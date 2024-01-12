День "Работай усерднее": когда появился такой праздник

Какой сегодня праздник: 12 января – День "Работай усерднее"
В 2024 году 12 января также отмечают День работника прокуратуры России, День северного сияния, День Снежной королевы и День марципана
День "Работай усерднее" – это международный праздник, который ежегодно отмечается 12 января. Памятная дата служит напоминанием, что когда люди хотят добиться успеха, они прилагают больше усилий для достижения своей цели.
Самые ранние упоминания о праздновании Дня "Работай усерднее" относятся к 2016 году. Хотя этот праздник появился недавно, идея, стоящая за ним, имеет многовековую историю. Для бизнесменов, спортсменов, изобретателей, политиков и представителей множества других профессий упорный труд всегда играл важную роль в достижении высоких результатов. Это неразрывно связано с успехом многих исторических личностей.
Например, в 1879 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал одно из важнейших изобретений XIX века – лампу накаливания. Однако еще в молодости учителя называли его неспособным к обучению. Вопреки всему, неустанная трудовая этика привела его к открытию.
Множество научных прорывов осуществили и российские ученые. В XIX столетии два инженера – Николай Николаевич Бенардос и Николай Гаврилович Славянов – изобрели сварку металлов. Этот процесс до сих пор незаменим на любом производстве.
Среди известных достижений других отечественных ученых: изобретение периодического закона химических элементов, создание первого фотоэлемента, военно-полевой хирургии, науки о высшей нервной деятельности, эволюционной эмбриологии и иммунологии, кинескопа, а также многих других технологий. Все это требовало усердной работы.
В этот день также отмечаются:
- День работника прокуратуры РФ. Ежегодно 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники российской прокуратуры. Этот орган осуществляет надзор над всеми тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. Профессиональный праздник работников прокуратуры появился в 1995 году и закреплен указом президента РФ. Датой празднования выбран день учреждения должности прокурора.
- День северного сияния. Северное, или полярное, сияние возникает в результате возбуждения атомов и молекул атмосферы при попадании в нее заряженных частиц солнечного ветра. Интенсивность и размер сияния зависят от силы Солнечной активности. Тайну явления первым разгадал ученый Михаил Ломоносов. Он предположил, что в основе Северного сияния лежат электрические процессы, протекающие в земной атмосфере.
- День Снежной королевы. В этот праздник принято делиться друг с другом стихотворениями о зиме, сугробах и зимних забавах, а также открытками, пожеланиями доброты и счастья в семье. День Снежной королевы связан с героиней сказок и фольклора, а произведение о ней Ханса Кристиана Андерсена напоминает, что чувства могут одержать победу над холодным разумом.
- День марципана. Праздник популярен в США и посвящен любимому многими лакомству, которое изготавливают из молотого миндаля, смешанного с сахаром и медом или кукурузным сиропом. Еще одним ингредиентом марципана является экстракт миндаля, который усиливает его вкус.