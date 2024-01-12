Кошка Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых питомцев в мире

Кошка певицы Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых питомцев в мире
Кошку певицы из США Тейлор Свифт признали одним из самых богатых домашних питомцев в мире. Эксперты оценили ее состояние в 97 миллионов долларов, она оказалась на третьем месте в глобальном рейтинге. Об этом написало издание AllAboutCats.
Девятилетняя Оливия Бенсон зарабатывает за счет съемок в клипах артистки и рекламных роликах, также она участвует в продвижении собственной линии товаров.
Возглавила данный рейтинг кошка Нала с четырьмя миллионами подписчиков в социальных сетях и состоянием в 100 миллионов долларов.
Также в тройку лидеров попала немецкая овчарка Гюнтер VI (500 миллионов долларов), хозяином которой является владелец медиакомпании The Gunther Corporation Маурицио Миан, передает «АиФ».
В этом году самой богатой семьей в мире по версии издания Bloomberg стала правящая династия ОАЭ аль Нахайян с состоянием в 305 миллиардов долларов. На втором месте оказалась семья основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона (259,7 миллиарда), на третьем — семья Эрмесов, владельцев люксового бренда Hermes (150,9 миллиарда долларов).