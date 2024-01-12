Любовь к делу или к деньгам: как в русской армии коней меняли

Накануне Бородинской битвы один из главных героев романа "Война и мир", граф Николай Ростов, был отправлен в командировку - купить для своего гусарского полка новых строевых лошадей. На официальном языке военного ведомства такая командировка называлась "за кавалерийским ремонтом" 1 . Как отмечено в романе, это известие Ростов "принял... с величайшим удовольствием..." 2 .

© Отбор лошадей для армии. Начало ХХ в.

Сам себе полковник

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Так что же такое кавалерийский ремонт? В армии Российской империи кавалерия считалась самым привилегированным родом войск. А боеспособность кавалерии во многом зависела от ее конского состава. Срок службы лошади был до 10 лет. Поэтому требовалось ежегодное лошадиное пополнение, то есть кавалерийский ремонт.

К началу XIX в. руководство Российской империи перепробовало самые разные способы ремонта. Базовый способ комплектования армии лошадьми был отлажен при Екатерине II. Военная коллегия выделяла полковым командирам необходимые деньги для закупки лошадей. Полковник отправлял нескольких офицеров за покупкой и потом у них принимал приведенный ремонт 3 . Но при такой практике нередко случалось так, что у командиров кавалерийских полков заводились "черные кассы". Иные командиры начинали относиться к этим деньгам как к своим собственным.

Знаток кавалерии генерал И.В. Васильчиков так описал положение дел в коннице при Екатерине II:

"Вкравшиеся злоупотребления сделались вскоре обыкновением, а полковники арендаторами своих полков. Сии последние из корыстолюбивых видов своих содержали по их произволу небольшое число лошадей во время мира. Правительство смотрело на сии злоупотребления равнодушно... Таковые послабления имели вредное влияние не только на образование кавалерии, но и на нравственность войск. Полки на лошадях полудиких, не взнузданных, дурно сёдланных, того хуже обмундированных представляли толпы людей на лошадях, а не кавалерию Европейскую" 4.

Ремонтерство - дело хлопотное

А как же проходил сам ремонт? Ежегодно весной полковой командир выбирал офицеров: собственно ремонтера и его помощника. Посланные за лошадьми офицеры имели право покупать их дороже или дешевле установленной цены, но с тем условием, чтобы привести нужное количество лошадей. В свою очередь, полковой командир не обязан был никому давать отчета в том, как именно были потрачены ремонтные деньги, но зато головой отвечал за боеспособность своего полка.

До тех пор, пока лошади не принимались в полк, ремонтер отвечал за них целиком и полностью - если лошади заболевали и падали, он должен был самостоятельно купить новых, частенько возмещая расходы из своего кармана. Все действия ремонтера определялись его личной инициативой, коль скоро офицер избирался ремонтером, он априори считался знатоком лошадиных пород, должен был уметь отличать больных коней от здоровых, уметь торговаться. С равным успехом эту должность могли доверить и молодому корнету, и опытному ротмистру, все зависело от отношений внутри полка.

К. Брюллов. Князь А.В. Мещерский (1822-1900). 1849 г.

К примеру, корнет князь А.В. Мещерский был назначен ремонтером Оренбургского уланского полка в 1839 г., сразу после своего производства в офицеры. В итоге эта операция прошла для него благополучно, и он сдал в полк 50 лошадей. Такой исход первого ремонта, судя по всему, был делом редким, поскольку сам Мещерский отметил в воспоминаниях удивительное для современников обстоятельство:

"Моему отцу ничего не пришлось доплатить, ибо из 50 лошадей забраковано было только две" 5.

Вольному - воля

Несмотря на большую ответственность, офицеры с удовольствием воспринимали назначение в ремонтеры. У ремонтера была относительно вольная жизнь: чуть не полгода он был избавлен от постоянного контроля начальства. Основные районы квартирования русской армии в мирное время были сдвинуты к границам Российской империи, а это - небольшие городки и поселения, в основном на западе. Снабженные крупными денежными суммами, офицеры-ремонтеры надолго отрывались от своих полков и совершали путешествия на тысячи верст по всей России. Покупка лошадей проводилась, как правило, в губерниях "коренной" России, поэтому офицера-ремонтера ждало приятное путешествие в Калугу, Орел, Брянск, Курск и прочие хлебосольные города.

В некоторых случаях богатый офицер-ремонтер передавал все дело оборотистому барышнику и мог проводить время в Москве или любом городе по выбору. Военный писатель М. Золотарев оставил выразительную зарисовку о стратегии таких дворян:

"Каждый из них вступал в сделку с барышником, передавал ему казенную сумму с придачей своих собственных денег и затем гулял по России, ничего не делая. Иногда господа гвардейские ремонтеры являлись и на ярмарки: присутствие их ознаменовывалось покупкой нескольких кляч за неслыханную цену и подвигами в трактирах" 6.

Тот же автор добавляет, что в некоторых полках места помощника ремонтера неофициально продавались - такса составляла от 1 до 1,5 тыс. рублей. За эти деньги богатый офицер, по сути, покупал себе отпуск.

Но справедливости ради необходимо признать, что многие офицеры-ремонтеры по-настоящему любили свое дело.

