День логики и одевания питомцев: какие праздники отмечают 14 января

В мире и в России в частности в воскресенье, 14 января, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни.

© Вечерняя Москва

В мире в эту дату празднуют Всемирный день логики и День одевания домашних животных, а в России традиционно отмечают старый Новый год.

Старый Новый год

Этот праздник отмечают в день, в который до перехода на новый стиль праздновали каноничный Новый год. Традиция отмечать старый Новый год возникла после введения в 1918 году в России григорианского календаря. В этот праздник нельзя давать в долг, убираться, а также встречать его без мужчин. Существует поверье, что если отметить его в женской компании, то год будет одиноким.

Всемирный день логики

Данный праздник был провозглашен ЮНЕСКО совместно с Международным советом по вопросам философии и гуманитарных наук в 2019 году. Главной задачей дня является акцентирование внимания научных сообществ и общественности на истории, значении и применении логики.

День одевания домашних животных

Праздник был учрежден в 2009 году экспертом по образу жизни и поведению животных Коллином Пейджем в США. В этот день можно нарядиться и повеселиться вместе с питомцами. Также стоит устроить фотосессию и поделиться забавными снимками с подписчиками в социальных сетях.

Фестиваль бумажных змеев