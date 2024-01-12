Как отметить святки?

12 дней после Рождества и до Крещения называются святками, то есть святыми днями. MIR24.TV выяснил, как эти дни отмечались в царской России и как можно отпраздновать их сейчас.

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До революции наша страна жила по юлианскому календарю, поэтому Рождество отмечалось до Нового года и святочные недели включали в себя и день накануне Нового года, который у многих народов России назывался Щедрый вечер, и сам Новый год. Сейчас все иначе, и Новый год не входит в череду святок, но суть празднования от этого не изменилась: это череда веселых праздников в честь Рождества и подготовки к следующему большому событию – Крещению.

Кавашкин Борис/ТАСС

На Руси было принято в самом начале святок, сразу после Рождественских церковных служб или на следующий день отправляться колядовать: ходить из дома в дом, поздравлять хозяев с праздником и петь песни в честь рождения Младенца Христа. Само слово «колядовать» осталось с языческих времен и имеет отношение к языческому богу Коляде – сыну солнца. Языческая, дохристианская Русь славила Коляду – народившееся в декабрьские самые короткие дни солнце – песнями, и поэтому песни в честь какого-то праздника продолжали называть колядками, даже когда они уже не имели отношения к язычеству.

Вообще надо хорошо отличать православные традиции празднования Святок от языческих обрядов, которые не имеют к святкам никакого отношения, а лишь практиковались в дохристианской Руси зимой, примерно в те же дни.

«Cвяточные гадания – это лучший способ испортить отношения с Христом в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу – они шли от гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели – в обратном направлении», – говорит о святочных гаданиях Андрей Кураев.

Все, что связано с гаданием, ворожбой, пусканием горящего колеса с горы, хороводами вокруг костров, обрядами на будущий урожай и буйными празднествами – это остатки языческих игрищ, которые к самим Святкам не имеют никакого отношения.

Святки – это очень радостное и веселое время, но обращено оно к прославлению родившегося Спасителя. В России в самом начале святок, прямо в рождественскую ночь и на следующий день после богослужения простой люд традиционно отправлялся поздравлять друг друга: большой развеселой компанией ходить по соседским домам с песнями, прославляющими Рождество Христово. Знатные семьи сообща посещали родственников, ходили в театры, собирались на званые обеды и рождественские балы, совместно музицировали.

Святки продолжались и все новогодние дни. В Новый год снова собирали гостей: всех непременно надо было угостить, побаловать чем-то особенным. Затевались детские утренники с хороводами, песнями и танцами. Традицию пышно отмечать Новый год – с балами, песнями, запуском шутих и фейерверков – ввел Петр I. Чуть позже вошли в моду и многочисленные праздники, которые сейчас назвали бы «корпоративами»: для чиновников разных рангов, для офицеров гвардейских полков, и отдельно – для низших чинов. Начиная с Александра III такие елки даже стали посещаться императорскими особами. И это еще не все.

Фотохроника ТАСС

«Празднование святок и самого Рождества Христова в нашем народе связано с традициями милосердия и благотворительности, – сказал MIR24.TV священник Георгий Кочетков. – Христиане часто говорили: нет настолько бедного человека, которому нечем было бы поделиться с другим нуждающимся. В Москве, например, великая княгиня Елизавета Федоровна в рождественские и святочные дни вместе с детьми из великокняжеских семей навещала больных.

И хотя сегодня культурные, национальные традиции, не говоря уже о церковных во многом утрачены и забыты, самое время позаботиться об их восстановлении».

Среди святочной веселой суматохи нельзя также забывать, что это время одновременно является и подготовкой к другому двунадесятому православному празднику – Крещению, которое отмечается 19 января. Поэтому в святки не надо оставлять ту внутреннюю работу, которая велась весь православный пост. Надо продолжать честно заглядывать в свою душу, надо исповедоваться и причащаться, тем более, что только в святочные недели перед причастием не требуется поститься.

Что хорошо делать в эти две недели?

Принимать гостей, накрывать праздничные угощения, всех вкусно кормить и радовать своей заботой и любовью.

Посещать родственников и друзей, всех одаривать своим вниманием, вкусностями и сувенирами.

Не забывать одиноких, больных и старых: найти время посетить их.

Ходить в театр и на веселые новогодние представления.

Собираться вместе с друзьями, чтобы пообщаться и поздравить друг друга.

Гулять по празднично украшенному городу.

Предаваться зимним забавам, кататься вместе с детьми на коньках и на санках с горок.

Обходить друзей и знакомых с песнями и поздравлениями.

Принимать участие в церковных богослужениях, причащаться без соблюдения поста.

Чего нельзя или не нужно делать?

Гадать.

Принимать участие в языческих ритуалах, даже если они выдаются за старинные народные обычаи.

Жениться и выходить замуж.

Проводить время у телевизора.

Усердствовать с алкоголем и объедаться.

Забывать о том главном, чему посвящены эти дни: о подготовке к празднику Крещения.

Один пункт в этих «нельзя» и «не нужно» требует пояснения. Почему же в такой веселый и радостный период нельзя играть свадьбы?

«Сочетаться браком до самого окончания поста и святок церковным уставом запрещается. Согласно канонам православной церкви, в пост не принято жениться и выходить замуж, более того, в этот период предполагается воздержание от брачных отношений», – рассказывает Георгий Кочетков.

Дело в том, что святки – это период духовной радости, а не плотской.

«Действительно, заканчивается пост в еде. Но святки – это время особенно интенсивной духовной жизни, – сказал в одном из своих интервью протоиерей Александр Ильяшенко. – Она не заканчивается постом, наоборот, пост – это лишь подготовка. Поэтому многие стараются и на святках причащаться почаще».