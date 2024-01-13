Самый амбициозный план Сталина: как «вождь народов» хотел изменить климат в СССР

Засуха в СССР летом 1946 года вызвала массовый голод. Не менее 1,7 млн советских граждан считались «официально голодающими», смертность от дистрофии достигала 10 % от общего числа людей, которым был поставлен этот диагноз. Сталин тогда решил навсегда покончить с вызовами природы.

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Засуха была исконной проблемой русского земледельца. Она усложнила ситуацию в начале Смуты, отравляла жизнь в Российской империи, вызвала колоссальный голод в Поволжье в двадцатые годы. В 1928 году был найден ответ — мелиорация и высадка лесополос. На Богдинской научно-исследовательской станции в Астраханской области и в Бузулукском бору в Оренбуржье проанализировали собранные данные и пришли к удивительным выводам. Так, выяснилось, что одна сосна высотой 7 метров собирает на себе за зиму больше 100 кг снега и изморози, тот есть является влагоаккумулятором.

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А правильно высаженная лесополоса не только прекращает эрозию почвы, задерживает суховеи, но и способствует насыщению земли влагой. Кроме того, развивается экологическое разнообразие, как флоры, так и фауны. Лесополосу нужно было сажать глубиной семь рядов в чёткой последовательности: в первом ряду шли липа и канадский тополь; во втором — ясень, клён татарский; в третьем — дуб, жёлтая акация и так далее. Кроме того, требовалось ввести травопольную систему земледелия и создавать искусственные водоёмы.

По инициативе Сталина 20 октября 1948 года Совет министров СССР единогласно принимает постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Он был рассчитан с 1949 по 1965 год. Планировалось, что общая площадь новых лесных посадок достигнет 4 млн гектаров. В результате всех мероприятий климат улучшился бы на 120 миллионах квадратных километрах. Мероприятия получили название «Сталинский план преобразования природы». Предусматривалось, что в итоге всех мероприятий повысится урожайность зерна и овощей, а также вырастут объёмы производства мяса, да так, что начнутся экспортные поставки продукции.

Для проработки деталей и кураторства создали институт «Агролеспроект». К 1953 году функционировало 4000 малых и средних искусственных водохранилищ. К 1955 году работало 570 лесозащитных станций. Заготовкой посадочного материала занимались миллионы колхозников и работников лесхозов.

Согласно данным ЦСУ, в 1951 году по отношению к 1948 году производство мяса и сала выросло на 80%, молока — на 65%, яиц — на 240%, шерсти — на 50%. С тех же самых засеянных площадей сбор зерновых вырос на 25% - 30%, овощей - на 50% - 70%, трав — на 100%-200%. В стране отменили карточную систему, магазинные полки заполнились продуктами.

Смерь Сталина помешала полному выполнению плана. Уже спустя месяц после его кончины Совет министров отменил работы по созданию лесополос, выращиванию посадочного материала. Лесополосы начали потихоньку вырубать на дрова. В прудах перестали выращивать рыбу. Сами водоёмы больше не чистили, и они начали заиливаться. В 1955 году приказом Хрущёва закрываются лесозащитные станции. Главлит изымает из библиотек и букинистических магазинов любые издания об этом проекте.