прим. «ВМ»).

Летом 2018 года американского президента раскритиковали за нарушение этикета на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II. Трамп с супругой опоздали на чаепитие в Виндзорском замке в графстве Беркшир более чем на 10 минут. После в Сети появилась запись, на которой демонстрируется, как глава США некоторое время идет впереди королевы, пока та изо всех сил старается с ним поравняться. Далее он и вовсе преграждает ей путь и встает спиной к монаршей персоне.

Барак Обама, 44-й президент США

В 2009 году американский лидер уничтожил муху в ходе интервью. Назойливое насекомое мешало политику отвечать на вопросы журналиста, и тогда он сам расправился с летающим противником, пошутив, что он «здорово обманул ее». Обама часто оказывался в неловких ситуациях.

Например, однажды он перепутал дверь с окном, заблудившись по дороге в Овальный кабинет Белого дома. В другой раз высокий Обама ударился головой, забираясь в президентский вертолет.

Джордж Буш — младший, 43-й президент США

Буш-младший побил все рекорды отца по количеству нелепых ситуаций, в которых оказывался. Американские лингвисты собрали целую коллекцию оговорок экс-президента, назвав их «бушизмами». Один из известных перлов появился в письменном виде. Во время заседания Совета Безопасности ООН в 2005 году перед лидером нации возникла проблема, которая потребовала консультации с его госсекретарем Кондолизой Райс. Президент отправил ей записку следующего содержания:

«Думаю, мне может понадобиться перерыв, чтобы сходить в уборную. Это возможно?».

Также прогремел в СМИ инцидент, когда Буш подавился кренделем во время просмотра футбольного матча. Он лишился чувств, рухнул с дивана и разбил лицо.

Джордж Буш — старший, 41-й президент США