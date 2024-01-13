Какой праздник сегодня, 13 января

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День российской печати

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В России 13 января отмечается профессиональный праздник работников СМИ. Эта дата была установлена еще в СССР. Поначалу День советской печати отмечали 5 мая – в этот день в 1912-м вышел первый номер газеты «Правда». Перенесли праздник на 13 января в 1991 году. В начале 1703 года вышла в свет первая российская газета «Ведомости». Она была учреждена указом Петра I в декабре 1702-го с целью «извещения о заграничных и внутренних происшествиях». В основу издания легли рукописные листы «Вестовые письма, или Куранты», составлявшиеся в Посольском приказе для царя и придворных по материалам иностранных изданий.

Первоначально издание носило название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Первые номера Петр Великий редактировал сам, а затем стал одним из основных корреспондентов издания. После смерти царя в 1727 году выпуск газеты остановили, но уже спустя год стали выходить «Санкт-Петербургские ведомости», издававшиеся до Октябрьской революции.

Канун старого Нового года

13 января празднуют канун старого Нового года – наступление нового года по старому стилю. Традиция отмечать старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского – «старого стиля» и григорианского – «нового стиля». В России по указу Петра I Новый год стали праздновать 1 января в 1700 году. Встречать старый Новый год начали в 1918-м – в это время Советская Россия перешла с юлианского на григорианский календарь, принятый в Европе.

Интересно, что отмечать старый Новый год стали благодаря верующим. Это связано с тем, что Россия до 1919 года праздновала Рождество и Новый год на 13 дней позже, чем в Европе. РПЦ декрету СНК РСФСР от 1918 года не подчинилась, отвергнув григорианский календарь. С официальным введением нового календаря Рождество, отмечаемое 25 декабря по старому стилю, сместилось на 7 января. А православные продолжали праздновать Новый год, как и раньше, спустя шесть дней после Рождества.

Также 13 января отмечаются День общественного радиовещания День случайных попутчиков, День осуществления мечты, День резинового утенка в США, День Конституции в Монголии, День авиации в Таиланде.

События 13 января:

166 лет назад (1858 год) поступила в обращение первая российская почтовая марка.

155 года назад (1869 год) в Санкт-Петербурге вышел первый номер ежедневной газеты «Правительственный вестник».

150 лет назад (1874 год) в России был принят Устав о воинской повинности.

90 лет назад (1934 год) постановлением Совнаркома СССР была учреждена cтепень кандидата наук.

81 год назад (1943 год) в рамках Великой Отечественной войны началась Воронежско-Харьковская наступательная операция.

Кто родился 13 января:

Французский хореограф Ролан Пети (1924 – 2011).

Советский писатель Аркадий Вайнер (1931 – 2005).

Российский певец Алексей Глызин (1954).

Американский актер Патрик Демпси (1966).

Английский актер Орландо Блум (1977).