День "Работай усерднее": когда появился такой праздник

В 2024 году 12 января также отмечают День работника прокуратуры России, День северного сияния, День Снежной королевы и День марципана

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День "Работай усерднее" – это международный праздник, который ежегодно отмечается 12 января. Памятная дата служит напоминанием, что когда люди хотят добиться успеха, они прилагают больше усилий для достижения своей цели.

Самые ранние упоминания о праздновании Дня "Работай усерднее" относятся к 2016 году. Хотя этот праздник появился недавно, идея, стоящая за ним, имеет многовековую историю. Для бизнесменов, спортсменов, изобретателей, политиков и представителей множества других профессий упорный труд всегда играл важную роль в достижении высоких результатов. Это неразрывно связано с успехом многих исторических личностей.

Например, в 1879 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытал одно из важнейших изобретений XIX века – лампу накаливания. Однако еще в молодости учителя называли его неспособным к обучению. Вопреки всему, неустанная трудовая этика привела его к открытию.

Множество научных прорывов осуществили и российские ученые. В XIX столетии два инженера – Николай Николаевич Бенардос и Николай Гаврилович Славянов – изобрели сварку металлов. Этот процесс до сих пор незаменим на любом производстве.

Среди известных достижений других отечественных ученых: изобретение периодического закона химических элементов, создание первого фотоэлемента, военно-полевой хирургии, науки о высшей нервной деятельности, эволюционной эмбриологии и иммунологии, кинескопа, а также многих других технологий. Все это требовало усердной работы.