Свой карман - в помощь

Куда же отправлялся ремонтер и каких лошадей он покупал? Крупнейшими конскими ярмарками в начале 1850-х гг. являлись Ильинская (в Полтаве) и Крещенская (в Харькове), на которые ежегодно приводили до 40 тыс. лошадей, а также Лебедянская ярмарка (в Тамбовской губ.) где ежегодно продавали до 30 тыс. лошадей. Ремонтеры полков легкой кавалерии (гусары, уланы) часто отправлялись на Дон и Ставрополье.

Н.И. Бахметев (1807-1891)

В 1835 г. офицер лейб-гвардии Конного полка ротмистр Николай Иванович Бахметев получил приказ купить для своего кавалерийского полка строевых лошадей. По его словам, командировка была "неожиданная и неприятная", поскольку офицеру неминуемо приходилось тратить большие суммы собственных денег. Часто к таким мерам приходилось прибегать офицерам тяжелой, в особенности гвардейской кавалерии. Несмотря на то что Российская империя была богата лошадьми, в основном это были кони степных пород - выносливые, но невысокие. Для кирасирских полков требовались крупные, сильные лошади, годные для таранного удара. Таких в России выращивали мало и стоили они дорого. Бахметев получил от казны 22 500 руб., чтобы купить для Конной гвардии 45 лошадей по 500 руб. каждая. При этом рыночная цена на строевую лошадь для кирасир составляла 800 руб. Недостающие деньги Бахметеву дал богатый дядюшка, и в общем он издержал на покупку лошадей свыше 50 тыс. руб. И все равно ротмистр был доволен: он выполнил ответственное поручение и прилично развеялся 7 .

Надо признать, что ремесло армейских ремонтеров было проще, чем у гвардейских коллег. Как отмечал и Лев Толстой, в армейской кавалерии (в отличие от гвардии) не весь ремонт мог быть идеален. Николай Ростов специально купил 17 красивых жеребцов для "казового конца своего ремонта". Это был распространенный армейский прием - лучшие кони должны были стоять на флангах, выделяться для унтер-офицеров. А кони в середине строя могли быть попроще и подешевле. Таким образом, ремонтер мог уложиться в выданную ему сумму денег.

Оглядываясь на Пруссию

Проблемы ремонта и злоупотребления при нем не могли не волновать власти. В условиях наполеоновских войн, когда численность русской кавалерии постоянно росла, Александр I не решился на реальные перемены в ремонтерстве. К 1825 году победоносная российская конница насчитывала до 96 тыс. строевых лошадей. Ежегодно надо было покупать не менее 6-7 тыс. лошадей, но денег не хватало.

К. Осипович. Покупка лошади. 1878 г.

Существовавшая к середине XIX в. система ремонта была выгодна в первую очередь самим коннозаводчикам, посредникам (лошадиным барышникам), поскольку им зачастую переплачивали за лошадь.

В 1843 г. император Николай I всерьез занялся реформами. Образцом для подражания стала союзная Пруссия. В этом королевстве начиная с 1816 г. основные закупки лошадей производили не полки, а 5 специальных региональных комиссий.

Военному министерству Пруссии удавалось покупать лошадей по более низким ценам, чем в России. В 1848 г. строевая лошадь стоила для казны в Пруссии в среднем 86 р. 78 коп. сер., в то время как в России 159 руб. 28 коп. сер. Для того чтобы снизить цены, прусские чиновники закупали молодых трехлетних лошадей, которых потом 18 месяцев выдерживали и обучали в специальных ремонтных депо. Только после этого они распределялись по полкам, причем по жребию. В прусские комиссии не допускали лошадиных барышников, а только владельцев лошадей. Это также позволяло снизить цены. В результате Пруссия начиная с 1831 г. смогла полностью отказаться от покупки лошадей за границей 8 .

Похожая на прусскую система стала создаваться и в России. Однако осторожный Николай I решил вводить новшества не во всей армии сразу, а для начала лишь в гвардии. В 1843 г. закупка строевых лошадей для гвардии была поручена специальной Ремонтной комиссии. Лошадей эта комиссия могла покупать осенью и зимой, когда цены на них были ниже. В течение лета лошадей дважды проверяли специальные инспекторы и к сентябрю лошади приводились в Петербург, где разделялись по полкам.

Реформы, комиссии, приказы...

Проведенная реформа была самой крупной из тех, что состоялась в царствование Николая I. Но на армейскую кавалерию она так и не была распространена. Против реформы по "прусскому образцу" яростно восставали барышники и владельцы мелких конных заводов. С другой стороны, у Николая I было не так много сторонников и внутри военного руководства. Родной брат царя, командующий Гвардейским и Гренадерским корпусами великий князь Михаил Павлович был сосредоточен на частных проблемах и в проблемы ремонта не особенно вникал. Так что инерция была весьма сильна.

При Александре II одна за другой собирались комиссии для обсуждения проблем кавалерийского ремонта. Но все это мало что меняло по существу.

Ф. Крюгер. Николай I (1796-1855). 1847 г.

Радикально ситуация изменилась только в царствование Николая II, когда покупка строевых лошадей для кавалерии и артиллерии в 1896 г. была окончательно поручена специальным постоянно действующим ремонтным комиссиям. Такие комиссии передавали лошадей в запасные кавалерийские бригады, где их обучали и только спустя время передавали в действующие части 9 .

Таким образом, полки регулярной армии полностью устранялись от процесса закупки лошадей, и эпоха вольницы офицеров-ремонтеров с ее романтикой и духом коммерческого предпринимательства завершилась окончательно.

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